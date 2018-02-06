覆巢之下安有完卵，美股的连续暴跌成为市场杀跌的最大助推因素。





其实大家看盘面能明白，如果昨夜没有美股的暴跌，其实市场早应该在周一就完成企稳，今天再不济，也就是横盘震荡。但是美股走出了有史以来第二大的单日跌幅，而且还是连续下跌，这对于全球市场来说，都是一个比较大的利空。





但是利空之后，市场也会反应，我们讲昨天为什么沪指能够绝地反击，因为大A已经先于美股走出调整，美股是杀估值，而A股的大权重则没有估值可杀。这种情况下，周二的下跌已经有应激反应的感觉。但是应激反应的背后，大家看看沪指，尤其看看上证50指数，明显是存在资金护盘的信号的，所以按照这个下跌模式，周内市场基本上应该见底。走出反弹。





毕竟退一万步说，沪指砸了，岂不是砸了输血实体经济的大计，更不是砸了系统性风险的底线。这两个哪一个都是不被容忍的，所以A股可以短期跟跌，但是趋势很难破坏。即便我们再退一万步，大家讲说美股是不是走熊了，那美股走熊的原因是在于连续九年牛市之后的高估值。然而对比道琼斯和标普，大A沪指的整体估值水平还是有低估的 。所以我觉得大家要谨慎，但是不要恐慌。





今天开始有朋友留言问我们，说A股是不是开启漫漫熊途了。感觉真是很微妙，毕竟两周前大家还是完全另外一种思路，觉得不卖房赶紧买股票都对不起自己。当时我们反复提示大家，市场出现顶背离信号，并且随时可能展开调整。





现在再看，确实是让人唏嘘。





A股有没有救，我们觉得还有救，但是需要监管伸出几颗救命稻草了。什么救命稻草？无非也就是针对信托新规。毕竟目前看，市场杀跌的核心区域，其实恰恰就是信托持仓的品种。虽然从技术上看，大量个股已经严重非理性超跌。但是因为政策的不确定性和外围的下挫形成了联动，导致了没有资金愿意抄底，反而出现存量资金多杀多的气氛。





这才是目前小票的核心问题。2015年的连续下挫其实告诉我们很多道理，比如说仅仅依靠资金进行护盘收效甚微， 护盘先护情绪，而情绪的关键至少要保证绩优小票的恐慌性杀跌结束。





总的来说，A股自身已经超跌无误，目前要关注外围的连带效应能否减轻。本轮下跌到现在，大家要特别耐住性子，不要随便想什么抄底，这不是说我们不看好市场趋势，恰恰相反，我们仍然看好2018，也因此，要大家特别谨慎，把珍贵的弹药留到刀刃上。



