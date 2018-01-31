



昨天收评和大家说的明白，20日线要组织抵抗 ，今天市场在连跌两天之后，直接低开回踩20日均线，而后形成企稳。我们绝不在给大家的策略里面说两头话，要么涨要么跌，不涨不跌那就横盘这种话说着也没意思。





之所以和大家说20日线能够至少组织一次抵抗，因为我们反复强调本轮行情第一， 首批下跌的品种基本上都是前期热门蓝筹，这些品种本身炒作是基于基本面，所以回落也大多因为获利了结，而非逻辑证伪，所以回调一定是有支撑的。





其次，盘面上低估主线仍然表现出非常强的抗跌属性 ，包括前两天护盘的钢铁煤炭，以及今天力挺指数的银行，再加上近期抗跌明显优于所属指数的创蓝筹——传媒。说明资金的热情还在这个逻辑主线中。我们讲，一轮行情的启动，千金易得主线难求。市场能够锁定一条主线思路，恰恰说明多方资金在这个市场中能够达成共识，而这种共识是推动资金持续进场，以及行情持续的最重要原因。本轮回调虽然快速，但是好就好在大家看盘面， 低估蓝筹的主线并没有被破坏 ，这是对于后期行情最好的保护。





我们认为市场短期将启动震荡行情，这个位置很多品种今天刚刚出现高位下挫，所以说快速止跌的难度还是比较大，但是继续向下的空间应该不大了。很多朋友对于近期市场快速回调，还是心有余悸，甚至很多人认为是不是行情结束了。我们还是要再一次强调—— 行情没有结束 。市场选择在当前位置形成强调整。原因在几个方面。





第一是前期集中获利的板块形成利润兑现， 这个典型是之前领跌的金融和消费。但是我们也和大家说过，调仓不意味着资金看空这些品种，很可能仅仅是资金追求更高风险收益比考量下的调仓，所以大家也能看到，在消费高位横盘的阶段，不断有底部低估品种上涨。说白了，这些低估品种价格更加“实惠”，拥有更高的风险收益比，这也是资金选择调仓的核心。所以大家也能看到，白酒下跌之后，今天反而再一次领跑。银行下跌之后再次成为了集中护盘的品种。大量房地产在昨天万科黑天鹅之后今天反包了阳线。为什么？因为这些板块的核心资产还在，对于相当部分资金，尤其是追求稳健收益的资金来说，恰恰是拥有足够吸引力的品种。





第二个是今天是年报预报的最后一天，大量绩差年报集中丑媳妇在这几天出来见公婆 ，在价值投资，绩优为上的今天，这批暴亏股的命运只能是跌停板，投资者用脚投票。早盘跌停开盘的就有30家，清一色业绩地雷、个股负面消息缠身的垃圾股！但是这些垃圾这两天都集中披露，算是集中引爆了。但是说实话，这里面很多品种对于普通投资者来说，并不太友善，因为业绩预亏的在跌，业绩预增但不及预期的也在跌，业绩预增但是不是主营增量的也在跌。还有一批被市场拖累的。所以说实话，坏消息是市场这个位置确实是很容易被影响。但是好消息是市场通过这几天的回调，手动为大家进行了个股筛选，还能够抗住的，一定是优质品种。





总的来说，行情调整开始遇到抵抗，行情的调整也没有大家想象的那么可怕。市场这个位置选择回调，远比节后调整带给市场的冲击小得多。我们在年初和大家说， 今年的行情是倒春寒之后的初夏味道。换句话说，是从震荡市向牛市慢慢过度的过程。这个位置我们还是要和大家强调——千金难买牛回头。





春季行情进入牛回头的最后阶段，20日线基本形成第一道阻力关口，后续市场有震荡需求，但个股补仓、建仓、抄底的窗口将会陆续展开，学员密切留意内参提示，我们把握好春节前的进场机会！热线010-57594189



