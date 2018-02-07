昨夜美股大涨，但是看来外盘上涨没有办法带动人气反弹了。市场在昨天一跌，捅破了最后一层窗户纸，而春节前剩余时间不多，按照以往资金的习惯，节前不能指望有大反弹，最大的概率应该是横盘震荡。





有的市场市场很奇怪，所谓的人气，毫厘之差，千里之远。周二的下行算是最后一根稻草，在此之前市场有能力做出人气修复，但是在此之后资金整体开始转向观望。所以大家近期在操作的过程中，还是要谨慎一点了。





早盘很多人看到沪指跌了，创业板弹了又开始叫嚣蓝筹不死小票不起。这个问题我们讲过很多次，小票的核心问题在于整体估值还是偏高，而且随着年报披露，创业板剔除了乐视和温氏，净利润增速仍然降低了10%，这个比较要命。所以系统性的上涨是很难的。





二线蓝筹今天集中补跌，未必不是好事，风险的最后一个关节释放，之后A股还能怎么跌呢？我们也反复和大家讲，外围的核心问题在于涨了太多，美股涨了10年，A股至少熊了两年半了，有啥可比性。所以人气下行的另外一种极端就是恐慌性的抛盘，这两天有类似的品种出现，证明市场的拐点将近了。





同时，大家也要注意盘面上的山崩品种，赤天化、大连圣亚、益生股份、亚太实业，不少品种是前期相当抗跌的个股开始集中抛盘。这证明有一些资金的底线开始松动了。这部分品种近期要尤其规避。





尤其是对于受到降杠杆影响的品种，目前看太过于激进的去杠杆应该是本轮市场下跌的最核心成因。单一一个美股的问题市场还是有能力消化，奈何内忧外患。所以市场的神经绷断了。





短线而言，大家不要盲目的做抄底，这个位置，个股层面的强分化会带出很多新的风险点。经历了本轮调整，大家还是要多一点耐心，等待市场有明确的企稳信号，在做进一步打算。



