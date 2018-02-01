【数据】

1、央行逆回购0亿，2100亿逆回购到期

2、沪股通全天净流出2.09亿，深股通全天净流入3.56亿

3、昨日涨停家数25家，跌停145家





【今日预告】

1、2018工业互联网峰会

2、财新制造业PMI

3、民政部介绍2017年民政事业改革发展有关情况





【宏观新闻】





1、证监会：2018年要以保护投资者合法权益为根本使命





2018年要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以服务供给侧结构性改革为主线，以保护投资者合法权益为根本使命，切实抓好服务实体经济、防范风险和深化改革三大任务，按照高质量发展的要求，促进多层次资本市场体系健康发展，推动经济发展实现质量变革、效率变革、动力变革。









2、国务院印发《关于全面加强基础科学研究的若干意见》





国务院印发《关于全面加强基础科学研究的若干意见》，聚焦能源、生命、地球系统与环境、材料、粒子物理和核物理、空间天文、工程技术等领域布局建设一批国家重大科技基础设施。









3、证监会：加强股市、债市、期货市场风险监测和应对能力建设





证监会系统2018年工作会议在京召开，会议要求，要坚决打好防范化解资本市场重大风险攻坚战，加强股市、债市、期货市场风险监测和应对能力建设，坚决守住不发生系统性风险的底线。改革发行上市制度，加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。加快多层次资本市场体系建设，继续深化新三板改革，促进区域性股权市场规范发展，大力发展创业投资、天使投资。引导期货与衍生品市场健康发展。大力推进监管智能化科技化。持续强化稽查执法，严厉打击各类违法违规行为，把保护投资者合法权益的工作提高到一个新水平。





4、国资委：2018年持续推进混改 切实加强上市公司管理





1月24日，全国国有产权管理工作会议在京召开。国资委副主任黄丹华要求，2018年产权管理要重点抓好以下几项工作：一是大力提高国有资本运营配置效率；二是持续推进混合所有制改革；三是不断完善产权管理工作体系；四是切实加强上市公司管理；五是深入推进产权市场建设；六是全面提升基础管理水平。





5、新华时评：资本市场的“扇贝”岂能说跑就跑





新华社发文称，近期不断出现的市场乱象，不由得使一些人感觉参与中国资本市场就像进行一场“扫雷”大战，说不定什么时候就会有企业曝出“跑路扇贝”，令投资者一脚踏空，赔钱蚀本。中国资本市场不容许用这么多带有戏剧色彩的公告，损害市场的严肃性；不能用业绩变脸、信披违规等手段，践踏市场规则；不能让股民真金白银的支持，换得“一地鸡毛”。资本市场应该有更加完善的市场规则，更加严厉的监管手段，更有执行力的退市制度，形成让上市公司尊重规则、敬畏规则的环境，少一些戏剧感，多一些严肃性。





【行业新闻】

1、国资委：中国核建集团并入中核工业集团

2、五粮液(000858)系列酒提价

3、1月份国内氢氟酸大幅上涨 较月初价格上涨15.31%

4、环保部：第四批中央环保督察8省(区)整改方案正在制定

5、交通部：2020年我国新能源汽车将推广至60万辆

6、多家钛白粉企业上调产品价格

7、明日起广州房贷利率上涨：首套房上浮10%二套房上浮15%-20%





【新闻联播】

1、1月份制造业采购经理指数为51.3%

2、2017年规模以上文化产业收入增10.8%

3、环保部：大气污染防治第一阶段目标实现

4、全国最大规模不平衡转体桥成功转体

5、美国总统特朗普首次发表国情咨文



