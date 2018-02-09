【政策】





1、乡村振兴重要一环 商务部将积极推动农村电商发展

在今日(2月8日)召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，商务部将坚持统筹利用国内国际两个市场、两种资源，推动涉农 经济高质量的发展。其中在国内市场发面，商务部将提高农村电子商务 的发展水平，更好地发挥电商对乡村振兴的推动作用。

上市公司中，诺普信(002215)推出农资电商 平台手机应用程序(APP)“田园圈”，；新洋丰(000902)与阿里巴巴签署了《合作协议》，拟通过阿里巴巴集团旗下农村淘宝 平台(村淘)开展线上、线下合作。









2、首届世界海关跨境电商大会将召开 将发布首个行业指导性文件





首届世界海关跨境电商大会将于2月9-10日在北京召开。中国海关牵头制定的《跨境电商标准框架》将在本次会议期间发布，该框架有望成为世界海关跨境电商监管与服务的首个指导性文件。会议除国家相关领导人出席外，阿里巴巴集团董事局主席马云 、网易创始人丁磊等一些企业家代表也将参会。





上市公司中，跨境通(002640)是A股市场唯一主营业务为跨境电商的公司；金财互联(002530) 全资二级子公司金财数据与阿里旗下“一达通”展开战略合作。









【涨价】





1、锂电巨头大幅上调电芯价格缺货 涨价将长期持续





据媒体报道，由于原材料持续上涨，LG原厂通知，2018年2月起LG 18650全系列电芯价格将上涨15%-20%。18650型电芯广泛应用于充电宝、电动车、笔记本、强光手电筒等领域。充电宝容量一般需要用到3-6节电芯，以一个6节的充电宝为例，成本将直接增加12元。18650电芯另外两巨头松下和三星很少出现在充电宝市场，扛大梁的LG电芯出现紧缺，直接影响了小米、紫米等众多品牌的充电宝出货。





A股中生产18650电池芯企业，可关注亿纬锂能(300014)、澳洋顺昌(002245)、鹏辉能源等。









2、硅晶圆进入涨价周期 行业持续高景气度确认





据媒体报道，近期半导体硅晶圆缺货潮持续上演。12寸硅晶圆缺货最为严重，8寸硅晶圆处于长期供给吃紧状态，硅晶圆巨头纷纷发布上调涨价预期。日本硅晶圆大厂SUMCO调升12寸晶圆产品价格20%，19年会再次调升。环球晶CEO徐秀兰最近也表示，今年硅晶圆的价格将会进一步上涨20%。目前环球晶圆的订单已经填满了2018年的全部产能，全球16家工厂将全天候生产晶圆。受硅晶圆相关利好刺激，台胜科、环球晶等个股周三股价逼近涨停。





上海新阳(300236)、晶盛机电(300316)等硅片龙头公司有望受益。









【产业】





1、中芯国际28nm产品成功上量 芯片国产化 望提速





中芯国际8日晚间发布财报，2017年四季度归母利润为4771.8万美元，环比上涨84.2%，同比减少54.1%，该数据远超市 场此前预计的878万美元。公司表示已成功上量28纳米技术产品组合，在2017年四季度收入占比贡献达到11.3%，较三季度的8.8%显著提升。





浙商证券(601878)认为半导体行业将迎来国产替代 成长周期，国产化进程沿着封测—制造—材料路线传导，将为相关环节的国内企业打开成长空间，如长电科技(600584)、北方华创(002371)、上海新阳(300236)等。









【提醒】





1、统计局公布1月CPI、PPI数据





2、新股申购——倍加洁(603059)：申购代码732059，申购上限2.00万股，申购价格24.07元





2、中签缴款：泰永长征(002927)、七一二(603712)、江苏租赁(600901)









