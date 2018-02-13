【要闻】

1、深交所：严格控制重组 停牌时间，杜绝忽悠式重组停牌

2、深交所：2018年将切实强化并购重组监管

3、上交所：360重组上市成为沪市“新蓝筹”行动标志性事件

4、证监会：停发IPO批文 因为春节因素

5、上海市市长应勇：深入推进自贸区“金改 40条”

6、中科曙光(603019)：为中科院 人工智能计算及数据应用平台提供硬件和技术支持

7、上交所：2018年重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司

8、 国务院同意兰州等开发区建自主创新示范区

9、特朗普版“四万亿”基建计划出炉 欧美股市集体大反攻，标普涨1.39%，报2656.00点。道指涨1.70%，报24601.27点。纳指涨1.56%，报6981.96点。









【题材】





1、美国将增加基础设施建设开支 撬动地方政府及私营领域数千亿投资





据美国《华尔街日报》中文网报道，美国管理及预算办公室在提前看到了特朗普2019财年预算计划后表示﹐除了政府上周末预先发布的2000亿美元基础设施开支外，白宫还提议增A股上市公司中，明泰铝业(601677)(明泰铝业(601677))铝板、铝带、铝箔总产销量的三分之一左右用于出口，主要出口国家有美国、加拿大、澳大利亚、韩国、日本等。驰宏锌锗(600497)(驰宏锌锗(600497))主营铅、锌、锗系列产品的生产与销售。









2、工信部将完善燃料电池产业顶层设计 开展推广应用试点示范





中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟成立大会2月11日在北京举行，工信部部长苗圩强调，下一步将推动我国能源产业和汽车产业高质量健康持续发展。一是完善顶层设计。研究制定促进燃料电池汽车产业发展和推广应用的工作方案和加氢站建设规划，给予氢燃料电池汽车产业发展稳定的政策预期。二是支持能源企业、整车企业加大在氢能供给、燃料电池汽车等方面的投入力度，带动全产业链发展。三是选取政府有积极性、氢能和燃料电池产业基础较好的地区，开展推广应用试点示范，先期可以商用车为突破口。相关概念股有雪人股份(002639)(雪人股份(002639))、雄韬股份(002733)(雄韬股份(002733))等。









3、汉能薄膜太阳能(000591)技术打破三项世界纪录引领商业化应用





据媒体报道，汉能子公司Alta Devices制备的单结砷化镓GaAs薄膜太阳能(000591)组件，经过国际权威机构认证，其光电转化效率达到25.1%，创下最新世界(600628)纪录。另外两家子公司制造的玻璃基大面积铜铟镓硒(CIGS)薄膜组件和柔性铜铟镓硒薄膜组件转化率分别达到18.7%和17.88%，均为目前全球最高水平。汉能砷化镓薄膜太阳能(000591)电池应用在无人机上，研发出了世界上航时最长的工业级太阳能(000591)无人机。





乾照光电(300102)(乾照光电(300102))是国内最大的能够批量生产砷化镓太阳能(000591)电池外延片的企业，公司砷化镓薄膜电池性能提升空间较大。广东榕泰(600589)(广东榕泰(600589))铜铟镓硒薄膜太阳能(000591)电池已成功投产。









4、苹果下一代iPhone X将配屏下指纹行业有望迎来全面爆发





据媒体报道，近日国外调研公司Atherton高管在接受采访时表示，苹果公司依旧没有放 弃屏下指纹识别技术的研发，尤其是Vivo公司已经拿出了屏下指纹识别技术的解决方案。这 名高管认为，苹果正在研究如何将Face ID和Touch ID共存的方式，而屏下光学指纹识别技 术是他们唯一的选择。他认为苹果很有可能在下一代iPhone中加入屏下指纹识别技术。





欧菲科技(002456)(欧菲科技(002456))公司在屏下指纹、超声波全屏指纹等技术处于业内领先水平。汇顶科技(603160)(汇顶科技(603160))是指纹识别领域龙头，公司屏下指纹技术有望在2018年大规模商用。





