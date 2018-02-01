这几天也是偶感风寒，一直没好利落，再次和大家说，一定要注意保暖，然后一定要注意预防。快过年了，要保重好身体。





大盘走得也不利落，想起桃花扇里老艺人苏昆生放声悲歌：眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。A股当然算不上楼塌了，事实上我们对于中期的判断非常坚定—— 市场在2018年的行情一定是远好于2017年 。只不过不知道大家记不记得当初我们对于本轮行情拉升的判断：





我们在行情刚刚启动阶段就和大家说 ，最稳健的走势，应该是在3450点位前形成调整，如果当时形成调整，极限回调3350企稳，之后补量拉升就是一马平川。但是显然市场并没有选择稳健，而是走出了强势上涨，我们当时和大家说， 如果市场不选择回调，而是硬拉，那么后期的调整一定是非常迅速并且要出一点血的。





现在的行情走势，恰恰是如此。





行情是不是没救了呢？也不是，早盘市场81只个股跌停，但是从另外一方面看，标志着低估的三大龙头品种——煤炭、钢铁、银行，反而非常强势继续形成护盘姿态， 说明杀跌不是系统性的。其实这种情况恰恰符合我们的判断。





上周我们看市场上很多人在讲风格转换了，赶紧买创业板，赶紧抛售蓝筹，当时我们和大家说的非常明确——风格没有转换，风格在延续。什么叫风格延续呢？仍然是低估蓝筹品种在受到资金关注，创业板中未来真正能够启动的同样也是低估的创蓝筹，事实上，大家如果近期看，比如华谊兄弟、顺网科技、华策影视等等等，未必敢说涨多少，但是确实是比较抗跌。





所以还是那个观点，市场风格没有转换。





没有转换为什么会有这么大的调整？因为主力在进行调仓。





本轮回调的主要关键词，其实是获利了结和对于主线的进一步细分。经过了上一轮拉升， 有一些过去低估的品种已经回归价值 ，比如说部分白酒， 同样有一部分品种累积了相当的获利盘 ， 更有一些品种大家开始明白死扛没有意义不如早日投诚 。于是当然会形成比较强势的分化。而这三类品种的走势恰恰是不相同的。回归价值的品种会有获利了结的压力，但是因为价值支撑，所以回调空间不大，后期上涨斜率会改变；获利丰厚但仍然低估的品种需要剧震进行洗盘，洗洗干净继续上路是正解（毕竟各方利益都需要A股慢牛，慢牛需要推手，这些仍然低估的品种是最符合各方利益的推手）；而最终被资金抛弃的，会成为A股有史以来第一批真正意义上的仙股。





这三类品种的分化，是目前市场中大家看到指数承压个股上蹿下跳的来源 。





所以很多朋友对于目前的行情说要怎么样？要割肉？要调仓？要抄底？我认为都不要，大家多一点耐心再等等， 本轮下跌一定是春节行情最大最好的上车机会！这是一定的，但是补仓、抄底需要技术配合 ，绝非下跌就闭着眼睛买！多等等，等什么？等企稳！等风来！



