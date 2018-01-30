【政策】





1、国务院推进农业高新技术产业示范区建设 乡村振兴战略受关注





国务院办公厅29日印发《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》，以实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略为引领，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以服务农业增效、农民增收、农村增绿为主攻方向，统筹示范区建设布局，充分发挥创新高地优势，集聚各类要素资源，着力打造农业创新驱动发展的先行区和农业供给侧结构性改革的试验区。到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区。





A股中，可关注苏垦农发、一拖股份(601038)等。









【涨价】





1、铬系产品价格持续走高 多重利好支撑价格继续坚挺





据百川资讯监测，近期铬系产品价格持续走高。铬矿价格继上周上涨近5%后，周一铬矿市场价格继续走高。铬铁方面，上周各大钢厂高碳铬铁招标价格陆续出台，整体涨幅在300-600元/50基吨之间，宝钢、酒钢、中信泰富等厂招标价在7650-8400元/50基吨，上调幅度在5-8%左右。中碳铬铁和低碳铬铁在高碳铬铁和铬矿带动下，均有小幅上涨。





西藏矿业(000762)是我国最大铬铁矿公司。五矿发展(600058)铬矿、铬铁销量位居国内前列。









【产业】





1、联合顺丰京东 我军首次运用无人机实施补给演练





空军后勤部探索建立军民联合无人机补给模式，联合顺丰速运、京东两家军民融合战略合作单位，日前在北京成功组织云南、陕西两地三型无人机联合补给演练。这也是我军首次运用无人机实施联合补给演练。





上市公司中，炼石有色(000697)截至去年三季度顺丰投资持股近400万股，位列第六大股东。威海广泰(002111)收购天津全华时代航天科技发展有限公司，旗下“侦察兵”无人机已试飞成功。









2、万达商业与腾讯等签订340亿元投资协议 联手打造新消费





1月29日，腾讯控股作为主发起方，联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议，计划投资约340亿元人民币，收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。这将是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。





万达私有化概念股主要有苏宁云商(002024)、旷达科技(002516)、皇氏集团(002329)等。









3、特斯拉或牵手智利SQM 锂矿资源成各方投资焦点





据媒体29日报道，特斯拉正与智利最大的锂矿生产商SQM公司就锂电池 原材料的供应进行谈判。智利方面表示，特斯拉可能同意在该国建立一座加工厂来生产其电池所需的电高质量锂。若成功的话，这意味着特斯拉将首次涉足锂电池 原材料领域。





关注稳步推进未来产能规划的天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、盐湖股份(000792)等。









4、百亿亿次级超级计算机有望2020年研制完成 全球最快





据报道，正在进行的“山东两会”上，山东省政协委员、中国海洋大学信息科学与工程学院院长魏志强透露，全球最快的百亿亿次E级超级计算机今年有望落户山东。该超算将比目前全球最快的超级计算机无锡神威太湖之光还要快十倍，预计将于2020年研制完成。





上市公司中，天通股份(600330)全资子公司天通精电为天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。天源迪科(300047)与国家超级计算机中心签订战略合作，协助完成PaaS优化和软件开发。









5、2018年全球光伏需求稳健增长 上游龙头持续受益





集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)1月29日发布报告称，中国光伏市场在2017年持续爆发性成长，推升全年度全球光伏市场规模首度突破100GW大关。在中国的带动下，整个亚太地区2017年全球光伏市占率将达72%，为史上最高。2018年全球光伏需求将进一步提高，上看106GW。





2018年全球光伏新增装机的稳健增长将有利于相关上游公司提升业绩，如多晶硅 料的龙头公司通威股份(600438)，以及产能不断释放的单晶硅 片龙头隆基股份(601012)等。





【提醒】

1、新股申购——御家汇(300740)：申购代码御家汇(300740)，申购上限1.60万股，申购价格21.23元。

2、中签缴款：南京聚隆(300644)





