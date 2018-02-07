外围美股昨夜形成反弹，应该说，本轮市场调整称得上是内忧外患，对内大家看到降杠杆对市场杀伤严重，很多小票已经失去流动性，即便在今天早盘仍然不断有山崩品种出现。





对外，美股的猛烈调整成为压倒骆驼的最后一根稻草。有人说那不是反弹了吗？关键是，骆驼都倒了，这个时候您才把这一根稻草卸掉，那肯定是来不及的。对美股来说，基本上已经定性是一次小级别的股灾。但是我们也反复和大家说过，美股单边走熊的概率较低。





有不少朋友说08年熊市，也要18年熊市。我觉得咱们判断逻辑不能光看年份数字吧。08年美股大跌源于次贷危机爆发。而次级贷恰恰是作为08年以前美国经济连续走强的支柱，支柱倒掉，雷曼兄弟倒闭，这是巨大的冲击波。眼观现在的美国经济，其实是在复苏的。





所以这种类比其实特别搞笑，上一次美股大熊市是因为经济走坏，而本轮下跌恰恰是因为经济好转带动的加息预期。再叠加美股十年牛市之后的高估值。形成回调。





有朋友问的问题很有意思——美股如果持续回调，估值下行，是否会导致A股的低估不再具有吸引力。我觉得这个问题说明这位朋友确实是在认同低估主线。但是我们认为，首先，美股是否具有整体单边下行？其次，退一步美股下行，那么板块上是否意味着所有板块都不在低估？这两个想明白其实就能解答这个问题了。





所以，美股不具备长期下跌的基础，一旦美股形成真正企稳，A股肩上的两座大山就去掉一个。





而另一个是我们无法控制的政策因素。降杠杆对于市场的杀伤很大，小票失去流动性，关键在于这个背景下，今天很多蓝筹开始形成补跌了。





有的朋友说难道不低估了吗？我们讲低估行情是趋势，但是获利过于丰厚之后的回调是波段，不冲突。但是这种走势实际上对于市场杀伤很大。今天大家看到地产银行几乎领跌，酿酒基本上高位破位了。资源品纷纷高位回落。这种走势，不说后期没有机会，至少技术上面的修复是需要时间的。所以当前位置，大家一定要耐住性子不要轻易的进行所谓抄底。





所有的操作，要耐心等待市场风险期过渡之后，在进行参与。



