【政策】





1、原油期货上市获批相关公司有望直接受益





国内原油期货重启交易进入倒计时，中国证监会新闻发言人常德鹏9日在例行新闻发布会上表示，经过周密准备，原油期货上市的各项工作已经基本完成。综合考虑各方因素，原油期货将于2018年3月26日，在上海期货交易所子公司—上海国际能源交易中心挂牌交易。





国内相关炼厂及龙头期货公司有望直接受益。上海石化(600688)是中国最大的炼油化工一体化企业之一。财通证券子公司永安期货是国内期货公司龙头；中国中期(000996)持有中国国际期货有限公司19.76%股权。浙江东方(600120)持有大地期货100%股权。









2、药品网络销售管理征求意见 连锁药店价值提升





国家食药监总局网站近日披露，《药品网络销售监督管理办法》公开征求意见。办法明确监管部门按照“线上线下一致”的原则监管，通过网络向个人消费 者销售药品仅限连锁药店企业，并禁止向个人网络销售处方药。另外，近日《关于零售药店分类分级管理试点的指导意见》也开始征求意见。





一心堂(002727)、老百姓(603883)等连锁药店龙头受到上述机构看好。









3、国家物流枢纽建设提上日程 行业景气不减

2月11日国家发改委就宏观经济运行情况举行发布会。发改委新闻发言人孟玮表示，2018年，国家发改委将继续下大力气推进物流降本增效，重点开展三方面工作：1)在物流领域简政减税降费方面陆续出台10余项政策措施；2)编制国家物流枢纽布局和建设规划，推动构建国家骨干物流基础设施网络，发挥物流基础设施网络对经济高质量发展的支持保障作用；3)开展物流降本增效综合改革试点，打破地方保护和行业垄断，破除制约物流降本增效和创新发展的体制机制障碍，促进物流业健康发展。

建议关注：韵达股份(002120)已建成物流、信息流、资金流“三流合一”的信息化系统；广汇物流(600603)积极布局现代物流产业链。









4、中国氢燃料电池联盟成立 行业发展有望提速





2月11日，中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟在京正式成立。联盟将推动中国氢能及燃料电池产业的协同创新、资源整合、推广应用和交流宣传，将全面助力提升我国氢能和燃料电池技术的市场成熟度和国际竞争力，也预示着中国氢能及燃料电池产业开始进入规范与加速发展新时期。





相关氢燃料电池产业链公司如：富瑞特装(300228)、雪人股份(002639)等有望迎来机遇。









【产业】





1、蚂蚁金服计划新一轮50亿美元股权融资 估值超1000亿美元





有消息称，蚂蚁金服计划通过发行新股最多筹资50亿美元，估值可能超1000亿美元。目前，蚂蚁金服在委任顾问处理融资事宜，预计融资会在未来几个月完成。





A股上市公司中，新朋股份(002328)5亿元设立上海金浦新兴产业股权投资基金投资蚂蚁金服。合肥城建(002208)控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信是蚂蚁金服的股东之一。









2、富士康冲刺A股IPO产业链公司有望获市场关注





据媒体报道，富士康工业互联网股份2月9日晚在证监会预披露招股说明书(申报稿)，拟在上交所上市。公司控股股东为中坚公司(发行前持股比例41.14%)。中坚公司为一家投资控股型公司，由鸿海精密间接持有其100%的权益。募集资金用于工业互联网平台构建，5G及物联网互联互通解决方案等。公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。2017年归母净利润158.68亿元，2016年为143.66亿元。





安彩高科(600207)第二大股东富鼎电子科技(嘉善)有限公司是富士康旗下子公司。宇环数控(002903)是富士康精密磨削设备提供商。其他个股还包括京泉华(002885)









3、阿里入股居然之家 新零售进入跨界融合新阶段





主营家居 建材连锁的居然之家11日宣布引入逾130亿元战略投资。其中，阿里巴巴及关联方投资约54.53亿元，以获得居然之家15%的股份。这不仅是国内家居业今年首单百亿级战略融资，也为阿里的新零售战略开辟了一条新战线。至此，阿里形成了覆盖快消商超、服饰百货 、餐饮 美食、家装家居的新零售全业态布局。





