周一市场的走势，真的可以称得上：过程是曲折的，结果是满意的





上周其实我们和大家说过， 市场基本上第一阶段的调整已经进入尾声，随着股指快速回踩前期高位平台，继续大幅下行的空间并不大 。然而沪指早盘直接低开超过50点。这直接的原因，则是周末美股的大跌。





有意思的是，上周川普刚刚还在谈美股屡创新高，然而话音未落，美指周五全面暴跌！迎来大黑五！刚刚过去的周末，全球目光怕是都聚焦在了美国股市上。道指暴跌665.75点。这是道指历史上第九次暴跌600点以上！





当然大家最关心的问题是对A股的影响，我相信即便今天市场反弹了，很多朋友还是心有余悸，特别是不少人在借势大喊钢铁股上涨是行情见顶信号之类的言论。讲道理，陆港通开通后，A股确实比之前肯定是更容易受到国际市场的负面冲击的，尤其会通过港股市场的波动传导。





不过美股的这次暴跌，本质上来说是经济增长持续乐观后，引发的通胀担忧和负面积累情绪影响，基本面并没发生大风险事件驱动。另外，当前A股的估值水平不同于美股，并不是处于历史高位。反而大蓝筹相对美股仍然有明显的折价。那么 传导过来的波动肯定会有，但是说全面的跟跌，我觉得是有点想多了 。这也是为什么我们在周末的永源财经（HLC5678YC）一周策略里面，反而给大家重点解读的是反弹的机会！





不过有意思的是，在周一市场确实形成反弹之后，反而又有各种看空的解读在浮现。比如说一个老调重弹——钢铁股上涨是行情见顶的信号。





我们和大家在不断的沟通中，反复强调的一个问题，就是既然我们是做投资而非赌博，那么最重要的问题，是分析本质而不是分析现象。一味地强调钢铁股上涨凸显市场低迷而给大家不分析背后的成因，这就是典型的投机思维。





我觉得过去一个月市场已经明确了低估蓝筹的主线，这一点大家应该是明白的。 其实结合今天市场A股与美股的冰火两重天，更能凸显这一点——为什么在美股下跌的背景下，大A形成了强势反弹，为什么在反弹的过程中，选择的又是金融、钢铁、煤炭？原因很简单，因为A股相对美股被低估，所以即便是美元加息， A股的比价优势也会继续吸引资金关注，因为这是个洼地，这个洼地的属性在经济没有重大利空的背景下，只会因为资金的流入才能被填平 。而A股的开放恰恰提供了资金的入口。





与此同时，我们看到的大金融、煤炭、钢铁恰恰又是市场最低估的板块品种。所以过去，大家看到钢铁股启动市场见顶，是因为低估在当时是最没得可炒作时候的炒点。是市场炒作一圈之后，再无其他热点时才关注到的壮丁里面的矮子。





但是现在，从今年以来，市场主要抓的就是低估。地产、两桶油、银行相对其他两类金融股的强势，钢铁、煤炭、有色的走高，无不因此。而创业板的持续承压也恰恰因为其整体的估值仍然过高。所以在当前的市场，钢铁不再是跟风品种，而是造风品种。所以不要再想当然的认为什么，钢铁启动行情见顶。





我们从1月22日的创业板大阳线开始，就在和大家反复提示，行情没有真正意义上的转换，而是对于低估板块的炒作延续 。我们也希望大家牢牢记住这个判断，因为对于A股来说，整个行情的基础就是在于大A相对外盘，某些长期被忽略的低估品种的价值回归，所以这个基础不改变，行情的主线就仍然在于此。



