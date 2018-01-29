好多朋友今天就问我们，说这么大的阴线，蓝筹行情是结束了吗？能抄底吗？还是要斩仓呢？怎么办。我们说：先问为什么，再问怎么办~





市场的大阴线下跌是不是行情结束呢？首先和大家说，不是！ 我们上周开始提示大家，市场已经积累了极大量的调整需求，大家其实能够看到，上周出现了明显的量价背离走势，同时周三开始指数开始高位横盘，这期间，周三星线放量，说明资金分歧骤然加剧，而周四周五指数连续冲高失败横盘量能萎缩，表明做多意愿衰竭。





上周起，我们集中为学员进行了仓位上面的降低。也是很好的规避了周三开始盘面上呈现的情绪。 但是大家也要注意，这种情绪上面的反馈，并没有伤及市场的核心。





首先我们讲，周一市场的下行和周末监管层的发声是有关联的，但从根源上说，本质还是市场自身有调整意愿。





其次大家要注意到，周一市场硕果仅存的品种几乎完全集中在低估蓝筹的主线上。煤炭、钢铁、银行，应该说是大A三大低估之王。 而我们周末重点给大家在永源财经（HLC5678YC）上面讲的创蓝筹，几乎也逆势保持强势。 比如光线传媒、华策影视、华谊兄弟、掌趣科技、三环集团、机器人、汇川技术、尔康制药等等等，前期大热门蓝色光标高位分化，但是其实股价走得很谨慎。





所以大家看，其实 创业板排名前30的权重蓝筹，几乎罕见跌超2%的品种 ，一多半都在逆势上涨，尤其这里面低估的品种。涨得不见得有多少，但是态度坚决。这很能说明问题。





说明什么呢？说明资金不是两眼一抹黑的跑路，人家是有选择的。这其实符合我们上周的观点。上周很多朋友认为创业板是彻底启动了。可以闭着眼睛买了。但是我们在告诉大家—— 市场并不是单纯的二八转换，而更像是前期低估蓝筹行情的延续。 什么叫延续呢？其实就是资金仍然在低估蓝筹的品类内部轮动。所以只要这个品种还是低估的，就还会卷土重来。所以上周我们没有盲目鼓动大家卖出权重购买创业板。本周钢铁煤炭银行的启动，以及创业板蓝筹的强势抗跌，其实是对我们策略最好的认可。





写到这儿，我相信所有的朋友都明白今天的行情是怎么回事儿了。那么问题又来了，该怎么做呢？市场有回调需求，上周我们开始提示，如果大家还处于重仓状态，首先还是要降低仓位。尤其是 持有一些高价、高位、高估值、纯炒作品种的朋友，这些品类在过去顺风格局中不显现，但是随着周末监管再一次发声必然首当其冲。





但是如果持有低估优质品种的朋友，要区别对待，累计大量获利盘的个股，要注意减仓，不要让利润坐电梯。而如果是低位底部被动下跌的，这类我们认为大家应该做好随跌随买的规划。





我们之前和大家说过， 2018年的春季躁动会超预期 ，这个策略已经有一部分体现了。另一部分的超预期正在加速临近——就是春节行情。我们之前和大家说，今年行情最大的不同，在于外资成为了增量资金的主体。恰恰这一部分资金的主导机构，是不放春节假期的。所以往年因为提前放假的内资机构而营造出节前行情的空白期，反而可能因为这批外资的超预期活跃形成独立的行情。所以 短线下跌会不会是春季行情前最后的牛回头？我们非常期待。



