早间市场走出冰火两重天。开盘可以说是全天，甚至可能是短期市场最强的低压区，究其原因隔夜美股的暴跌是重要原因。





美股反复一枝独秀的新高之后，上周五，收住了20个月以来的最大单日跌幅。此前道指下跌超600点的只有8次，而前8次都发生在过去18年，近半数发生在2008年金融危机期间。





美股的下跌让市场很恐慌。但是从根本上说，美股的大幅回落，核心原因还是在于其内部问题。 第一是高估值，美股估值水平已经达到历史高位。 自2009年以来，美股市场已经走了长达9年的牛市行情。道指已从当年的6000多点，飙升至如今的26000点附近，涨幅超过了300%。数据显示，经过9年的牛市行情，美股各大指数估值都已涨至历史高位，这背后的原因有着美国货币政策太宽松、利率太低、加杠杆等多方面原因。更高的估值是担心市场回落的理由之一。





其次，是美国加息预期的重燃。 三个重要数据比较值得关注。一是1月份薪资增长创下近9年来最大增幅，即平均每小时工资环比增加0.3%，同比增加2.9%；二是1月美国新增非农就业人口20万，超过预期的18万，大幅高于前值(14.8万)；三是美国1月失业率维持4.1%不变，仍为2000年以来最低。





但是大家要注意一下， 从估值的角度来说，A股，尤其是A股蓝筹，相比于美股仍然有明显的折价 ，因此，所谓的估值历史高位，仅仅是美国自己的事情。从加息的角度来说，美国加息并没有真正超出市场预期，而且加息的边际效益递减是共识，A股在金融防火墙的背景下，再加上估值偏低的吸引力，对抗加息带动的资本外流还是有一定的底气。 所以这事儿的短期影响会有，真实影响则有限。





所以打击也不用杯弓蛇影，说实话，数据面上看，A股跟跌并不是那么明显，虽然在A股逐渐国际化的背景下，近年来A股与美股的相关性增强。值得注意的是，如果将时间缩短至2016年以来，道指跌幅超过2%的次数共有5次，次日沪指下跌次数仅1次，3次涨幅均超过1%。





更况且，A股已经先于美股完成调整，经历了上一周市场的暴力杀跌之后，真正蓝筹的向下空间并不大。更何况保证不出现系统性风险，是监管的底线，因此早盘的大幅低开等于直接击中市场底线，随后展开非常猛烈的权重反弹。





但是我们也要提示大家，两点。





第一，权重拉升的意义是确保市场不跌破底线，情绪可控 ，但是目前市场不能指望出现一蹴而就的反弹。有超跌会有反弹，但是一旦恐慌情绪修复，会马上恢复较弱的走势中，所以大家目前不要想着抄底或者大幅补仓。跌透的品种，还是要耐心等一下企稳。





第二，大家对于早盘钢铁煤炭的上涨要有新思路 ，切不可以往年：钢铁补涨是行情终结信号，作为评判标准。我们认为大家还是要以低估作为最重要的投资主线，事实上从今年年初开始，低估蓝筹的主线已经非常明晰。大家一定要跟上市场的节奏。



