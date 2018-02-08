周四， 市场再现冰火两重天 。距离过年，目前仅剩最后的五个交易日。然而沪指的调整在小年并没有得到缓解。





指数跳空低开，一度重挫接近2.5%。前期强势的银行、保险、周期等品种悉数补跌。虽然沪指仍然一片愁云惨淡，但是不可否认，今天 盘面上出现了一些异象是非常值得关注的。





第一，中小创集体反弹。 中小创在周四保持了强势形态，中小板反弹超过2%，创业板反弹超1.5%。很多朋友见状又捡起了半个月前的老论调——是否市场在进行一场猛烈的二八转换？我们认为今年的行情中，首先创蓝筹一定会接替大权重形成强势上攻。但是是不是现在呢？ 创业板中小板今天的反弹中，有几个问题没有解决。





首先，量能并没有有效放大，尤其是中小板指数量能出现逆势萎缩。其次在中小创的板块中，很多板块甚至没有涨停股出现，并且绝大多数都是超跌反弹的形态。反而是前期强势的创蓝筹代表——传媒，周四处于横盘修正的走势。因此，我们认为中小创的上涨，目前仅仅能够被称为是超跌反弹，不能想太多，大家对于这种超跌反弹是要特别谨慎的。





第二，一些老大难开板了。 乐视网保千里，两个A股老大难均选在周四开板。乐视网开盘出现罕见的天量买单，9点35分，乐视网从跌停板起死回生，今天的成交也是创下了乐视网自上市以来最大的单日成交金额。换手率达到29%。但11个跌停板之后，乐视的市值已经比停牌前蒸发掉400亿元。





值得注意的是，乐视网2016年定增发行的2.13亿股股票也在今日迎来解禁期，当初参与认购的四位发行对象财通基金、牛散章建平、嘉实基金和中邮基金可以减持相关持股，约占总股本5.35%。经粗略计算，以上定增部分股票已浮亏37.7亿元，接近80%。所以今天的开板有多少比例是资金自救？这个很耐人寻味。但是 能够开板，这座市场人气上的大山算是被移掉了 。





第三，北上资金开始异常活跃。 陆股通资金的拐点出现在1月26日，当时恰恰是沪指见顶，之后资金出现了集中的大幅外流。这种态势周三出现缓解，而周四两市超过30亿资金北上。 北上资金向来属于是春江水暖鸭先知，算是A股市场最活跃的资金，每一次集中进场都几乎同步带来底部。 这其实有太大的想象空间，尤其是对比陆股通有史以来，最大的单日流出拐点，几乎与本次规模相当，上次出现在2015年7月，之后恰恰是沪指见底的时刻。而最近一次单日流出的拐点是2017年12月6日。大家对比一下K线能够看到，沪指几乎是在12月6日企稳，经历了半个月震荡之后，展开跨年的春季躁动行情。





而北上资金在盘面上的代言人，白酒和安防今天再度处于领跑品种行列，也确实证明人家是来买货的。白酒多说一句，山西汾酒今天的反弹意义重大，后续看看反弹能否持续，因为本轮白酒调整两个原因，第一是茅台的舆论监管压力。第二是汾酒的折价转让股权。但无论如何，北上资金仍然比较认可板块整体的机会。这也是我们之前反复和大家说的， 因为本轮行情聚焦的是价值投资，所以注定当价格回落到价值附近，市场一定会展开反弹。





所以其实大家看今天盘面，能够看到非常不同的两种风格，真的是一半是海水一半是火焰。所以这个位置，我们不是说能够抄底，也不是让大家这个位置就买。但是至少说，市场下跌开始引起一些资金的关注了。 盘面拧巴的热点信息，说明了这个位置下跌内部也开始出现分歧。所以大家仍然要谨慎再谨慎！！但是恐慌，应该是没有必要了。



