【政策】





1、市场化债转股新规发布AMC发展有望提速





日前，发改委下发《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》，放松对市场化债转股的政策约束，扩大覆盖面，丰富了操作模式。允许采用股债结合的综合性方案降低企业杠杆率，允许实施机构发起设立私募股权投资基金开展市场化债转股，规范实施机构以发股还债模式开展市场化债转股，支持各类所有制企业开展市场化债转股，允许将除银行债权外的其他类型债权纳入转股债权范围等。





海德股份(000567)为国内首家民营AMC上市公司。吉艾科技(300309)系首家获得四大国有AMC认可并携手的民营系上市AMC公司。









2、中国发表首份北极政策文件、倡议共建“冰上丝绸之路”





1月26日，中国政府发表首份北极政策文件《中国的北极政策》白皮书，提出“中国愿依托北极航道的开发利用，与各方共建‘冰上丝绸之路’” ，引起世界的高度关注。中国将与俄罗斯等北极国家共同开发北极航道，这是“雄心勃勃的改变中国与欧洲以及其他地区陆海联系的更大计划的一部分”，这条航道将使中国获得一条比通过苏伊士运河和巴拿马运河更近的到达其他国家港口的运输通道。





三维通信(002115)参股公司西安星展测控科技有限公司是国内外知名的移动卫星通信设备提供商，产品已应用于雪龙号科考船。中远海特(600428)旗下永盛轮已成功航行北极东北航道，冰级36000吨多用途船首制船天恩轮也已交付使用。









3、炼油领域开展专项治理工作 行业景气持续向好





发改委网站26日披露，发改委等多部委联合开展炼油领域严重违法违规和失信行为专项治理。此次专项治理，对存在违反相关认定情形的200万吨/年以下落后产能企业，依法依规责令限期关停；规范200万吨/年以上炼厂建设生产经营行为，对违反产业政策，正在新建、改扩建的炼油项目，依法依规责令停工停建等。





公司方面，除了2019年集中投产的民营大炼化企业外，上海石化(600688)、华锦股份(000059)、中国石化(600028)等原油加工企业也受益于油价上涨和市场集中度提升。









4、烽火大唐将于近期正式合并、中国信通横空出世





据报道，在近日举行的“2018全球自动驾驶论坛”上，武汉东湖高新(600133)区副主任夏亚民透露，同为央企的武汉邮电科学研究院和电信科学技术研究院将于近期正式合并。新公司将会被命名为“中国信息通信科技集团”，公司注册地为武汉光谷。





涉及的相关上市公司包括大唐电信(600198)、烽火通信(600498)、高鸿股份(000851)光迅科技(002281)等。









【涨价】





1、钛白粉涨价潮提前来临 短期或将延续高位





随着寒潮降雪，钛白粉提前开始了涨价潮。自1月9日钛海科技宣涨后至26日共有6家企业先后宣布涨价。其中，攀枝花钛海科技本月26日第三次上调钛白粉报价，金红石型钛白粉THR出厂价上调300元。





上市公司中，金浦钛业(000545)是国内硫酸法钛白粉龙头企业，年产18万吨钛白粉。中核钛白(002145)目前拥有产能25万吨，位列国内钛白粉行业领先地位









2、需求旺盛下游囤货情绪严重、己二酸价格创6年新高





据生意社监测，近期己二酸价格持续走高，最近一个月大涨19.82%，厂家报价多在12500—13000元/吨，部分厂家最高报价14500元/吨，各产区最新市价均已逼近2012年初价格，创下近6年以来的新高。目前市场报盘持续坚挺，持货商多观望看涨。





目前国内拥有已二酸生产装置的厂商不多，其中神马股份(600810)拥有25万吨己二酸产能，华鲁恒升(600426)产能16万吨。









【产业】





1、三大国有银行联合投资AI企业 金融科技前景广阔





人工智能公司第四范式于26日宣布完成B+轮融资，并同时宣布获得来自工商银行(601398)、中国银行(601988)、建设银行(601939)三家国有银行及所属基金的联合战略投资。据悉，第四范式团队目前已为金融、电信、互联网等领域的100多家企业成功打造人工智能解决方案。中国银行(601988)附属中银国际相关人士表示，人工智能技术的应用可以进一步帮助银行更好地了解客户，成为提升银行产品质量与用户体验的新一波重要推动力。





上市公司中，恒生电子(600570)、金证股份(600446)、赢时胜(300377)在AI+金融或Fintech领域已有布局。









2、国内冬季发电量创历史新高行业有望迎来多重利好





据媒体报道，入冬以来，我国用电水平持续攀升，全国发电量日均达191.29亿千瓦时，日发电量最高达201亿千瓦时，比去年冬季最大值增长了15%，创冬季历史新高。国家电网公司系统东北、西北两个区域电网及湖南、辽宁、吉林等3个省级电网用电负荷再创历史新高。受低温寒潮、电煤供应等因素影响，河北、江苏、河南、湖南、江西等电网电力供应紧张。





机构对各省上网电价提高幅度进行了测算，结合发电企业在各省发电量情况，净利润弹性最大的企业为华电国际(600027)，净利润增加额最大的企业为华能国际(600011)。









