市场下跌是可以理解的， 包括近期信托杠杆下调的影响，包括乐视始终为放量对于盘面的心理压力，包括集中年报见光垃圾股见光死的情形 。说实话，下跌和市场分化我们认为是这个位置比较正常的情况。





包括 上周就反复和大家说，高位分歧开始加剧了。 短期要调整。但是不太理解的是目前对于相关品种的风声。





中信证券发布最新策略观点认为，就全市场而言，信托持仓占并不高，不足以引发系统性风险。就小市值公司而言，信托占比与全样本差别不大，并没有明显的小票偏好。小票跌幅更明显只能说流动性较差。板块普跌更多源于前期持续上涨轮动后，市场对流动性紧张以及中小创个股业绩大幅低于预期的悲观情绪扩散。





这里面槽点太多，实在是不想说什么。信托持仓比例低是否就不会引发下跌？同时是否就不会引发系统性风险？以及更重要的是对小票这种态度。。。垃圾小票一路走仙是必然结局，但是非理性下跌下有没有错啥的？ 还是当真小票不影响指数所以站着说话不腰疼 ？要知道中信算是御用券商，这种调调是否会反映或者反馈出监管的思路？我们就是觉得，很多东西都是要讲究防微杜渐。这里面不光是杠杆，同样恐慌情绪也是如此。





这种小情绪不处理最终诱发雪崩的例子，在A股历史上太多。





回到指数，基本上今天跌一下也是短期极限了。这个位置如果没有反弹，直接下行，那么就是非理性的下跌。但是市场反弹不建议进行抄底，反弹应该做好减仓操作。我们昨天讲四浪开始了，A浪下跌非常狠，按理说C浪应该不会太深，不过终归对于投资者来说， 目前不是闭着眼睛上车的时候。





不过另外一点给大家说的没错。市场这个位置，经过了本轮下杀。说完全没有好处是瞎说——大A等于是手动进行了一次个股的筛选，今天大家看， 创业板反弹，创蓝筹几乎全线领跑 ：蓝色光标、光线传媒、华谊兄弟、东方财富直接启动。





最后还是提醒大家，不要看手头品种反弹了就掉以轻心，跌幅榜早盘仍然超40家跌停，跌超7%的达到110家。市场这个位置，即便反弹，对于个股的风险释放也没有结束。这里被资金抛弃的品种，中期都很难真正意义上走高。这个位置，借助反弹，大家真正需要理清仓位，本轮回调，我们仍然认为将是2018年行情最重要的低点。 一旦企稳后续很多品种将迎来全年底部。所以反弹做好调仓，那好资金，等待进场信号！



