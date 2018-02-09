



外围的大暴跌点燃了市场的恐慌情绪，也是今天市场再一次大幅下挫的原因。





恒指暴跌，道指暴跌都可以理解，上证也跟着暴跌，而且跌的还更惨就真的有点不能理解了，除了年前把所有散户吓到割肉外，还有监管层默认的结果——趁机挤泡沫。事实上本轮下跌已经不可能再粉饰了，就是股灾的4.0版本。 想象短短两年半，我们经历了4次不同规模的大幅、单边暴跌。大A到底是进步了还是退步了？这真的是值得深思的。





市场的情绪是个闸门，永远不要到了井喷的时候才想着怎么去关闸，因为关不住。早盘保险里太保直接逼近跌停，招商证券国泰君安一度逼近跌停，中国中铁这种16年12月以来长期横盘的品种，突然被两根大阴线干翻。市场情绪已经开始不讲道理了。





很多朋友问，市场怎么了？





对内，是信托暴力去杠杆的连锁反应。 但是这种负面反馈应该在本周初已经完成。然而很不幸，完成情绪释放的最后一刻，外盘崩了，美股的连续大幅单边下跌把立足未稳的A股拖至深渊。





很多朋友说是不是美股又要走2008年的大熊市。





我们觉得目前而言是不会的。美股此次的暴跌，说实话，没有核心利空，或者说没有能到这种程度的利空。大概能够看明白是怎么回事—— 长期上涨股价高了，获利盘太丰厚，叠加加息预期升温。大量基金高位集中获利了结，导致股价快速下行。而集中持仓点燃了多米诺骨牌 ——外盘大量机构使用程序化交易，快速回调打爆了程序化交易的平仓线，而一波程序化强行平仓导致其他的平仓线又被打爆。最终导致美股连续的快速下行。





虽然惨烈，虽然很无厘头，但是目前看美国经济复苏态势还是不错的。所以说要对比2008年，我觉得是有点过头了。