数据显示，与居然之家同属家居建材连锁行业的美凯龙(601828)，截至去年6月经营商场数达到214家，覆盖全国150个城市；超市方面家家悦(603708)拥有直营连锁门店600多处，覆盖山东省内40多个市县，多家机构看好其在当地的区域壁垒优势。





【提醒】

1、中签缴款：今创集团(603680)" target="_blank">今创集团(603680)(今创集团(603680))

2、本周解禁市值316亿元

3、本周无逆回购或国库现金定存到期





【要闻】

1、上周证监会未签发IPO批文。

2、深交所发布《深交所发展战略规划纲要(2018-2020年)》，未来3年将大力推进创业板改革，到2020年要在退市机制常态化等方面取得新突破。

3、证监会已启动新一年的行业检查与整治行动。

4、媒体：监管部门密集排查股权质押。

5、上交所：本周对影响市场稳健运行的大额集中抛售等行为采取警示和限制交易。

6、央行：银行体系流动性保持合理稳定，节后将继续维护流动性合理稳定。

7、发改委：将加快推动新兴产业发展，加快推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。

8、投服中心：欢迎大股东增持，理性对待A股市场回调。

9、保监会：惩戒以不法手段牟取不法利益的保险机构，破除非法利益链条。

10、阿里向居然之家投资54.53亿元人民币，双方达成新零售战略合作。

11、美股深“V”反弹，纳指收涨1.44%；美国COMEX 4月黄金期货跌0.3%；美国WTI 3月原油期货跌3.20%。





【公告：复牌】

万方发展(000638)拟与控股股东等设增材制造技术产业化公司

猛狮科技(002684)： 继续推进本次重大资产重组

长城影视(002071)发行股份及支付现金购买资产事项未获通过

苹果公司已在组织对天马精化(002453)拟收购标的授权的续签事宜

凯利泰(300326)：引入战略投资者涌金投资

兆新股份(002256)：拟5亿元收购上海中锂剩余80%的股权

绿盟科技(300369)：联想投资转让公司股份 沈继业将成为第一大股东

哈工智能(000584)：拟收购易科机器人(300024)49%股权 参设并购基金

隆盛科技(300680)：拟3亿元收购微研精密

塞力斯(603716)回复上交所二次问询函：存在增加股本规模的需求

长城影视(002071)、中环股份(002129)发行股份买资产未获通过

【公告：中标类】

花王股份(603007)预中标3.7亿元绿化工程项目

康达新材(002669)：子公司签订不少于10亿元贸易协议

永安行(603776)：预中标1.45亿元自行车 运行维护服务项目

元成股份(603388)：联合预中标1.78亿元工程项目

腾达建设(600512)中标杭州地铁工程土建施工项目

【公告：投资并购类】

金圆股份(000546)收购祥城环保 50%股权 拓展危废处置产业

利达光电(002189)拟5.03亿元收购中光学100%股权

泰和新材(002254)拟12亿元投建6000吨/年对位芳纶工程项目

通源石油(300164)拟4100万美元增资美国子公司

恒力股份(600346)：下属孙公司拟123亿元投建纺织 新材料项目

金银河(300619)：拟投资有机硅化合物及高分子新材料建设项目

天茂集团(000627)逾5亿元出售多家子公司 将获益1.6亿元

【其他公告】

洲际油气(600759)5%股份被协议转让

苏宁易购(002024)拟不超10亿元回购公司股份用于实施股权激励

獐子岛(002069)涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查

ST巴士部分银行账户被冻结 已向间接控股股东提出财务资助请求

金盾股份(300411)：公司累计8个银行账号被冻结

现代制药(600420)全资子公司原料药生产厂区通过FDA认证

信威集团(600485)控股子公司拟非公开发行不超20亿债券

江南嘉捷(601313)：董事会同意对苏州嘉捷电梯进行资产划转

恒为科技(603496)：拟推256万股股权激励

视觉中国(000681)收购事项遭分析师提前透露，引发深交所关注

万科A：股东钜盛华质押1970万股

亚玛顿(002623)：终止非公开发行股票

弘亚数控(002833)：以约1.24亿元收购意大利公司75%的股权

【公告：分红及业绩】

哈药股份(600664)年报 净利降48% 拟10派5元

牧原股份(002714)年报拟10转8派6.9元

道恩股份(002838)年报拟10转10派1.6元

