



云财经早读：影响今日股市重要消息汇总（2月7日）

今天 07:31来源：云财经 影响力评估指数：23.58 消息收藏夹收藏

【政策】





1、工业互联网专项正在制定 重点支持三大体系建设





从权威人士处获悉，工信部正在制定2018年工业互联网专项，将重点支持工业互联网三大体系建设，包括网络体系、平台体系、安全体系。此外，该人士透露，工信部还正在组织推进《2018智能制造综合标准化和新模式应用项目》，要求有技术实力、有产业资源的企业与用户共同组成联合体进行申报，重点促进人工智能、工业互联网等新技术集成应用和关键短板装备的突破。





工业互联网领域相关上市公司主要有东方国信(300166)、大豪科技(603025)等。









【涨价】





1、钨制品价格稳中有、升节后“开门红”成上下游共识





2月初以来，国内钨制品报价连续上涨。本周一，国内APT(仲钨酸铵)价格再度上涨1000元/吨，这是近一周内第三次涨价，累计上涨3500元/吨至17.25万元/吨，较去年同期涨幅超过50%。碳化钨粉价格也出现上涨，近一周涨幅近4元/千克至270-272元/千克，接近去年高点280元/千克。





从长远看，钨作为重要战略金属，在配额制开采、环保核查趋严等大背景下，供需有望持续改善，利好厦门钨业(600549)、翔鹭钨业(002842)等行业龙头。









2、企业大幅上调报价、丁二烯价格持续走高





据百川资讯，中石化华东丁二烯报价2月6日上调300元/吨，带动丁二烯价格大涨5.99%。2月份以来，上调丁二烯价格的生产厂家逐渐增多，辽通化工2月5日和6日连续将丁二烯报价上调至11010元/吨，两次累计上调1000元/吨，涨幅达10%。本月中石化华东、华中及华南已上调丁二烯价格。近3个月来，丁二烯价格涨幅已逾30%。





齐翔腾达(002408)拥有15万吨丁二烯生产装置，受益产品涨价。华锦股份(000059)有6万吨丁二烯产能。









【产业】





1、一线房企销售额纷纷大增 机构看好集中度提升





中国恒大6日晚间公告，1月份实现销售金额约643.6亿元，同比增加73.01%。新城控股(601155)也公告，1月份合同销售金额约102.84亿元，同比增长110.22%。其他多家已公布今年1月销售数据的一线房企也纷纷实现同比较快增长，如融创中国销售额221.8亿元，同比增长173%；万科销售额679.8亿元，同比增长41.27%。





主流房企仍然有一定的估值修复空间，如万科A、招商蛇口(001979)、新城控股(601155)等。









2、盛大游戏获腾讯入股 完成回归A股前股权架构最后优化





最新工商注册信息显示，盛大游戏在国内的控制实体盛跃网络科技(上海)有限公司已经引入腾讯作为新股东。近日，盛跃网络进行了投资人(股权)变更，新增股东“林芝腾讯科技有限公司”，同一时间新增董事马晓轶。林芝腾讯科技有限公司是腾讯专注投资业务的子公司，在近日腾讯投资永辉超级物种、海澜之家(600398)等产业布局中屡屡浮现身影；马晓轶则是腾讯集团高级副总裁，腾讯游戏业务的实际操盘手。





A股上市公司中，世纪华通(002602)CEO、第三大股东王佶同时是盛跃网络科技(上海)有限公司的法人代表和董事长；中青宝(300052)与盛大游戏合作密切，推重度客户端游戏。









3、居民春节出游意愿强 旅游酒店行业发展空间广





新华社报道，根据权威部门预测，2018年春节七天假期将有3.85亿人次出游，同比增长12%；国内旅游收入4760亿元，同比增长12.5%。此外，中国旅游研究院、国家旅游局数据中心以及携程旅游、马蜂窝6日共同发布了春节长假旅游市场预测报告。其中显示，今年第一季度我国居民出游意愿为83%，48.9%的居民选择在春节期间安排出游，居民过年出游意愿强烈，旅游过年成为居民度过新年的重要方式。