【要闻】





1、证监会：上市公司要严守虚假陈述、内幕交易、操纵市场三条高压线。





2、乐视网(300104)开板后深交所发文会员单位，要求将风险提示落实到位。





3、投服中心：坚决反对上市公司“无故不分红”。





4、全国发展改革系统农村经济工作会议召开，全力实施乡村振兴战略。





5、北京银监局：对通道类业务占比高、增速快的信托公司开展规范整顿。





6、乘联会：1月新能源车销量达3万台，相对2017年1月的低基数增长4倍多。





7、外汇局：1月出口同比(按人民币计) 6%，中国第四季度经常账户顺差622亿美元。





8、海关总署：《跨境电商标准框架》有望于6月审议通过。





9、工信部：2017年钢材价格大幅上涨，企业效益明显好转。





10、盛大游戏宣布获腾讯30亿元人民币战略入股。





11、欧美股市全线重挫，道指“狂泻”超1000点，跌4.15%；美国COMEX 4月黄金期货收涨0.3%；美国WTI 3月原油期货价格收跌1%。









【公告：复牌】





东方电气(600875)、千方科技(002373)发行股份购买资产获无条件通过





康达新材(002669)发行股份购买资产获有条件通过。





科林环保(002499)：复牌后继续推进本次重大资产重组事项





南风化工(000737)：继续推进重组事项





金正大(002470)拟9.68亿元收购农投公司66.67%股权





圣达生物(603079)年报拟10转4派2.5元









【公告：中标类】





蒙草生态(300355)：景泰生态签署4.29亿元PPP项目合同





金陵体育(300651)：预中标7476万元设备采购项目





中持股份(603903)：中标6640万元PPP项目





浙江交科(002061)：下属公司联合中标14.36亿元PPP项目





龙大肉食(002726)：与荷美尔中国签署购销合同





凯中精密(002823)：成德国ZF集团新能源汽车驱动电机连接器正式供应商









【公告：投资并购类】





深圳能源(000027)：拟6.87亿元投建潮州市环保项目





吉艾科技(300309)：子公司携手五牛基金 拟筹资逾100亿开展合作





富奥股份(000030)：拟与法雷奥西门子设立合资公司





广电运通(002152)：3.13亿收购中科江南46%股权 布局智慧金融业务









【其他公告】





金力泰(300225)：控股股东质押股份已逼近平仓线 股票停牌





中核钛白(002145)：上调金红石型钛白粉售价





恒逸石化(000703)：与阿里云战略合作





中超控股(002471)：拟开展日化原材料业务





合盛硅业：拟推1.7亿元员工持股计划





中信海直(000099)：拟合资设立中俄直升机联合技术公司





海思科(002653)：获得产业发展扶持资金 预计增加今年利润7593万





贝因美(002570)：业绩预告修正事项均在核实和沟通中 尚未形成结论性意见





皇台酒业(000995)：发现相关人员涉嫌经济犯罪的线索 已报案暂未正式立案





深南股份(002417)：明起更名为“深南股份”









【公告：分红及业绩】





川环科技(300547)：2017年拟10转10派10元





方大特钢(600507)：2017年实现净利润23.9亿元 拟10派16元





长春高新(000661)：2017年净利增长近37% 拟10派8元





瑞丰光电(300241)：年报拟10转10派0.5元





圣达生物(603079)：控股股东提议10转4派2.5元





胜宏科技(300476)：2017年拟10转8派3元。





顾家家居(603816)：2017年净利突破8亿元 同比增四成





中央商场(600280)：2017年净利同比翻倍





昌红科技(300151)：一季度净利预增113%-138%





保利地产(600048)：1月签约金额316亿元 同比翻倍





环旭电子(601231)：1月份合并营收超24亿元 同比增12%









【公告：增减持】





青岛海尔(600690)：获新加坡政府投资公司增持 持股达4.8%





碧水源(300070)：实控人号召员工增持 并承诺兜底





中金环境(300145)：董事长及总经理倡导买入并承诺兜底





信邦制药(002390)：实控人鼓励员工增持股票 收益不足8%的由公司补偿差价





常宝股份(002478)回购1-2亿元社会公众股份





新力金融(600318)：控股股东完成增持计划 累计耗资1.62亿元





辅仁药业(600781)：控股股东拟增持不低于1亿元不超2%股份





奥拓电子(002587)：实控人拟增持不低于1000万元





欢瑞世纪(000892)：董事长拟增持300万股-849.13万股





中国武夷(000797)：大股东拟增持0.5%-2%公司股份





达实智能(002421)：拟斥资不超1亿元回购，价格不超5.5元/股





中源协和(600645)：实控人拟增持1000万元-3000万元





强力新材(300429)：控股股东增持公司股份达到2%





天目药业(600671)：控股股东一致行动人增持1.03%股份





辅仁药业(600781)：控股股东拟增持不低于1亿元 不超2%股份





汇中股份(300371)：已累计回购公司总股本1.08%的股权





华测导航(300627)：实控人拟斥资1000万至5000万元增持





德美化工(002054)：实控人拟斥资不超1000万元增持





泰晶科技(603738)：股东湖北高和减持1%股份 持股降至5%以下





健盛集团(603558)：实控人拟减持不超5.28%股份





星源材质(300568)：公司董事取消减持计划并承诺一年内不减持





绿盟科技(300369)：持股5%以上股东提前终止减持计划





健盛集团(603558)：实控人拟减持不超5.28%股份





浙江美大(002677)：三名股东拟合计减持公司不超4.75%股权





长江润发(002435)：因资管计划到期且无法展期 控股股东被动减持





数据港(603881)：股东复鑫投资拟减持不超3%股份









【解禁股】





拓斯达(300607)、恒锋信息(300605)、新坐标 、科森科技(603626)、海南矿业(601969)、创业软件(300451)、瑞丰光电(300241)、远光软件(002063)、兄弟科技(002562)、星星科技(300256)、佳都科技(600728)、内蒙一机(600967)