【要闻】

1、证监会正开发“鹰眼”资金分析软件等一批调查工具，科技执法将进一步升级。

2、央行副行长易纲：探索将影子银行互金等纳入宏观审慎政策框架，保持货币政策的稳健中性 管住货币供给总闸门。

3、上海市市长应勇今天表示，根据中央统筹探索建设上海自贸港。

4、财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于完善启运港退税政策的通知》。

5、腾讯、苏宁、京东、融创拟投资约340亿元收购万达商业约14%股份。

6、食药监总局印发《医疗器械标准规划(2018-2020年)》。

7、特斯拉正与智利锂矿巨头SQM商谈，或首次涉足锂电池原材料。

8、茅台集团：下一步将研究重组、引战、混改新模式。

9、美股全线收跌，纳指跌0.52%；COMEX 2月黄金期货价格收跌0.87%；WTI 3月原油期货收跌0.88%。





【公告：复牌】

亿利洁能(600277)：终止收购控股股东旗下生态修复和金融牌照类业务

盈趣科技(002925)：股票自查工作完成

科融环境(300152)：终止重大资产重组

中化国际(600500)：拟转让所持江山股份(600389)29.19%股权





【公告】

华工科技(000988)：传感器供应给特斯拉

外高桥：拟与京东子公司在物流、仓储等多个领域合作

沧州明珠(002108)：聚乙烯燃气、给水管道产品扩产首期项目投产

腾讯拟1.875亿元参与永辉超市(601933)子公司增资并持股15%

沱牌舍得(600702)：子公司天马玻璃公司1号窑炉复产

爱建集团(600643)：均瑶集团成为公司大股东

绿盟科技(300369)：相关股东方筹划转让公司股权 或导致第一大股东变更

交通银行：香港分行的零售银行、私人银行业务已转移至交银香港

易见股份(600093)就股票大幅波动进行风险提示

五洋停车(300420)：证券简称1月30日起变更为“五洋停车”

皇台酒业(000995)：库存成品酒出现严重亏库问题 库亏金额约6700万元

黑芝麻(000716)：袋装黑芝麻(000716)糊系列产品提价约15%

保利地产(600048)：与合富辉煌合作 发展物业代理业务

一汽轿车(000800)与科力远(600478)签署合作协议，拟定制开发一款HEV车型用于公共出行领域

中化国际(600500)：拟转让所持江山股份(600389)29.19%股权

苏宁云商(002024)：拟95亿元购买万达商业3.91%股份

银河生物(000806)：CAR-T临床试验申请获受理

江南嘉捷(601313)：360借壳事宜获证监会核准





【公告：分红及业绩】

百洋股份(002696)：拟10转10派3元

人民同泰(600829)：2017年净利增长13% 拟10派5

方大炭素(600516)：2017年净利预增逾52倍

寒锐钴业(300618)：产品量价齐升 2017年净利预增超5倍

北陆药业(300016)：2017年净利预增590%-620%

新钢股份(600782)：钢材市场明显回暖 2017年净利预增约五倍

亚泰集团(600881)：2017年净利润预增逾4倍

三毛派神(000779)：2017年净利预增395%-585%

雅本化学(300261)：2017年业绩预增317%-347%

中集集团(000039)：受益全球集装箱航运业复苏 2017年净利预增345%-419%

诚志股份(000990)：2017年净利预增622%-672%

兴发集团(600141)：有机硅、草甘膦涨价 2017年净利预增两倍

朗玛信息(300288)：2017年净利3.25亿元 同比增282%

兖州煤业(600188)：2017年净利润预增193%至245%

马钢股份(600808)：2017年净利润预增236%

岱勒新材(300700)：2017年净利预增175%-192%

远方光电：2017年净利预增165%-195%

方大化工(000818)：一季度净利预增259%-311% 化工及军工板块盈利大幅增长

焦作万方(000612)：2017年净利预增55%-105%

广信股份(603599)：农药市场整体回暖 2017年净利预计翻番

青山纸业(600103)：2017年净利润预增逾122%

海普瑞(002399)：受益美国税改方案 上调2017年业绩预期

中科电气(300035)：2017年业绩预增100%-130%

红阳能源(600758)：煤价理性回归 2017年净利预增约1.5倍

昊华能源(601101)：2017年大幅扭亏 预盈逾6亿元

中国神华(601088)：煤价大幅增长 2017年净利预计翻番

永东股份(002753)：上调业绩预告 2017年净利预增165%-209%

海达股份(300320)：2017年净利同比增近7成 今年一季度净利预增80%-110%

成都银行(601838)：2017年净利39亿元 同比增逾5成

中信银行：2017年实现净利425亿元 同比微增2.25%

安源煤业(600397)：2017年大幅减亏

酒鬼酒(000799)：2017年净利预增52%-70%

千山药机(300216)：年报预亏1.96亿元-2亿元

奥飞娱乐(002292)：大幅下修2017年业绩预期 预降60%-90%

南宁糖业(000911)：2017年业绩预计由盈转亏 食糖毛利减少





【公告：增减持】

海兴电力(603556)：实控人拟斥资不超过2亿元增持

亚邦股份(603188)：控股股东一致行动人拟增持0.2%至1%股权

比音勒芬(002832)：股东拟减持不超2%股份





【解禁股】

华东科技(000727)、科陆电子(002121)、永太科技(002326)、银江股份(300020)、溢多利(300381)、常熟银行(601128)



