



一句话点评的话，那就是： 该来的调整迟早会来，但是低估的蓝筹还是会涨。





早盘给很多朋友最大的感触恐怕就是——大盘逗我玩。在经历了上周疑似风格转换的挑逗之后，周一市场热点几乎全部集中在超级蓝筹这边，煤炭、钢铁、银行、石油领跑。创业板回落，中小板跌成了渣渣。





市场的风格转换结束了吗？大盘这是要搞什么？我相信如果认真看过我们上周分析，以及周末永源财经（HLC5678YC）文章的朋友心理师有数的。我们上周花了大篇幅给大家做分析：





市场在上周走出的就不是传统意义上的风格转换，而更像是一场对于低估值蓝筹品种炒作的延续。 所以， 我们始终不认为创业板存在系统性行情，能够持续上涨的仍然是创蓝筹品种。其次因为是风格延续而非单纯的风格转换。那么也就意味着传统意义上的主板蓝筹并非是被资金舍弃，而更像是一种轮动 ，所以只要仍然有非常明显的低估优势，这个热点的回归是必然的。





最后，我们上周非常明确地和大家说，周三周四市场走出二连星，代表高位的筹码分化已经过于强烈。而周五虽然形成反弹，但无法改变量能层面形成顶背离的尴尬局面。所以 我们近期反复提示大家，市场是存在调整需求的。周一的早盘急速拉升，触发了这种需求。





对于早盘调整，我们认为正常且合理。这个里面提醒大家两点：





第一，有一批个股的调整，是受到了周末监管再一次对于投机抑制的影响。比如汇金科技，这种是要做好规避的。





第二，有一批个股的调整，是受到了整体市场大权重对于资金的虹吸产生的被动跟跌，这些特别是绩优低估品种的底部下跌很可能触发最后一调，则要关注。





第三，而又有一批调整，是近期炒作位置较高，但基本面质地不错，是波段结束的信号。要注意高抛低吸。





所以其实说到这儿大家能明白， 同样是周一的回调，但是针对不同的个股，大家应该是要制定不同的策略的。而既然能够有不同的策略，也就说明，我们认为回调是比较理性的，并且不会影响到市场后续的上攻走势。





我们此前一直讲千金难买牛回头。短线市场开始形成调整，可能会成为农历新年前一个挖坑进场的机会。同时我们在年初也和大家说过—— 今年行情最大的不同，在于外资成为了增量资金的主体。 恰恰这一部分资金的主导机构，是不放春节假期的。所以往年因为提前放假的内资机构而营造出节前行情的空白期，反而可能因为这批外资的超预期活跃形成独立的行情。这个是我们非常关注的短期行情爆发点。



