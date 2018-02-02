【政策】





1、民政部：全面放开养老服务市场 支持鼓励PPP项目





在国务院新闻办今日举行的发布会上,民政部部长黄树贤指出,将继续深化养老机构的“放管服”改革,全面放开养老服务市场,支持、放开,鼓励PPP项目的发展,以适应老龄化社会的需要。





相关概念股包括扬子新材(002652)、鱼跃医疗(002223)等。





2、工业互联网将实施三年计划、今年启动首期工程





2月1日召开的2018工业互联网峰会上，工信部总经济师王新哲在发言时表示，我国工业互联网发展已经具备了比较好的基础，工信部将在今年实施工业互联网三年行动计划，并启动首期工程。工信部还将着力打造网络、平台、安全三大体系，加快大型企业集成创新和中小企业的应用普及，不断健全产业、生态、国际化三大支撑。





相关细分行业龙头公司将拥有广阔前景，如东方国信(300166)等。





【涨价】





1、国内钛白粉市场迎来涨价潮供需格局有望持续向好





据媒体报道，一月份以来国内外钛白粉市场迎来涨价潮。继国际巨头科慕和特诺等1月起提价125美元-200美元/吨，国内龙佰集团宣布新年首涨之后，近日又有大批国内钛白粉企业集体加入涨价大军。2月1日云南大互通、金海钛业、江苏镇钛等企业上调相关钛白粉报价500-1000元/吨,同时上调出口价格80-160元/吨。截至目前，中国金红石型钛白粉含税出厂价格在15800-18000元/吨，锐钛型钛白粉含税出厂价格在13500-14500元/吨。





可关注龙蟒佰利(002601)、安纳达(002136)等主营钛白粉相关公司。





【产业】





1、今年春节档预售票房火爆 影视行业受关注





据媒体报道，1月29日，在距离春节档尚有18天之时，春节档9部影片的预售票房就已经宣告破亿。截至1月31日晚20点，算上点映票房，春节档5大种子选手的预售额已经接近1.5亿。其中，《捉妖记2》大年初一当天的预售接近6000万稳居榜首，《唐人街探案2》突破3600万位列第二阵营，《西游记女儿国》预售突破3100万。





光线传媒(300251)、华谊兄弟(300027)等龙头公司受关注。





2、中海油上调年度资本开支、油服板块迎订单机遇





中海油2月1日公布了2018年经营策略和发展计划，计划钻探132口勘探井，计划采集三维地震数据约1.9万平方公里。2018年，公司的资本支出预算总额为700亿至800亿元。对比中海油去年1月公布的经营策略和发展计划，其2017年资本开支总额为600亿至700亿元。





目前国内油服设备企业订单向好，新增订单较多，中海油服(601808)、海油工程(600583)实际控制人均为中国海洋石油集团。





3、中亚管道对华输气减少近半 国内天然气迎史上最低库存





据报道，中国石油(601857)天然气集团公司1月31日下发的文件显示，由于目前供气形势持续恶化，1月30日中亚管道来气从1.2亿立方米降至0.7亿立方米，同比减少近一半。





相关概念股包括陕天然气(002267)、国新能源(600617)等。





4、英国首相率代表团访华 将开展足球领域合作





1月31日，陪同英国首相特雷莎-梅访华的英国国际贸易大臣利亚姆-克斯率团出席在武汉会议中心举行的“湖北武汉-英国商务交流会”，现场签署包括英国曼彻斯特市将与武汉市在足球领域开展交流合作等9项协议。曼城是世界型的足球城市，有世界最优秀的职业足球和青少年的足球教育，而武汉市也是中国足球改革试点的城市之一，未来双方合作有望进一步深化。





相关概念股有中体产业(600158)、金陵体育(300651)等。









【提醒】

1、中签缴款：养元饮品(603156)





