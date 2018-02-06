中国有句古话叫：福无双至祸不单行。老外有个 墨菲定律，大概意思是事情如果有变坏的可能,不管这种可能性有多小,它总会发生 。再看看美股这坑爹的大暴跌？古人诚不欺我！





昨天讲美股迎来了有数的暴跌，然而话音未落，美股送上了有史以来的第二大跌幅。加量不加价。





如果说昨天A股还能够独善其身，那么今天外盘的这一跌，大A想独善其身就比较困难了 。大盘的再一次走弱对创业板和中小板的拖累非常明显。因为情绪上面的变化会导致资金对很多低位超跌品种的关注非常谨慎。因此，昨天市场还能够出现超跌反弹的品种，今天市场就转而以观望为主。





这种观望在盘面上形成了两种分化，一种是不主动下跌的，基本上也就是近期和大家讲的强势品种，包括早盘中国银行还在逆势护盘。而其他的低估品种也没有主动进一步杀跌。





但是另外一种则是近期持续较弱的个股，特别是受到本轮信托新规影响的品种。因为目前整个信托产品嵌套夹层是行业惯例，并且说实话，没有人，没有任何人知道这个夹层产品的总规模是多少。所以政策没有真正敲定前，市场对于相关品种会有非常强的观望预期。如果市场反弹，这些品种在超跌、基本面无碍的情况下会形成技术层面的反抽。但恰恰是因为美股的黑天鹅，导致了资金情绪降温，对于技术面较为低迷个股会非常非常谨慎。这导致了这一批品种早盘甚至在进一步走弱。而其中基本面更差一些的，出现了主动的抛盘。这也是早盘中小板创业板继续走低的原因。





大家对于目前的行情，我觉得也要一分为二的看，很多朋友说A股是不是完了，我觉得这种想法有点过了，其实即便是目前看， 资金也没有放任市场下跌，看上证50，明显还是有资金在护盘。这种走势与去年11月2日的分时非常像 。但是不可否认，市场的分化会更加强势。之前和大家说过，只能讲，这是高估品种过去十年欠债，一朝补课。惨不惨，惨！但是说没说过规避高估品种？讲过。





但是话又说回来，A股一定会港股化美股化。只不过当前这个过程过于惨烈了。不太健康。这不是让市场自发站队，而是拿着枪比着不站蓝筹就打死。





但是无论如何，既然市场已经如此，我们唯有适应它。短期市场还有震荡，周末我们在永源财经里给大家讲了， 市场这个位置，尤其是节前，震荡修复为主，不太可能有单边反弹，所以大家一定要控制好仓位。中期的行情没有结束 ，所以左侧交易能力较好的朋友，当前的市场这个去伪存真的过程，还是值得看一看的。不过还是那句话，控制好节奏，控制好总仓位。A股自己没太大问题，现在要看外围何时消停。