旅游类相关上市公司主要有黄山旅游(600054)、众信旅游(002707)等。









【提醒】





1、新股申购——泰永长征(002927)：申购代码泰永长征(002927)，申购上限0.90万股，申购价格14.78元。





2、新股申购——江苏租赁(600901)：申购代码730901，申购上限19.10万股，申购价格6.25元。





3、新股申购——七一二(603712)：申购代码732712，申购上限3.00万股，申购价格4.55元。









【要闻】





1、央行：2018年将保持货币政策稳健中性，将防控金融风险放在更加重要的位置。





2、外汇局：严厉打击各类外汇违法违规行为，





3、昨日上会的6家拟IPO企业4家通过，盈利成为审查核心。





4、今年银监会工作重点是居民去杠杆，未来会有许多相关政策跟进下发。





5、昨日有9家公司宣布因股东质押股票触及平仓线(或预警线)而停牌。





6、上周新增投资者数量27.47万，前值为30.07万，环比减少8.6%。





7、媒体：资管新规过渡期可能延长半年至2019年底。





8、五部委等联合印发严格规范网络游戏市场管理的意见。





9、财政部6日公布第四批PPP示范项目涉及投资额7588亿元





10、大商所：调整春节期间各品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准。





11、雄安新区金融科技城项目战略合作协议签署。





12、美股反弹，纳指涨2.13%；美国COMEX 4月黄金期货价格收跌0.5%；WTI 3月原油期货收跌1.18%。









【公告：触及平仓线】





大通燃气(000593)：控股股东质押股票低于平仓线 股票停牌





世名科技(300522)：实控人质押的股票部分已触及平仓线 股票停牌





星星科技(300256)：控股股东质押的股票存在被强制平仓的风险，股票停牌





天泽信息(300209)：实控人质押的股票已低于预警线 股票停牌





汉邦高科(300449)：因控股股东质押股票触及平仓线，股票停牌





中南文化(002445)：控股股东质押的部分股份触及警戒线， 股票停牌





金刚玻璃(300093)：实控人质押的股票已低于预警线，股票停牌





超华科技(002288)：控股股东存在平仓风险 股票停牌





ST德力 ：控股股东质押股票已低于平仓线 股票停牌









【公告：复牌】





中路股份(600818)：拟56亿购买上海悦目股权





建新矿业(000688)：浙江国城控股发出要约收购









【公告：投资并购类】





西陇科学(002584)：4.31亿元收购艾克韦生物技术 公司73.78%股权





东方雨虹(002271)：拟20亿投建中南区域总部及岳阳新材料生产基地





江苏国泰(002091)：扩大锂离子动力电池 电解液项目投资额至1.5亿元





东旭光电(000413)：拟30亿投建新能源汽车 生产基地









【其他公告】





天音控股(000829)：视频型彩票游戏将上线测试





龙建股份(600853)：中标4亿元工程项目





京汉股份(000615)：签署保定文旅产业小镇项目合作开发协议





三湘印象(000863)：将与维康金杖合作开展文化旅游相关领域投资





招商局港通及一致行动人斥资百亿受让深赤湾66.1%股权





大连重工(002204)：子公司获得装备承制单位注册证书





海翔药业(002099)：参与竞拍新东港药业45%股权





苏宁易购(002024)：明起更名 为“苏宁易购”





银亿股份(000981)：邦奇动力总成宁波工厂投产





万华化学(600309)：宁波工厂MDI二期装置复产





武汉凡谷(002194)：遭湖北证监局警告及罚款





獐子岛(002069)：在2017年抽测中未发现减值风险是合理的 拟引入战投





金盾股份(300411)：公司累计被冻结7个银行账号





千山药机(300216)：公司部分银行账号被冻结





海航基础(600515)：不存在贷款本金以及信托收益或无法按期兑付的情况





欧浦智网(002711)：信托公司强制卖出 造成公司股东被动减持









【公告：分红及业绩】





美联新材(300586)：实控人提议年报 10转15派5元





塞力斯(603716)：2017年拟10转15派1元





元隆雅图(002878)实际控制人提议10转10股派4元。





濮阳惠成(300481)：董事长提议2017年拟10转5股派3.5元





永利股份(300230)：2017年拟每10股转8股派1.2元。





华泰证券(601688)：母公司1月份净利超5亿元 同比增114%





中信证券(600030)：母公司1月净利超6亿 同比翻倍





株冶集团(600961)年报公布：2017年净利同比增168%





长信科技(300088)：一季度净利预增30%至60%





绝味食品(603517)：2017年净利超5亿元 同比增32%





天ks物：一月份生猪 销量及收入环比双双下滑





华东重机(002685)：一季度净利预增逾24倍





南都物业：预计2017年净利同比增长11%-21%





片仔癀(600436)：2017年净利7.91亿 同比增47%









【增减持】





新南洋(600661)：获中金集团举牌 持股达10%





爱迪尔(002740)：实控人倡议员工增持并承诺兜底





海兰信(300065)：拟合计斥资8000万至2亿元回购 价格不超22元/股





三特索道(002159)：控股股东拟增持不低于1.5亿元





新界泵业(002532)：拟以不超9元/股的价格回购约1亿元股票





联创电子(002036)：控股股东拟斥资1亿至2.5亿元增持





日月股份(603218)：实控人及其控股企业拟合计增持不超1%股份





广泽股份(600882)：员工持股计划 已累计购入7.57%股份





中顺洁柔(002511)：实控人拟增持公司不超1%股权





羚锐制药(600285)：拟回购不超3亿元股份 回购价不超9元/股





广东明珠(600382)：控股股东一致行动人拟增持不超2%股份





三特索道(002159)：控股股东拟增持不低于1.5亿元





来伊份(603777)：控股股东拟增持不超1%股份





秦安股份(603758)：控股股东一致行动人拟增持3000万元-5000万元





冠城大通(600067)控股股东拟增持1%-2%股份





人民同泰(600829)：海药投资等三股东合计持股达5.21%





中光防雷(300414)：控股股东拟增持超1000万元





九阳股份(002242)：累计回购公司股份近500万股





国美通讯(600898)：控股股东增持114万股 拟累计增持不低于2%股份





巨星科技(002444)：获控股股东增持近478万股 或继续增持





赫美集团(002356)：董事长拟斥资2亿元增持





人民同泰(600829)：海药投资等三股东合计持股达5.21%





中光防雷(300414)：控股股东拟增持超1000万





皖[gubar]新传媒[/gubar]：控股股东拟增持0.5%-3%股份





皖江物流(600575)：控股股东一致行动人拟增持不超2%股份





德展健康(000813)：控股股东拟增持不超1%公司股份





四方达(300179)：控股股东拟斥资逾1000万元增持





鲁银投资(600784)：累计出售万润股份(002643)183万股 获益2000万元





城投控股(600649)：今日出售光大银行(601818)9597万股 获利1.8亿元









【解禁股】





康泰生物(300601)、英联股份(002846)、德创环保(603177)、林洋能源(601222)、国农科技(000004)



