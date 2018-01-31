沪指连续两天调整后，周三第一次形成抵抗。我们最近几天在和大家说，市场没有不可饶恕的利空。集中下跌的品种，主要体现在获利盘丰厚、和热点估值切换的问题上。但是大家也要注意到，所谓获利盘丰厚的品种，炒作并不是基于讲故事，而是基于此前的低估。





白话一点解释，过去我们炒消息是，这个东西值10块钱，你非说他值100，炒到120之后大家纷纷跑路，明眼人看出来没了炒作资金，也就是十块钱的命，于是哪来的回哪去。





但是现在的市场是，这个东西值50，但是眼下只有30，我从30块钱买入，估值修复可能略高，回升到了60.大家纷纷表示，哦高了高了，得调整一下，但是调整一下，顶多回到50——也就是原本的真实价值上，不太能有继续大幅的回落。





所以恰恰是市场资金的偏好决定了上一轮热点的核心逻辑，而核心逻辑则决定了回调的极限。换句话说， 这是一轮底部有支撑的调整 。周三，在外围市场集体大跌的背景下，市场情绪低迷，开盘直接大幅低开回踩20日均线。但随后展开抵抗，上证50首先启动反弹。这其实说的潜台词就非常容易理解了—— 仍然是低估蓝筹的天下 ，大家不要搞错。





早盘沪指探底回升，主力还是蓝筹，今天是银行、保险、白酒、地产、中字头等发力！从指数看，调整基本到位了，再向下，就是前期密集成交和更早的高位平台的支撑区间。 考虑到此前市场始终没有有效放量，大概率要在这个位置形成震荡洗盘，清洗筹码，洗干净才能在上路 。所以大家看今天虽然是企稳的走势，但是市场分化反而在加大——蓝筹牛市继续；而业绩地雷批量引爆，创业板却还在持续下跌。





好多朋友说不是创业板活过来了吗？我们之前就和大家说，不是传统意义上的二八转换，能够启动的仅仅是创业板里面的创蓝筹品种。这里面比较有代表性的比如传媒，其实还是比较克制。大家要明白，前几年创业板狂飙，埋下的雷不少，还没消化完呢…… 这就是一轮蓝筹牛市，大家要忘记过去“鸡犬升天”式的牛市 ，包括美国走出10年大牛市，大量的票也还在跌，这也是A股慢慢成熟的一个必然趋势！





大家要记得我们此前形容创业板的话，创业板整体对比纳斯达克仍然严重高估，但是这里面也存在对比板块严重低估的创蓝筹，创蓝筹结构性的估值向上修复，和创业板的估值下移并不矛盾。恐怕这也会是未来的一道风景。





在指数企稳之后，新的炒作主线会慢慢浮现出来，上一波的银行地产等，只能说是稳定指数的中军，想继续当开拓的前锋，恐怕有点难，继续观察！资源股早盘普遍走势也是触底反弹，下午继续观察…… 还是反复说的，保持信心、保持耐心 ！



