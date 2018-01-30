大A这几天的行情真的是冰火两重天，行情来了挡也挡不住，调整来了接也接不了。这是我么你之前和大家说的问题，如果市场在上攻中，在3450之前形成震荡回调，整固后在拉升，虽然看着慢，但实际上是稳健的，但是如果市场选择直接硬攻，那么高位释放的调整需求就会触发比较剧烈的调整。





周二各大指数全线低开，开盘冲高后震荡回落，大盘跌破3500整数关口，各大指数全线收绿，银行券商砸盘之下，沪指领跌两市 。但是这种下跌是不是预示着行情彻底终结？我们认为不是的 ，昨天和大家讲的明白，下跌主要针对的是调仓换股，同时整个低估品种，其实到今天也是比较抗跌的。





比如煤炭，一月上旬内参给学员提示的山西焦化，兼具当时重点讲的煤炭涨价+国改+整合+低估预期，今天再度一度冲涨停。事实上整个煤炭钢铁这些低估品种走势也都是不错的。





短期来看，我们认为春季行情并未结束，短期属于正常调整，个股可能补涨，主要是因为几点：





第一，是市场趋势上 ，这两日蓝筹的调整更多是机构换仓所致，从沪深股通小幅流出可以看到，必须要承认北上资金同样也有追涨杀跌的情绪。但是这种情绪背后，真正低估的钢铁、煤炭等周期行业企业盈利仍维持，年度业绩预告多数超预期环比继续上升；此外国债期货继续震荡偏强、shibor利率仍平稳，流动性预期仍较平稳，我们之前也和大家说了，一月份春季行情的核心之一就是流动性的改善，这是春季躁动的基础，所以目前看基础没哟改变；基本面上并没有出现明显的中期逆转迹象，当时和大家讲春季躁动的另外一条是监管短期放松，目前看监管压力重升，但是我们始终不认为有系统性行情，所以大家目前需要关注的是，核心的监管比较认可的低估品种，基本面是否出现变化，目前看并没有利空出现，所以这一点也不需要担心。





第二，是配置上 ，新基金发行加速（此前出了单日300亿的蓝筹爆款）、沪深股通和融资资金持续大幅流入显示市场风险偏好明显提升，事实上大家如果看今天盘面，新零售的启动也恰恰证明人气回升。一个万达私有化，能够和新零售产生多大的利好呢？无非是借势炒作，但是有资金愿意借势炒作，有资金愿意跟，说明人气确实是在复苏。当然这种类别我们是不建议大家去重仓赌的，我们认为后期市场将更多关注补涨逻辑，低估值蓝筹和绩优成长个股继续建议逢低配置。





这里面主要是大金融中的银行、消费类虽然短期受到白酒的拖累，但是我们认为基本面改善的大逻辑没有改变，回调之后还有机会，周期品种则要注意轮动；而四季度创业板业绩环比增长个股数较三季度明显上升使得成长个股短期面临补涨可能，尤其是影视、游戏等绩优子板块 。大家当前位置最需要警惕的是在操作层面，切忌追高，但是如果优质品种回调，还是不错的机会。





总的来说，市场正常调整，应该说这种调整是两面性的，远比一些盲目乐观的朋友想想的要凶险，但是远比一些开始看空朋友想象的要轻微。回调不会改变中期趋势，甚至是我们认为春季行情前最重要的上车机会。当然，这一切要在企稳后进行。短期大家拿好钱，随时再次准备进场！



