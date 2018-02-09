首先给大家说个中心思想——巴菲特都亏了小四十个亿，大家针对目前的行情，千万别想着自己是股神，别惦记着抄底。有没有底？有！离着远不远？讲道理应该是不远。但是市场形态被跌破之后，后面首先是要进行情绪修复。而在这个过程中，个股一定分化——因为原本就是存量博弈，跌下来观望的人反而会增多。 所以后期风险恐怕不会太过于集中在指数，而是会在个股中体现出来 。





所以这个位置我们再告诉大家一句话，没有对市场，对行业，对公司，对政策，对资金有充分的了解，盲目抄底就是赌博。老话讲的好—— 君子不立于危墙之下。





当然市场也不是完全没有希望，午后市场明显感觉到有止跌的气息。银行底部反弹了。当然这个反弹可参与的意义不大。但是周五收盘前没有跳水，再加上权重的启动，不排除是郭嘉队终于开始出手。技术上面市场距离底部不远。但是这和要不要去赌底部，是两回事。





银行启动其实带来了一个很尴尬的局面——近期所有嚷嚷着抄底中小创的投资者，又被捂在里面了。这下银行股跌下来之后， 中小创更尴尬——因为银行代表的大权重这回又超跌了 ，所以如果反弹，资金会真的从中小创入手吗？还是再来一次上证50牛市2.0?





上证50和创业板的悖论在于：上证50大跌——沪指大跌——跷跷板下超跌小票反弹——但是大部分资金碍于市场环境差，不进场——小票反弹难以持续——跟随沪指继续跌。





而上证50上涨——沪指大涨——大权重本身对于资金的需求量极高——资金从小市值品种中被抽离——跷跷板效应，创业板下跌。





所以之前我们和大家说过，创业板想要走出独立行情，一定是沪指震荡——但是不能够下跌。所谓覆巢之下安有完卵就是这个道理。 所以后面反弹，很可能主角还是以大权重为主 。这个大家要分清楚。





最后还是和大家说，技术上面超跌了，从盘面的细节看昨天就开始传递出很多不一样的信号。但是，市场目前的下杀已经是非理性了。所以大家不能够用理性的角度解读非理性的事件。 当前能够做的，就是离疯子远点。如果没有管事儿的给打一针镇定剂，那么最好是等他疯够了，疯累了，我们在上。





好消息是，目前看距离疯累了，也不远了。