【要闻】

1、深交所：深市主板2017年业绩稳中有进，蓝筹增长动力强劲。

2、新华社：互联网、智能制造等领域将获特别的上市制度支持。

3、商务部：中英将在雄安建设金融科技城。

4、据不完全统计，昨日超20多家跌停个股停牌，停牌原因多为涉及重大事项。

5、四部门联合发布文要求建设短缺药集中生产基地。

6、多家信托集体发声：未收到信托资金降杠杆相关文件。

7、多家钛白粉企业2月1日将报价上调每吨500至700元不等。

8、阿里将通过子公司获得蚂蚁金服33%的股权，并将终止当前与蚂蚁金服的利润分享协议。

9、75亿大案刚过，浦发又被坑：乐视员工借2.5亿增持，仅剩1.6亿。

10、江南嘉捷(601313)宣布拟将证券代码和简称分别变更为601360和“三六零”。

11、美股涨跌不一，纳指跌0.35%；美国COMEX 4月黄金期货涨0.4%；WTI 3月原油期货收涨1.65%。





【公告：复牌】

东方电子(000682)、洛阳玻璃(600876)重组过会

*ST云网：控股股东1.82亿股将被拍卖，可能导致公司实控人变更

朗迪集团(603726)：拟定增募资5.43亿元加码主业

中光防雷(300414)并购重组申请被暂停审核





【公告：跌破平仓线】

科融环境(300152)：控股股东1.1亿股质押股票跌破平仓线

神雾环保(300156)：控股股东已触及平仓线 股票停牌

神雾节能(000820)：控股股东所持已质押的股票部分已触及平仓线

印纪传媒(002143) ：股东质押股票触及平仓线 股票停牌

科融环境(300152)：控股股东质押股份跌破平仓线





【其他公告】

江河集团(601886)：子公司中标2.39亿元项目

中国铁建(601186)：中标30.8亿元明珠湾大桥工程设计施工项目

天富能源(600509)：与锦龙电力签订电力合作协议

申能股份(600642)：近15亿竞买新疆某区块石油天然气勘查探矿权

新大洲A：与本来生活达成战略合作 将签订产品采购协议

当代明诚(600136)：子公司协助雅迪集团与国际足联签署赞助合约

视觉中国(000681)：与阿里子公司战略合作 共建网络内容新生态

科达洁能(600499)：新华联(000620)控股目前持有公司8.97%股权

达实智能(002421)：签约汕头市中心医院能源托管项目

晨鑫科技(002447)：明起更名为“晨鑫科技”

光环新网(300383)：拟11.48亿元收购科信盛彩85%股权 实现全资控股

ST保千里：将继续敦促原实控人庄敏尽快回到公司

锐奇股份(300126)：股价下跌 控股股东补充质押200万股

千山药机(300216)：刘祥华所持100%股份被司法冻结

皇台酒业(000995)库亏约6700万元 收到深交所关注函

巴士在线(002188)：业绩预告大“变脸” 公司收监管关注函





【公告：分红及业绩】

风语筑(603466)实控人提议10转10股派8元 承诺6个月内不减持

雅克科技(002409)：阻燃剂及塑料助剂价格上调20%-30%

中兴通讯(000063)：2017年净利超45亿元 同比扭亏为盈

劲嘉股份(002191)：一季度净利预增15%-30% 订单执行情况良好

中国核电(601985)：2017年实现净利近45亿 同比小幅增长

美盈森(002303)：2017年净利增近六成 2018年一季度净利预增50%-70%





【公告：增减持】

乐通股份(002319)：控股股东大晟资产累计增持公司股份达到10.00%

安控科技(300370)：董事长倡议员工增持并承诺兜底

得润电子(002055)：实控人拟增持1.5亿元-4亿元

华铭智能(300462)：华铭智能(300462)拟增持不超2%的公司股份

小康股份(601127)：控股股东拟增持公司1%至2%股权

海能达(002583)：实控人拟增持1亿元-2亿元 副总经理亦抛增持计划

星星科技(300256)：实控人拟增持500万股-1000万股

百大集团(600865)：控股股东拟继续增持不超2%股份

金通灵(300091)：控股股东拟合计增持不低于5000万元

海伦哲(300201)：拟耗资3000万元-1亿元回购公司股份

清新环境(002573)：控股股东拟增持不低于1亿元

联建光电(300269)：实控人拟增持2000万元-1亿元

华铭智能(300462)：实控人拟增持不超2%公司股份

藏格控股(000408)：实控人之一致行动人拟增持2000万股-3900万股

综艺股份(600770)：获控股股东增持356万股 拟继续增持

火炬电子(603678)：实控人拟斥资不低于5000万元增持

拉芳家化(603630)：实控人拟增持公司不超300万股

创兴资源(600193)：获桑日百汇兴增持1%股权 拟继续增持

洪涛股份(002325)：实控人及一致行动人拟增持不少于1500万股

新纶科技(002341)：部分高管拟合计增持不低于5000万元

科斯伍德(300192)：实控人拟增持2000万元-1亿元

九洲电气(300040)：实控人及总裁拟合计增持2000万元-1亿元

思维列控(603508)：董事长拟斥资5000万至1亿元增持

光环新网(300383)：控股股东及一致行动人拟减持不超7.12%股份

康德莱(603987)：宏益博欣拟减持公司不超6%股权

天华超净(300390)：股东拟合计减持不超1.49%股份





【解禁股】

快乐购(300413)、宜华健康(000150)、完美世界(002624)、新界泵业(002532)、史丹利(002588)、中环装备(300140)



