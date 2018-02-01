



市场连跌四天，第一支撑的20日均线失守，2018年1月很疯狂，2月则开门打了三百杀威棒。行情是结束了吗？还是有什么蹊跷？





我们先和大家说，行情没有结束 ，为什么？大家要看细节，也要多问为什么。





连续3天杀跌，小票杀到尘埃里，尤其是周三开始，周三跌停接近150家，今天跌停板更是极端。正不正常？正常！





我们和大家讲过，A股开放的脚步不可动摇，既然如此，那么市场一定会在真正入摩迎来接轨前，把过去大A的一些因为市场封闭而形成的问题快速解决掉。当然不敢说自有史以来接近30年的历史，至少应该是2010年之后，这8年来的一些问题。





什么问题呢 ？题材的高估是一个问题，是个品种不管质地如何都有人买也是一个问题。 事实上这些A股投资者习以为常的“常态”，在已经开放和接轨世界金融市场的港股以及美股中，早已经并非如此。美股十年牛市，但持续走低的个股数目在千只，港股更是仙股比比皆是。 A股过去自嗨创造的高估值题材，在市场开放比价效应的冲击下，必然出现股价的滑坡。





事实上， 本轮市场的下跌，以及个股的集中杀跌几乎是围绕业绩展开，业绩亏损、高市盈率和连续亏损概念几乎是死死钉在跌幅榜首列。





但同时，既然说是高估值绩差股的杀跌潮，那么大家换个思路想想。其实市场对于低估蓝筹的关注还是比较高的。





大票有资金猛怼不跌，很多一线蓝筹都跌不下去了！银行证券、两桶油、航空、地产这些全部小阴小阳。我们创业板中的低估蓝筹，比如华谊、顺网等等，不敢说涨多少，至少表现也比较稳健。





我们逆着思维想一下：如果这些家伙，尤其是这些大家伙要跌，指数势必继续下跌，但是市场已经4连跌，继续下探那岂不是指数熔断？ 监管层决不允许沪指再次发生系统性风险， 所以，这些大家伙，这几天抗跌，未来几天就可能展开反弹。





其实从盘面上看今天午后市场基本上已经止跌，低估板块成为护盘的主力，而午后的杀跌过程中，很多近期死扛的品种出现放量补跌。恐慌盘在今天行程强烈宣泄。这种信号虽然是最惨烈的时刻，但是往往也是市场否极泰来的信号。 周四最深下跌3424，基本已经回踩至前期平台成交区内部，正常情况下，继续大幅下行的空间已经不大了。





这个位置，我们的策略不变，仍然是春季行情前最重要的进场点。大家要明白，经过了本轮洗盘，真正能够参与的品种范围进一步被收缩，所以一旦市场回暖，存量资金在更加集中的个股标的中展开，会激发更可观的反弹。只不过目前阶段，不建议大家做盲目的补仓和抄底。心态乐观一点，但是操作要谨慎。等待明确的进场信号。



