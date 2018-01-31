【政策】





1、工信部表态 四举措推动人工智能行业发展





工信部部长苗圩在2017年工业通信业发展情况发布会上表示，工信部将着力规范和推动人工智能行业的发展，按照促进新一代人工智能健康发展三年行动计划部署，利用现有的资源和手段，务实的推动人工智能和实体经济特别是制造业的融合。有这么四个方面：一是进一步加大研发力度，特别是在智能网联汽车方面、智能服务机器人(300024)、智能无人机方面加大研发的力度。二是重点突破智机器人(300024)能传感器，神经网络芯片，开源开放平台等产业发展的基础环节。三是继续深入实施智能制造工程。四是构建行业训练资源库、标准和测试评估平台等公共支撑体系。





相关人工智能上市公司主要有科大讯飞(002230)、赛为智能(300044)、科大智能(300222)等









2、煤炭大省去产能力度不减、重组整合前景可期





梳理今年各地政府工作报告发现，多个省份明确了今年煤炭去产能目标，压减力度都不小。如山西省要求，退出煤炭过剩产能2300万吨，这一数量较去年2000万吨左右的目标进一步提升。河北也提出，2018年压减煤炭产能1062万吨。河北在2017年退出了1125万吨煤炭产能，相当于国家考核目标的149%。除了煤炭以外，钢铁、火电、有色、水泥、炼化等行业也被多个省份纳入去产能重点推进行业。





看好七大煤企集团旗下的山西焦化(600740)、潞安环能(601699)、大同煤业(601001)等上市平台。









【涨价】





1、PVC价格淡季“三连涨”多重利好助推后市





1月30日，宁夏、内蒙部分PVC生产企业提高出厂价100元/吨，这是本月内第三轮集体提价，累计上涨300-350元/吨，涨幅4%-5%。PVC期货价格也连涨两月，去年12月至今涨幅近12%。目前，PVC中高端型号市场价格普遍在6500元/吨以上，较去年同期涨幅8%-10%。本月，企业开工情况良好，出货顺畅，库存偏低，下游行业逐步进入淡季。





A股中，中泰化学(002092)拥有153万吨PVC产能；鸿达兴业(002002)可转债募资投建的30万吨PVC产能达产后，将拥有100万吨PVC产能。









2、制冷剂相关产品价格持续上涨 行业回暖预期加强





据百川资讯监测，近期制冷剂相关产品价格持续上涨。R32主流大厂最新报价25000-26000元/吨，12月下旬至今最高涨幅接近40%；R125主流大厂最新报价53000-55000元/吨，12月下旬至今最高涨幅已超过20%；R410a主流大厂今日报价40000元/吨，12月下旬至今涨幅接近20%；R134a、R22等其他制冷剂品种也均有较大幅度上涨。





巨化股份(600160)是国内制冷剂龙头，拥有28吨制冷剂产能。金石资源(603505)是国内萤石龙头公司，将受益于氢氟酸及制冷剂价格的上涨。









【产业】





1、5G商用蓄势待发、终端及零部件供应商将受益





工信部总工程师张峰30日在发布会上表示，2018年是5G标准确定和商用产品研发的关键一年，工信部将推动5G系统设备基本达到预商用水平，为后续5G规模试验和手机入网检测奠定一个好的基础。另据统计，随着技术的快速突破，多家手机厂商已经明确了各自的首款5G手机的发布时间表。





闻泰科技(600745)表示，2018年下半年将抢先开始5G测试手机研发工作；信维通信(300136)公司为以射频技术为核心的消费电子零部件供应商









2、“百个城镇”生物质热电联产示范项目启动 行业迎来发展良机





1月30日，由中国生物质能源产业联盟主办的全国“百个城镇”生物质热电联产县域清洁供热示范项目实施启动新闻发布会在京召开。示范项目共136个，总投资约406亿元，力争2018年底前建成(或完成技改)，为河北省广宗县等70个县城、河北省宽城县龙须门镇等63个乡镇提供民用清洁供暖，供暖面积约9000万平米。示范项目供热部分每年替代散煤约660万吨，区域内相应规模的燃煤供热设施关停，相当于每年节约天然气约40亿立方米。





