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剖析回调大A的“三幅嘴脸”！

(2018-02-01 12:27:57)
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这几天也是偶感风寒，一直没好利落，再次和大家说，一定要注意保暖，然后一定要注意预防。快过年了，要保重好身体。

大盘走得也不利落，想起桃花扇里老艺人苏昆生放声悲歌：眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。A股当然算不上楼塌了，事实上我们对于中期的判断非常坚定——市场在2018年的行情一定是远好于2017年。只不过不知道大家记不记得当初我们对于本轮行情拉升的判断：

我们在行情刚刚启动阶段就和大家说，最稳健的走势，应该是在3450点位前形成调整，如果当时形成调整，极限回调3350企稳，之后补量拉升就是一马平川。但是显然市场并没有选择稳健，而是走出了强势上涨，我们当时和大家说，如果市场不选择回调，而是硬拉，那么后期的调整一定是非常迅速并且要出一点血的。

现在的行情走势，恰恰是如此。

行情是不是没救了呢？也不是，早盘市场81只个股跌停，但是从另外一方面看，标志着低估的三大龙头品种——煤炭、钢铁、银行，反而非常强势继续形成护盘姿态，说明杀跌不是系统性的。其实这种情况恰恰符合我们的判断。

上周我们看市场上很多人在讲风格转换了，赶紧买创业板，赶紧抛售蓝筹，当时我们和大家说的非常明确——风格没有转换，风格在延续。什么叫风格延续呢？仍然是低估蓝筹品种在受到资金关注，创业板中未来真正能够启动的同样也是低估的创蓝筹，事实上，大家如果近期看，比如华谊兄弟、顺网科技、华策影视等等等，未必敢说涨多少，但是确实是比较抗跌。

所以还是那个观点，市场风格没有转换。

没有转换为什么会有这么大的调整？因为主力在进行调仓。

本轮回调的主要关键词，其实是获利了结和对于主线的进一步细分。经过了上一轮拉升，有一些过去低估的品种已经回归价值，比如说部分白酒，同样有一部分品种累积了相当的获利盘更有一些品种大家开始明白死扛没有意义不如早日投诚。于是当然会形成比较强势的分化。而这三类品种的走势恰恰是不相同的。回归价值的品种会有获利了结的压力，但是因为价值支撑，所以回调空间不大，后期上涨斜率会改变；获利丰厚但仍然低估的品种需要剧震进行洗盘，洗洗干净继续上路是正解（毕竟各方利益都需要A股慢牛，慢牛需要推手，这些仍然低估的品种是最符合各方利益的推手）；而最终被资金抛弃的，会成为A股有史以来第一批真正意义上的仙股。

这三类品种的分化，是目前市场中大家看到指数承压个股上蹿下跳的来源

所以很多朋友对于目前的行情说要怎么样？要割肉？要调仓？要抄底？我认为都不要，大家多一点耐心再等等，本轮下跌一定是春节行情最大最好的上车机会！这是一定的，但是补仓、抄底需要技术配合，绝非下跌就闭着眼睛买！多等等，等什么？等企稳！等风来！

本轮下跌一定是春节行情最大最好的上车机会！这是一定的，一旦市场出现技术性买点，将成为毫无疑问的牛回头金坑。而且资金分歧越大，调整越充分，这样的金坑在牛市行情中，尤其是牛市行情初期，就越难得。大家目前一定睁大眼睛，耐住性子，把握好回调进场机会。热线：010-57594189

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