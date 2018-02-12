



距离春节休市还有最后两个交易日。





市场在这最后半周的走势其实并不值得过度的期待和解读。





一方面，目前行情主要是受到外盘的影响和压制，外围风险是否能够得到完全的释放对于行情是否能够企稳很重要。 我们之前和大家分析过，虽然信托降杠杆是本轮下跌的起因，但是毫无疑问恐慌情绪的放大是因为美股的算法股灾所传导的。目前看，隔夜外盘在周五只能算是超跌反弹，距离企稳还需要时间，所以外盘这种具有不确定因素的事项。再加上距离春节休市仅仅三个交易日，样本空间太过于狭窄——虽然美股已经大概率形成反弹，但是A股仅剩两天的容错率太低，赶上一次美股底部震荡，年前的行情就多一分命途多舛。





另一方面，成交量实在是压制市场的一个重要因素。周一市场反弹，成交仅区区1700亿， 这是2018年的市场单日成交新低。并且对比上周的成交可以说是显著地快速萎缩。这种萎缩有点让人遗憾，毕竟之前说过，外资不过春节，我们非常期待外资在春节前传统内资提前放假的行情中能够挑大梁走出独立行情。但是内外风险集中兑现，让市场整体人气下挫，观望气氛升温，这种背景下，资金开始寻求抱团取暖，而看起来大部分资金都在场外抱团——缩量可以解读为恐慌情绪降温，但同时也证明市场的观望情绪升温。这种情况下，市场不太可能形成强势反弹。





这两个因素，是我们认为节前没有大行情的原因。但是没有大行情不代表没有行情 ，指数节前因为恐慌情绪的释放，如果外盘没有大幅快速的再次下跌，大概率形成企稳。 一旦企稳，市场将展开超跌反弹。





事实上周一行情基本上也是围绕超跌反弹展开的。 但是超跌反弹需要警惕后面的抛压，甚至这种抛压并不远，大家从分时能够看出，今天尾盘市场就已经出现比较集中性的抛压，还是节前的效应，前面套牢的筹码太多，大家都在等着超跌反抽的离场机会，所以一旦像今天这样涨起来之后，市场就会有兑现的欲望。后面两天大概率还是如此的反复的走势。





另外一根主线我觉得比较欣慰，就是股东回购。 回购这条主线今天也在扩散，比如说领跑板块之一的草甘膦，就是被回购和一季报的两只个股整体给带动了。回购不是坏事，连续下跌之后，开始回购股票的公司越来越多，这是好事儿，等于变相增持，即大股东也认为跌出价值了！





我觉得投资都讲究一个投桃报李，行情这么差，有的公司选择停牌，有的选择视而不见，有的老板跑路，有的则用主营产品饿死了在掏空资产，但是同时也有些大股东在花自己的钱进行回购稳定股价，稳定信心。这些公司涨，才是符合核心价值观的体现。





总的来说，年前市场没有大行情，但是反弹应该是主基调，这个判断最大的不确定性在外盘。而长假期间又给了外盘更多的不确定因素。所以 我们不建议这个位置大家开新仓，还是做好手中的个股，降低亏损，降低仓位，等待年后市场风平浪静，再做进场的操作。