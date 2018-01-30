监管部门周末的连续降温+上周开始市场表现出的调整需求，这两个条件的叠加，成为了市场在本周连续回调的根本 。但是我们也反复和大家说，回调没有改变市场中期上涨的节奏。其实大家从近期盘面上能够看出，市场的调整实际上早已仅仅是一层窗户纸，只待捅破。





一方面，市场前期上涨累积较多获利盘， 年初至今的上涨，消费在茅台的带动下直线突破，周期股则集中在钢铁、煤炭、有色等品种上，石油石化走出罕见的单边上涨，地产股异动，大家能够看到，这些都不是小市值品种，我们之前和大家说过，大的题材想要持续上攻，至少要有增量资金不断吸筹，但是目前看，市场放量有限。所以落袋为安的需求必然导致获利资金出逃；





另一方面，前期斜率陡峭上升大概率也导致回调幅度大 ，这个是我们在上上周给大家讲过的，3450之前形成回调，市场幅度不会太高，但是经过了目前的急涨，调整的需求也在提升。而且这种急速拉升是很多大权重带动的，大权重最后带动的这一波上涨，已经是踏空资金汹涌入场带来的——说白话，追涨。所以一定是要触发分化的。尤其白马蓝筹抱团过于明显，如果缺少ROE修复支撑市场将偏向主题炒作，短期应该控制仓位等待调整结束，未来一段时间内还是守好核心资产。





行情调整是情理之中，回调目前有没有到位？我认为如果按照这种节奏来调整，并不是坏事， 20日线市场应该要组织抵抗了， 照这个速度明天就可能调整到。





而且我们近期也和大家讲了，其实今年以来市场还是围绕低估主线在做。这里面给大家对比两个大金融——保险、银行。保险显然是2017年金融里面最强势品种。然而近期保险股走势明显不如银行股，究其根本，就是银行股比保险股“划算”——估值更低，保险股经历了17年的几轮大涨后，估值难言便宜，只能说正常，但银行股是明显的价值洼地，再加上银监会指出18年要进一步严监管强监管，导致板块整体受压。





这种情况其实和近期的白酒股如出一辙。茅台已经谈不上低估了，但是大家也要想，茅台就没有价值了吗？回调之后是不是会再一次低估？年报业绩跟上之后估值会不会向下修正？保险业如此，中长线保险，特别是寿险走强的趋势仍然没有改变。所以举这两个例子告诉大家， 一些大家看着低迷的品种，短期确实有调整需求，但是说这些板块已经变坏了，会持续的拖累指数，这个我们觉得可能性不大。





更何况即便是目前调整的两天，低估品种也表现出了比较强的抗跌属性。今天钢铁煤炭还是在继续展现强势的一面。





所以我们认为大家谨慎可以，恐慌则不必。有一些品种要忍耐一下，但是说行情终结，那是傻话。拿好钱，做好准备，随时等待进场，这才是硬道理。我们还是那个观点， 本轮调整会出现年春节行情前，最后一个进场机会，而这个机会恰好叠加了创蓝筹和优质成长股的底部异动。这必然是非常好的进场契机。 大家要特别重视。



