



【政策】





1、中央一号文件全面谋划乡村振兴概念股受关注





据媒体4日消息，改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件4日发布，《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，对实施乡村振兴战略进行了全面部署。

在供给侧改革与土地流转的催动下，具有大量耕地资源的农业公司的交易性机会，可关注苏恳农发、辉隆股份(002556)、罗牛山(000735)等。









2、北京推动科技企业落户雄安 政策红利可期





据北京市发改委相关负责人介绍，在北京市与河北省共同签订的“关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议”中明确，将雄安新区规划建设与京津冀系统推进全面创新改革试验和北京建设全国科技创新中心紧密结合起来，引导以中关村(000931)科技园区为代表的首都科技创新要素资源到雄安新区落地，促进科技成果在雄安新区孵化转化，打造协同创新重要平台。





建议关注：广联达(002410)是最早入驻雄安新区中关村(000931)科技产业基地的科技企业之一，建筑工程信息化业务有望受益于“数字雄安”建设；首航节能(002665)在雄安新区设立全资子公司，布局智慧能源(600869)、水务、冷热电三联供等业务。









3、全国环境保护工作会议召开 启动蓝天保卫战计划





2月2日-3日，环保部召开2018年全国环境保护工作会议。环保部部长李干杰表示，全面启动打赢蓝天保卫战作战计划。制定实施打赢蓝天保卫战三年计划，出台重点区域大气污染防治实施方案。稳步推进北方地区清洁取暖，加快淘汰燃煤小锅炉。推动提高铁路货运比例，整治柴油货车超标排放。继续推进燃煤电厂超低排放改造，启动钢铁行业超低排放改造，加强重点行业挥发性有机物治理。





上市公司中，先河环保(300137)是国内高端环境监测仪器仪表领军企业；迪森股份(300335)致力于利用生物质燃料等新型清洁能源。









4、工信部今年将开展工业互联网“323”行动 推进项目试点示范





工信部部长苗圩2日在2018工业互联网峰会上表示，工信部将统筹推进工业互联网发展的“323”行动。据介绍，“323”行动是指打造网络、平台、安全三大体系；推进两类应用，一是大型企业集成创新，二是中小企业应用普及；构建产业、生态和国际化三大支撑。





相关概念股包括东土科技(300353)、东华软件(002065)等。









【涨价】





1、电阻巨头上调电阻价格 涨价风波来袭





据悉，晶片电阻大厂国巨自2月5日起针对中大尺寸厚膜芯片电阻及排阻(YCTC122-164)行偿格调涨，调涨幅度约20%至30%或甚至更高。此为国巨集团今年以来二度调涨晶片电阻。国巨是全球第一大芯片电阻(R-Chip)制造商，第三大积层陶瓷电容(MLCC)厂商，全球市场份额约为34%。





上市公司中，洁美科技主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件；顺络电子(002138)从事片式电感和片式压敏电阻制造。









2、纸企密集发布涨价函 行业进入业绩兑现期





据媒体报道，近期纸品价格持续上涨。继1月部分龙头纸企上调报价后，2月初又有多家纸厂密集发布涨价函。文化纸方面，山东华泰自2月1日和3月1日起，分别上调文化纸系列产品200元/吨；白卡纸方面，博汇、晨鸣等纸企集体发布涨价函，自2月1日和3月1日起上调白卡纸价格100元/吨；原纸方面，浙江2月2日新胜大旗下6家纸厂上调成品纸价格200元/吨。废纸方面，山东、江苏等地区纸厂接连上调废纸价格50-130元/吨。





可关注晨鸣纸业(000488)、太阳纸业(002078)等龙头纸企。









【产业】





1、活跃钻井数创近期新高 油企开支提升利好油服





美国油服公司贝克休斯2月2日公布数据显示，截至2日当周，美国石油活跃钻井数增加6座至765座，触及2017年8月来新高。去年同期美国石油活跃钻井数为583座。东兴证券(601198)指出，北美油气 公司去年业绩出现大幅增长，从而为加大下一轮资本开支提供支撑。





油气公司资本支出意愿增强，油服行业订单及盈利将边际改善，相关公司包括杰瑞股份(002353)、中海油服(601808)、通源石油(300164)、海油工程(600583)等。









2、量价环比持续改善 航空板块迎来旺季行情





今年春运民航运输需求旺盛，预计运送旅客6500万人次，比去年春运增长约10%左右。 “务工流”“学生流”以及全国两会保障相互叠加，对民航运输工作带来较大压力并直接反映在机票价格上。据去哪儿网发布的春运大数据信息显示，北京、上海等地春节前三天飞往三亚航线的平均票价已升至3000元以上，广州飞三亚的机票也基本涨至1110元全价票，有些航线只剩下头等舱。业内人士表示，在投入总量日趋紧张的背景下，优质航线票价提升已成定局，并且空间巨大。