国泰集团(603977)年报拟10转4派1元

江化微(603078)年报净利下降两成 拟10转4派3元

新凤鸣(603225)：2017年净利同比增105% 拟10转4派2.6元

中国核建(601611)1月份新签合同额同比增长266%

滨化股份(601678)年报净利增130% 因烧碱涨价

天成自控(603085)年报营收及净利双双倍增

红太阳(000525)一季度预增58%-77% 主导产品市场份额增加

金钼股份(601958)年报净利倍增 因钼产品价格上涨

天成自控(603085)业绩快报：2017年营收及净利均翻倍

华中数控(300161)2017年报业绩增长146.80%

中国重汽(000951)1月份产销量同比增长四成

中国中冶(601618)1月份新签合同额同比增长32%

大秦铁路(601006)1月份货物运输 量增加12%

招商蛇口(001979)1月份签约销售金额同比增加77%

*ST柳化年报净利扭亏为盈

华微电子(600360)年报净利增长134% 拟10派0.2元

金牛化工(600722)年报净利同比增长33%

银禧科技(300221)一季度业绩预增 41%-62%

炼石有色(000697)上修年报业绩预盈幅度

神州长城(000018)：2017年净利预增20%-40%

【公告：增减持】

海格通信(002465)：控股股东拟增持10亿元

双箭股份(002381)：实控人倡议员工增持 并承诺兜底

延华智能(002178)：控股股东拟增持5%-11%公司股份

南山铝业(600219)：获证金公司大幅增持至4.9%

鄂尔多斯(600295)：控股股东及其一致行动人完成增持计划

首航节能(002665)：董事长倡议员工增持 收益不足8%补偿差额

理工环科(002322)：拟以1.5亿元至3亿元回购公司股份

万里扬(002434)：拟以不超过9.8亿元回购公司股份

鸿利智汇(300219)：签署战略合作协议 合作方将增持公司不低于10%股份

翰宇药业(300199)：董事长、副董事长发出增持倡议书 并承诺兜底

启迪桑德(000826)：董事长发出增持倡议书 并承诺兜底

美芝股份(002856)：董事长倡议员工增持 并承诺兜底

瑞茂通(600180)：董事高管拟增持不低于5000万元

三峡新材(600293)：拟回购1亿元-1.5亿元股份

劲嘉股份(002191)：拟回购1亿元-3亿元股份

长鹰信质(002664)：部分董事及股东拟增持不超过2亿元

威华股份(002240)：控股股东及其一致行动人拟增持不低于3亿元

奥瑞金(002701)：拟以不超过1.8亿元回购公司股份

腾邦国际(300178)：多名董事高管拟增持

鹏翎股份(300375)：拟回购5000万元-1亿元

爱迪尔(002740)：26位员工响应增持倡议 合计增持169万元

利亚德(300296)控：股股东及一致行动人拟增持不超1亿元

松芝股份(002454)：6名董事及高管拟增持不超5000万元

瀛通通讯(002861)：实控人拟增持100万股至245万股公司股份

梦百合(603313)控：股股东拟继续增持0.5-1亿元

九州通(600998)控：股股东方面拟增持0.02%-1%股份

海越股份(600387)：部分高管及控股股东高管拟增持

广汽集团(601238)：控股股东拟增持3000万元-3亿元

瑞贝卡(600439)：控股股东拟增持2000-5000万元

粤宏远A控股股东增持公司220万股

亚厦股份(002375)：实控人的一致行动人和高管等拟增持0.89%-2%股份

东方集团(600811)：控股股东及其一致行动人拟增持2000万股-1亿股

天华院(600579)：控股股东一致行动人拟增持1%-2%股份

立霸股份(603519)：拟回购3000万元-1亿元公司股份

阳光城(000671)新：任执行董事长朱荣斌增持逾44万股

未名医药(002581)：持股5%以上股东或被动减持公司股票

四方精创(300468)：股东Systex Solutions拟减持不超8%股份

华正新材(603186)：股东杭州恒正拟清仓减持3.87%股份

斯莱克(300382)：控股股东提前终止总股本6%的减持计划





【解禁股】

江山欧派(603208)、辰安科技(300523)、合锻智能(603011)、立思辰(300010)、初灵信息(300250)、海伦哲(300201) 、翰宇药业(300199)、华谊嘉信(300071)、太极股份(002368)、模塑科技(000700)、赤峰黄金(600988)、亿利洁能(600277) 、湘电股份(600416)