长青集团(002616)年1月份与雄县签署独家集中供暖协议。金通灵(300091)在京津冀清洁能源市场取得突破，大名生物质项目位于邯郸，德龙钢铁余热项目位于邢台，槐阳生物质项目位于石家庄。









3、实现安全微创治疗 我国难治性眼底病诊治获突破





近日在北京召开的2017年中华医学科技奖颁奖大会上，“难治性眼底病的发病机理与临床系列研究”项目荣获一等奖，它实现了“安全微创治疗”的突破。





相关概念股主要有爱尔眼科(300015)、中珠医疗(600568)等。









4、中国首家跨境保税线下自提店开设 引领万亿境外消费回流





据报道，天猫国际将在杭州开设中国首家跨境保税线下自提店，率先实现跨境新零售落地。据悉，天猫国际跨境保税线下自提店将率先落地在中国首个跨境电商综试区------杭州核心商业区块。在该自提店内，消费者可以线下自提跨境电商的商品。





上市公司中，中远海科(002401)此前公告，与阿里巴巴签署合作协议，着力构建全球领先的电子商务综合物流信息服务平台；杭州解百(600814)为杭州本地百货零售龙头企业，公司在互动平台表示，对跨境电商业务在积极探索。金财互联(002530)为阿里巴巴平台上10万家以上的出口企业客户提供外贸财税辅导。





提醒】

1、1月PMI公布

2、英国首相访华

3、新股申购——养元饮品(603156)：申购代码732156，申购上限1.60万股，申购价格78.73元

4、中签缴款：南京聚隆(300644)





