疯狂的红一月结束之后，市场以一个单周2.7%，最深5%的回调让市场体会到梦醒时分的恍惚。对于回调，





第一，我们认为市场已经进入大四浪的调整周期 ，四浪a已经进入尾声。我们在一月初提示过，3450点以前形成回调，市场调整空间不大，并且后面走势会很稳健，但是如果不回调直接拉高，那么届时迎来的调整将非常迅速非常猛烈。目前看市场毫无疑问走出的是第二种调整。





第二，短线调整不改我们中期趋势的判断 。不管从近期的流动性还是宏观数据层面，基本面转暖的趋势都没有改变。在市场聚焦价值投资的大背景下，获利丰厚触发的调整无法改变我们中期继续看好的判断。我们仍然维持2018年初给大家的判断不变——2018年整体行情一定会好于2017年，并且将会带动市场从“熊市后的震荡期”步入一个“震荡期到牛市初期”的过渡局面。所以大家不要对短期的回调过于恐慌和悲观。





至于二月首周的回调，几个因素成为助推的关键因素。





其一，是金融去杠杆。 2018年1月29日以来，A股重要股指整体出现回调，个别标的在没有明显利空因素下股价快速下滑。部分投资者认为个股的股价受挫，主要源于金融去杠杆政策趋严，到期不续做的信托计划对股价形成幅度较大的负面影响。这里面一个市场传闻是市场杠杆率将面临再一次下调，同时大家也要注意2018年2月至4月，99只信托计划将集中到期，需要谨慎对待即将到期资管计划的重仓持股。





其二，是业绩地雷的集中爆发。 全部A股2017年年报预告公布率在72%左右，中小创业绩预告基本披露。近期很多人认为中小创完全是受害者，这个调调我们是不认同的，上周创业板启动我们也有过明确的表态——不是所谓的二八转换，为什么，因为创业板系统性的业绩回暖，并没有出现—— 创业板剔除温氏和乐视，2017年报业绩增速较三季报下滑了10% 。中小创净利润增速出现明显回落，负面影响市场情绪。周三市场年报预报集中披露，直接点爆了业绩地雷，这才是大量小盘股连续跌停的关键。





其三，获利了结 ，一月份市场暴力拉升，同时指数未放量，整体成为存量资金在低估品种中的一次狂欢，但是经过一个月的集中拉升之后，获利盘过于丰厚，结合上述情况形成获利了结或调仓，最终诱发市场下行。





我们说，本轮回调速度之快，个股杀跌力度之很应该是超出了很多人的预料。单一的利空或者说上述情况之一都无法形成这么强烈的震荡。但同时， 既然三个因素形成联动，并且有机会形成联动，我们就必须明白——这个位置的调整是市场必然要经历的过程了， 既然是必然，那么还是那句话——市场选择在节前调整，远好于节后杀跌。而这个位置的下跌之后，一定会成为2018年最重要的低点。所以大家当前位置应该要做的是，借助调整做好手中个股的调仓换股。对于已经被资本抛弃的品种，要坚决逢反弹清仓。 这个位置，调整后市场还有震荡的需求，不过整体趋势目前尚可。所以拿好资金，时刻做好准备 。



