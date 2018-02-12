



周一市场早盘企稳了，说实话也该企稳了，美股上周五形成反弹，交易所严查大单集中卖出，周末上市公司一片增持、回购的利好支持，也该企稳了。





但是企稳了，也就仅仅是企稳了。





早盘市场两个词能够概括， 一个是超跌反弹 ：整个早盘，尤其是领涨板块几乎全部都是围绕着超跌反弹的逻辑展开，这里面不管是次新股、还是锂电池这种先于市场下跌的超跌品种。都开始启动反弹。但是超跌反弹是技术性的，能否持续？这个确实是个问题。





第二个是没钱 。钱太少了。之前我们讲今年春节行情的一个期待点，就是外资活跃度提高之下，市场会不会在这些“不过节的资金”的带动下，形成不一样的走势。但是二月份开头两周的连续回落，让市场人气回归到冰点以下，所有的资金观望态度都在不断上升。而叠加着春节因素，导致越来越多的人选择提前放假。早盘沪指成交不过1000亿，预计全天了不起也就是1800的水平。两市全天很难超过4000，这毫无疑问是今年年初以来的量能新低。





所以量能走出新低，证明相当部分资金选择观望，换位思考一下，如果钱不够，还会炒中线吗？所以注定目前市场中存留的资金操作，一定会以超短线为主，所以反弹过程， 在未来几天可能会形成好看不好做的态势。





对于这种行情，献给大家打预防针，妄图左右逢源热点均沾，小心左右打脸。一定要谨防，活过了股灾，死在了黎明前这种悲剧。





尤其是目前的行情对于外围市场的依赖程度太高，周五美股仅仅是反弹，目前反转的趋势没有形成，所以会不会在成为黑天鹅也不好说。而且距离长假只有最后三个半交易日，面对外盘太多的不确定性，资金不太可能这个位置一把梭哈全压上，所以大家也不要觉得，多看少动就是错过了一个亿。





总的来说，这个位置，不建议大家盲目的开新仓，结合反弹降低仓位和亏损才是硬道理。 如果春节期间外盘能够维持稳定，甚至盘出底部形态，那么节后市场的反弹才是可参与的，而届时观望和离场资金的重新介入，才会真正迎来所谓的加速 。所以大家对于目前的行情，也不用过分的着急。很多时候，耐心和纪律是投资最好的美德。