【要闻】

1、第十三届全国人民代表大会第一次会议于3月5日在北京召开。

2、昨日上会的四家IPO公司三家过会，一公司被否。

3、央行、银监会发布关于设立欧盟中间母公司的联合意见书。

4、上周新增投资者数30.07万，前值为30.41万，环比减少1.11%。

5、险资累计在粤投资超8000亿元，粤港澳大湾区成重点投向。

6、工信部：力争提前完成“十三五”压减粗钢产能1.5亿吨的上线目标。

7、工信部：今年将将依托第三阶段5G技术研发试验。

8、去年12月证券期货经营机构共备案1572只产品，设立规模2792亿。

9、小米计划于2018年第三季度末于港交所上市，估值希望达到900-1100亿美元，

10、中国石油(601857)预计2017年净利润同比增长165%到 203%。

11、乐视网(300104)：预计2017年亏损116.05亿元-116.1亿元。

12、欧美股市重挫，道指收跌1.37%，创2017年5月份以来最大单日跌幅；COMEX 3月黄金期货价格收跌0.4%；WTI 3月原油期货收跌1.62%。





【公告：复牌】

海联讯(300277)：深圳盘古溢价近40%受让29.85%公司股份

海宁皮城(002344)：拟7.41亿并购时尚小镇公司70%股权，并披露回购计划

科达股份(600986)：拟联合设立区块链研究院





【公告】

成都路桥(002628)：2017年累计中标额 43.69 亿元

印纪传媒(002143)：安信信托(600816)受让控股股东6.03%股份

运达科技(300440)：终止重大资产重组

曙光股份(600303)：曙光集团与华泰汽车 延期办理相关股权转让手续

唐人神(002567)：拟签生猪绿色养殖项目投资协议，总投资3.5亿元

国机汽车(600335)：拟公开发行不超9.5亿元可转债，投汽车租赁项目

东旭蓝天(000040)：联合中标逾10亿元生态旅游扶贫PPP项目

首航节能(002665)：拟2亿元在雄安新区设立全资子公司

舒泰神(300204)：单克隆抗体 药物申报临床试验

国信证券(002736)：业务涉嫌违反证券法律法规遭证监会立案调查

獐子岛(002069)：目前发现部分海域的底播虾夷扇贝存货异常

万科A：宝能旗下资管计划到期后签署补充协议 已就延长清算期做出约定





【公告：分红】





美晨生态(300237)实控人提议10转8派0.8元 2017年业绩预增 30%-45%





英科医疗(300677)：2017年拟10转10派1.5元





【公告：业绩】

沧州大化(600230)：预计2017年净利同比增240%-248%

洛阳钼业(603993)：年报净利预增170%-190% 主要金属产品市场价格涨幅较大

纳思达(002180)：大幅向上修正2017年业绩 预增915%-1341%

荣晟环保(603165)：年报预增两倍，受益造纸业景气度提升

徐工机械(000425)：预计2017年净利同比增长379.42%至403.4%

中国石油(601857)：2017年净利预增165%到203%

东北制药(000597)：2017年净利预增360%-400% 主导产品维生素 C价格上涨

华泰股份(600308)：造纸行业复苏 2017年净利预增近2.5倍

本钢板材(000761)：预计2017年净利近16亿元 同比翻番

重庆啤酒(600132)：2017年净利润预增八成

贵州茅台(600519)：预计2017年实现净利润264亿元 同比增加58%左右

大唐发电(601991)：年报预盈12.8亿元-17.5亿元 同比扭亏

珠江控股(000505)：预计2017年净利润1.40亿元 同比增长90.99%

大秦铁路(601006)：煤炭运量增加，2017年净利预增86%

中远海控(601919)：航运市场回暖，从亏损99亿到预盈27亿

东方钽业(000962)：2017年预亏2.4亿元-4亿元 传统产业市场仍然低迷

兴业证券(601377)：2017年实现净利23亿 同比增长13%

中国石油(601857):年报预增165%-203%，净利较去年将增加130亿元-160亿元。

江淮汽车(600418)：2017年净利预降58% 受新能源汽车补贴退坡等影响

金字火腿(002515)：大幅下调业绩预告 2017年净利预增413%-453%

欧菲科技(002456)：下修2017年业绩预期 今年一季度净利预增50%-70%

一汽夏利(000927)：2017年预计亏损16.05亿元-16.85亿元

国电电力(600795)：2017年净利润大降逾50% 因燃煤价格大幅上涨

*ST吉恩：2017年预亏21亿元 连续四年亏损触发强制终止上市情形

*ST昆机：预计2017年亏损3.4亿元-3.6亿元

中国船舶(600150)：2017年预亏22亿元-25亿元

天际股份(002759)：六氟磷酸锂 产品价格持续走低 大幅下修2017年业绩预期

安凯客车(000868)：2017年预亏2.3亿元-2.55亿元

太平洋(601099)：2017年净利润预降八成

盐湖股份(000792)预计2017年净亏损35.4亿至45.3亿

乐视网(300104)：预计2017年亏损116.05亿元-116.1亿元，上年同期盈利5.55亿元。

国海证券(000750)：年报净利预计下降60%-65%





【公告：增减持】

海兰信(300065)：2017年净利预增11%-41% 拟回购3000万元至1亿元股份

*ST运盛：控股股东增持100万股 拟继续增持不低于2%股份

中飞股份(300489)：股东拟减持不超2%股份

海利得(002206)：万向创投 拟减持不超6%公司股份





【解禁股】

中兵红箭(000519)、金一文化(002721) 、诚迈科技(300598)、 恒瑞医药(600276)





二月电话会议即将召开，将重点为学员解读二月份以及春季行情的布局操作要点，哪些蓝筹调整到位，哪些创蓝筹确认底部，我们会为大家做解读。学员安排好时间参会，我们不见不散。热线：010-57594189