1、周五，市场的触底反弹如期而至，又一次的在绝望中止跌。看看上证，周五早盘虽一度跌破3400点，但快速收回并反弹，午后也是几经波折、成功翻红，最后收于3462点， 而从最低点3388点计算，盘中的反击拉起了75点，这个反击已能够得上强了。



我们上周和大家说过，下跌走的是四浪A，而因为四浪A过于凶狠，四浪B反弹之后，即便有C浪下跌，幅度也不会太大。因此周五的强势反弹，给了市场技术面上一个很大的缓解。 当然，这是技术上仍在短调范畴的上证，而看看最近正在经历股灾的个股，很多还未走出寒冬，因为仍有62只跌停，252只跌幅超5%，这已不是二八分化，而是两极分化了，且短期仍未见到要结束这种分化的迹象。



于是，我们就见到了这样的一个段子：15年股灾，灭了中产；16-17年慢牛，灭了小散；18年初，在气势如虹的上涨中，短短五天，竟然灭了许多上市公司股东。所以，我们和大家讲，超跌反弹技术修复需求很强烈，但是个股如果选择错误，仍然会非常尴尬。



2、对于近期愈演愈烈的两级分化，其实核心就是基本面分化的结果。 无论前面涨势如虹的地产、银行，还是近期强势的煤炭、有色等周期涨价，支撑强势的逻辑都是基本面的向好，或者业绩预增，或者价值低估；再看看那些正经历跌停股灾的个股，或者是基本面垃圾的雷股，或者是没估值优势、前面被炒高了的纯题材股，或者是有被强平隐忧的个股（信托降杠杆股东质押逼近平仓线）。



而除了主逻辑的基本面，市值也是一个加剧两极分化的因素 ，尤其是小市值垃圾股，目前遭遇了明显的流动性问题。大概做了一下统计，在上周这个时间，日成交低于5000万元的个股占到了两市股票总数的近一半，而日成交低于2000万元的也达到了2-3成，以这样的成交量，别说几千万、上亿的大资金了，即便是几百万的大户，几乎都没法顺畅的进出。



对于这些缺流动性的个股，无论基本面是好是坏，在流动性重新充裕之前，不仅大资金都没法碰，里面的大资金也出不来、一出就闪崩。所以，大市值的个股未必一定涨，但小市值的个股，却很容易跌，市值越小、流动性越差、股价表现也就容易越差。这也是为什么我们反复强调，创业板一定要关注其中的“蓝筹”品种的原因。



3、技术上，上证出现了止跌强反击 ，但目前更多的还是确认止跌，也就是说，过去几天的急跌将基本告一段落。从量能来看，近期杀跌是放量的，说明有恐慌盘流出，而周五反弹却是缩量的，考虑到下跌放量、反弹缩量的另类逼空，这里是有连续反弹、甚至V转可能的。



不过，考虑到这轮下跌对市场信心的挫伤，部分个股的跌停潮也未止住，市场信心修复是需要时间的，并且，春节前也只剩下了一周半的时间，所以，春 节前市场进行震荡修复的概率较大。



而修复行情将从哪方面启动，我们周末已经在永源财经进行详细梳理，读者可以关注永源财经（HLC5678YC）公众号，回复关键词策略，或直接点击右下角一周策略，自动索取文章。



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