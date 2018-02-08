今天是北方小年，按照习俗，是要祭灶迎春大扫除。A股今天早盘的下跌， 希望是进行最后的大扫除，而后迎来春暖花开。





今天早盘沪指再度下跌50个点，跌破年线支撑，这种走势之下，大家一定首先要稳住阵脚，不要盲目的总想着加仓，补仓，抄底。市场连续下跌之后，即便企稳也要首先进行人气和情绪的修复。这个位置我觉得大家一定要谨慎。但是谨慎之后要不要恐慌？还是没必要恐慌，盘面上几点重要的信号大家要看到。





第一，近期连续暴跌的品种纷纷选择在今天开板。 乐视网被数十万手大单撬开跌停板。乐视我们讲过是近期市场情绪的一个代表。事实上江浙的游资大佬一直在调仓准备资金，准备撬板乐视网的第12个跌停，这里面资金分几批，一部分源自于参与了十万定增的牛散章建平与东方证券龙井路营业部的自救资金；另一部分是押注孙宏斌翻盘乐视网的长线资金；最后一部分是做隔日超短的短线资金。





乐视之外另一个是保千里。28个跌停之后今天开板。这两个品种代表近期极限下跌的个股，开板证明第一阶段基本上利空释放完毕，而连带着整体市场的情绪会呈现好转。





第二，一批先知先觉的资金开始异动。 这里面我说的不是别人，而是北上资金！大家如果关注沪港通深港通资金变化，会发现，北上资金的上一个拐点是在1月26日出现，资金出现大幅南下，而本轮行情顶部的最后一个阳线，恰恰是1月26日。之后陆股通资金持续减弱，市场持续下行，但是今天北上资金规模出现一次拐点。配合盘面上，大家能看到白酒、安防，这些外资最喜欢的白马股开始再一次异动。很值得关注，毕竟我们将外资每每集中抄底，都是市场底部。当然目前谈不上集中，但是拐点现身，是不是也能打消恐慌情绪。





第三，上证50并非是集中下跌。 有人说蓝筹行情结束了，但是大家看看，昨日50就不是普跌，而是分化跌，中国中铁根本就不跌，但前期涨幅略大的中国建筑却积极回调了。虽然周四整体50走势偏弱，但是说明里面还是有分化，可以关注一下市场一旦企稳，资金抱团50补涨中字头的机会。





总的来说，这个位置给大家的策略是多看少动。市场在本轮下跌后，至少要进行人气和技术形态的修复，因此投资者千万要耐住性子，不要盲目的进行进场所谓的抄底，或者补仓。这些底部的动作，首先要等待市场明确底部出现。





至于创业板走势，我们认为今年创蓝筹一定会有机会。但是创业板目前的上涨，更像是技术修复的超跌反弹。所以也建议大家在整体行情低迷的过程中，谨慎对待。





但是最后还是和大家说，谨慎不是悲观，谨慎也不是恐慌。谨慎是珍惜目前的回调点位，珍惜手中的弹药和珍惜难得的低点位置。把好钢用在刀刃上，尤其是这些跌出底部的刀刃上。我们也会在后续的内参中为学员关注。还是那句话， 倒春寒不可怕，因为后面一定有夏天。热线：010-57594189