上市公司方面，大型航空公司在优质航线无论占比和数量上都具有相当大的优势，将成为市场化改革的最大受益者，可关注中国国航(601111)、南方航空(600029)。





【提醒】

1、本周两市解禁市值为382.55亿元，环比减少近四成

2、本周央行公开市场有2200亿逆回购到期

【要闻】

1、中央一号文件全面谋划新时代乡村振兴。

2、证监会核发4家企业IPO批文，拟筹资不超过51亿元。

3、沪深交易所：大比例质押融资的个股在股价触及平仓线后 不会被立即平仓。

4、沪深交易所明确股票质押实行“新老划断”，券业人士表示这意味着质押比例超过50%的个股最长仍可展期到3年

5、中金：1月新增信贷预计大超预期，将达2.7万亿，或录得历史第一峰值。

6、上周中国股票基金净流入35亿美元 四周均值净流入20亿美元。

7、银监会：把打好防范化解金融风险攻坚战作为监管的头等大事抓。

8、海南省委书记：对海南新一轮改革开放进行系统谋划。

9、环保部：制定实施打赢蓝天保卫战三年计划。

10、发改委：采取措施确保发电厂用煤需求。

11、青海盐湖比亚迪(002594)及青海盐湖佛照蓝科锂业公司电池级碳酸锂项目3日正式开工。

12、上周五，美股遭遇黑色星期五，道指重挫680点，跌幅2.5%；COMEX 4月黄金期货下跌0.79％；WTI 3月原油期货收跌0.53%。

【公告：复牌】

山西汾酒(600809)拟引入战投华润集团附属公司

集友股份(603429)拟收购大风科技100%股权

海澜之家(600398)：腾讯拟受让5.31%股份，并共同设立产业投资基金

獐子岛(002069)：承诺将不晚于2018年2月5日披露盘点结果

风语筑(603466)：高送转与近期公司股价大幅下跌无关

秦安股份(603758)：终止筹划重大事项

中京电子(002579)揽入FPC 龙头企业

步步高(002251)与腾讯签署《战略合作框架协议》

【公告：投资并购类】

金马股份(002122)终止收购上海微盟企业有限公司

金证股份(600446)1.22亿受让优品财富20%股份

清新环境(002573)：拟在雄安新区设全资子公司 拓展雄安新区及周边业务

绿地控股(600606)：拟三年投入100亿实施精准扶贫

龙蟒佰利(002601)：正扩建20万吨/年氯化法钛白粉 生产线

空港股份(600463)：拟合资设立军民融合创新研究院

拓普集团(601689)拟投建年产30万套汽车内饰功能件项目

【其他公告】

航天信息(600271)与腾讯战略合作

中国电建(601669)联合体中标深圳轨交施工176亿项目

振华科技(000733)拟定增 募资不超17亿拓展军用元器件

科林电气(603050)：无应披露而未披露重大信息

大唐电信(600198)：无应披露而未披露重大信息

千山药机(300216)股东钟波、王国华所持股份存在可能被平仓的风险

银河生物(000806)：控股股东所质押的公司股票部分已低于平仓线

尔康制药(300267)大股东质押股份触及平仓线

尤夫股份(002427)控股股东所持公司股份全部被冻结

乐视网(300104)：56.19亿元债务将于2018年到期 实控人或变更

中国平安(601318)旗下科技业务完成定向私募融资

江苏银行(600919)拟公开发行不超200亿元的可转债

国投电力(600886)：控股股东承诺全额认购可配售股份

岱美股份(603730)：对境外相关汽车遮阳板资产发出约束性收购提议

江南嘉捷(601313)：变更证券代码和简称对公司投资价值不产生实质影响

【公告：分红及业绩】

翔鹭钨业(002842)：2017年拟10转10派2元

雅戈尔(600177)年报 拟10派3.5元

友讯达(300514)拟每10股转增10股派1元

胜宏科技(300476)：年报拟10转8派3元 一季度净利预增50%-80%

天奇股份(002009)：一季度净利预增150%-200%

花园生物(300401)一季度业绩预增 611%-640%

金科文化(300459)一季度业绩预增159%-189%

宁波东力(002164)2017年度净利润同比增长逾13倍

中材科技(002080)：2017年净利超8亿元同比翻番

龙韵股份(603729)：预计一季度营收同比翻倍 净利同比扭亏

万科A一月份合同销售额680亿元

中国汽研(601965)2017年营收增长46%

宁波银行(002142)：2017年净利超93亿元同比增近2成

【公告：增减持】

科达洁能(600499)：新华联(000620)控股继续增持，持股比例达9.11%

巨人网络(002558)：股东澎腾投资拟增持不超3.19%股份

美锦能源(000723)控股股东拟继续增持1%-5%股份

精功科技(002006)控股股东拟增持1%-2%公司股份

金贵银业(002716)：实控人曹永贵拟增持不超3亿元

加加食品(002650)：实控人之一杨振拟增持不超2亿元

宏图高科(600122)控股股东与实控人拟增持至少5000万元

中潜股份(300526)第二大股东拟增持不低于3000万元

鸿利智汇(300219)拟5000万元至1亿元回购公司股份

西王食品(000639)董事长拟增持2000万元-5000万元

兰石重装(603169)控股股东完成增持计划

罗平锌电(002114)：股东泛华矿业及其一致行动人拟增持5000万元-2亿元

通源石油(300164)：实控人增持168万股

龙宇燃油(603003)：已回购公司股份逾596万股

黄河旋风(600172)：股东拟增持1000万元-3000万元股票

众生药业(002317)：不存在信托计划减持的情况

狮头股份(600539)：经建投集团拟再以不低于18.75元每股价格减持

陕西煤业(601225)：三峡资本减持0.269%股份至持股4.99%

华友钴业(603799)：大股东及董监高拟合计减持不超公司4.2%股权

伊之密(300415)：伊源公司再抛减持计划 拟减持不超5.18%股份

航民股份(600987)：万向集团减持公司809.9万股

诚迈科技(300598)：两股东拟清仓减持18.76%股份

华友钴业(603799)：华友钴业(603799)股东大山公司及其一致行动人拟减持4%公司股份

【解禁股】

启迪设计(300500)、昆仑万维(300418)、光一科技(300356)、思美传媒(002712)、麦迪电气(300341)、瑞丰光电(300241)、奋达科技(002681)、奥佳华(002614)、久其软件(002279)、国脉科技(002093)、三峡水利(600116)