【个股公告】

深交所向任子行(300311)、海联讯(300277)发函 关注治理结构问题

智慧农业(000816)：六连板 深交所下发关注函

四川路桥(600039)：1月份中标合同额约207亿元

扬子新材(002652)：子公司成为雄安新区市民服务中心工程项目供货商

东珠景观(603359)：预中标5.63亿元PPP 项目

中原证券(601375)：收到河南证监局行政监管措施决定书

复星医药(600196)：子公司拟7.5亿元受让禅城医院 21.43%股权

中国交建(601800)：联合体中标22.5亿元湖州PPP项目

中国中铁(601390)：近期中标295亿元重大工程

永辉超市(601933) ：实控人协议转让5%股份给腾讯完成过户

中材科技(002080)：拟启动11.83亿元玻纤 生产项目

博天环境(603603)：预中标10.46亿元PPP项目

天马精化(002453)：子公司拟收购山东数智100%股权

佳发安泰(300559)：中标采购项目 金额占2016年营收的16.77%

申万宏源(000166)：126亿股14日上市流通 控股股东及实控人暂无出售计划

招商蛇口(001979)：拟与揭阳市政府共同开发揭阳滨海新区 粤东新城

长春经开(600215)：控股股东转让公司控制权获国资委 批复

海航控股(600221)：天津保税区拟向天津航空增资4亿元





【高送转】

方大炭素(600516)：年报 净利同比增长5267.65% 拟10派19元

寒锐钴业(300618)：年报净利增575% 拟10转6派10元

建艺集团(002789)：2017年拟10转7派1.00至1.50元。

科森科技(603626)：年报净利增17.74% 拟10转4派2.5元





【预增预减】

安凯客车(000868)：就四季度亏损大幅增加回复问询函 四季度计提减值1.94亿元

韵达股份(002120)：1月份快递服务收入同比增长118%

南钢股份(600282)：年报净利32亿 大增逾8倍

澳洋顺昌(002245)：LED芯片 需求旺盛 年报净利增长72%

华伍股份(300095)：拟回购不超1亿元股票用于股权激励 或员工持股计划

盐田港(000088)：2017年净利同比增13.44%

奥飞娱乐(002292)：2017年净利同比下降八成

国民技术(300077)：2017年净利亏损4.87亿元

佳创视讯(300264)：2017年净利亏损7007万元





【增持/减持】

国盛金控(002670)拟回购1亿元至5亿元股份，回购的价格不超22元/股；

赛轮金宇(601058)拟回购1亿元-3亿元股份，回购价格不超3.6元/股；

海翔药业(002099)拟回购不超3亿元股份，回购价格不超7元/股；

三联虹普(300384)拟回购不低于3000万元，不超过1亿元股份，回购价格不超43元/股。

楚江新材(002171)：拟回购不低于1.5亿元股份用于股权激励

日海通讯(002313)：获润良泰举牌 持股达5.1968%

东方海洋(002086)：董事长发出增持倡议书 承诺兜底

柏堡龙(002776)拟回购1-2亿元公司股票

亿晶光电(600537)：股东拟增持不超2%股份

傲农生物(603363)：控股股东今日增持202万股

三雄极光(300625)：控股股东等股东拟增持4000万元-1亿元

上海机电(600835)：控股股东拟增持不超2%股份

天士力(600535)：实控人一致行动人拟增持2000万元-6000万元

天目药业(600671)：汇隆华泽累计增持2%股份 完成增持计划

江淮汽车(600418)：控股股东拟增持不超2亿元

慈星股份(300307)：股东宁波创福投资拟减持不超1.52%公司股份

江山欧派(603208)：两股东拟清仓减持13.12%股份

爱司凯(300521)：股东拟减持公司股份不超过2%





【停复盘】

金花股份(600080)：终止筹划重大资产重组 明日复牌

江苏有线(600959)拟逾82亿收购发展公司剩余股权 明日复牌

中京电子(002579)：控股股东平仓风险解除 股票复牌

刚玻璃(300093)：实控人解除质押平仓风险 公司股票13日复牌

博云新材(002297)：终止发行股份及支付现金购买资产事项 明起复牌

豫金刚石(300064)：筹划购买资产事项构成重组 明日复牌

步森股份(002569)：终止重大资产收购事项 明日复牌

莱茵体育(000558)签署80亿元重大合同

江南嘉捷(601313)：停牌日期预计为22日-27日 预计28日复牌





【个股解禁】

思特奇(300608)、 晨化股份(300610)、奥联电子(300585)、上海天洋(603330)、茶花股份(603615)、高斯贝尔(002848)、棕榈股份(002431)