3、刚果将通过新采矿法 钴出口税率大增





全球最大的钴矿出口国刚果将对钴矿征收双重税。根据最新的法典，钴因为被归为战略金属而将被收取5%的专利税。此前新的采矿法草案已在参议院顺利通过，预计即将列入法律条令。受此影响，有境外分析机构预计，未来两年钴价将翻倍。





投资标的建议关注华友钴业(603799)、洛阳钼业(603993)。





【提醒】

1、本周解禁市值近600亿，较上周大幅回落。

2、本周央行公开市场有7600亿逆回购到期。

3、新股申购——中源家居(603709)：申购代码732709，申购上限2.00万股，申购价格19.86元。

3、中签缴款：嘉友国际(603871).html">嘉友国际(603871)





【要闻】

1、证监会核发3家企业IPO批文，筹资总金额不超过49亿元。

2、证监会：对某公司涉嫌操纵3只次新股等违法案作出处罚事先告知。

3、证监会：密切关注借势炒作高价股、概念股、热点股，将坚决出重拳打击。

4、银监会：严控个人贷款违规流入股市和房市 继续遏制房地产泡沫化。

5、上交所：重点支持新技术等通过并购重组进入上市公司。

6、银监会：重点查处“猫鼠一家”“监守自盗”的腐败案件。

7、响应监管要求，嘉实新基金紧急设置规模上限不超90亿。

8、我国电网负荷突破历史极值，湖南、江西全省启动限电措施应对用电缺口。

9、河北发改委：今年完善雄安新区规划体系，争取早日获批。

10、多地掀起新能源汽车抢购潮，业内称与补贴退坡有关。

11、茅台集团李保芳：努力使茅台股价和市值维持在较为合理的水平。

12、网宿科技(300017)澄清，未与腾讯就股权合作事项进行过洽， 明日复牌。

13、上周五，美国三大股指齐创收盘新高，纳指收涨1.28%；WTI3月原油期货上涨1%，收于2014年12月以来最高收盘价；纽约2月份黄金期货价格下跌0.8%。





【公告：复牌】

量子高科(300149)拟21.44亿元收购睿智化学90%股权

平潭发展(000592)拟6.3亿收购光伏电站资产

网宿科技(300017)：未与腾讯就股权合作事项进行过洽谈

新莱应材(300260)：拟2.6亿元收购山东碧海100%股权

朗科智能(300543)：原实控人的继承人已签署遗产继承协议





【公告：中标类】

启迪桑德(000826)联合体预中标PPP项目

万邦达(300055)：签订三份清洁燃料项目BOO项目协议 投资金额约48亿元

铁汉生态(300197)：预中标5.58亿EPC项目

南都电源(300068)：签署 180MWh 电力储能电站运营管理合同





【公告：投资并购类】

申能股份(600642)：近15亿竞得一项石油天然气探矿权

拓普集团(601689)：拟10亿投建生产基地 扩大产能储备

易尚展示(002751)：拟在邢台市合作建设3D电商产业基地





【其他公告】

润和软件(300339)：与蚂蚁金融云开展合作

神州长城(000018)决定放弃重大海外项目

迪马股份(600565)终止非公开发行股票事项

华昌达(300278)非公开发行股票批复到期失效

优博讯(300531)：区块链技术在公司未形成任何相关产品销售

华仁药业(300110)：每10股配售2股 配股价3.56元/股

珠江控股(000505)：简称拟变更为“京粮控股”

完美世界(002624)16.65亿向控股股东出售资产

科达股份(600986)拟出售青岛置业 增加投资收益2.3亿元





【公告：分红送转】

健友股份(603707)年报拟10转3派1.5元

精测电子(300567)年报拟10送5转5派5元





【公告：业绩】

八一钢铁(600581)年报预增30倍

康达尔(000048)：去年净利同比预增38至48倍

中航沈飞(600760)年报预增2443%

秦港股份(601326)年报预增145%-175%

江山股份(600389)年报预增321%到359%

巨化股份(600160)年报预增450%-529%

大同煤业(601001)年报预增373%

酒钢宏兴(600307)年报预增373%

上峰水泥(000672)年报预增437%-478%

康达尔(000048)年报预增3759%-4766%

金石东方(300434)2017年度业绩预增334%-364%

鲁西化工(000830)年报预增幅度上修至652%-692%

方大特钢(600507)：去年净利增近3倍 部分在岗员工每人发3万红包

青松股份(300132)2017年度业绩预增172%-196%

东华测试(300354)2017年度业绩预增80%-100%

荣安地产(000517)年报预增249%-283%

海信科龙(000921)年报预增70%-100%

长源电力(000966)年报预亏 因煤价大涨

江苏索普(600746)年报预增248%

潞安环能(601699)年报预增210%-245%

太钢不锈(000825)年报预增284%-328%

洪都航空(600316)年报预增150%-197%

三友化工(600409)年报预增145%

宝馨科技(002514)2018年第一季度业绩预增120%-170%

锦州港(600190)年报预增145%-165%

新疆众和(600888)年报预增191%-239%

滨化股份(601678)年报预增131%

宝馨科技(002514)2018年第一季度业绩预增120%-170%

力帆股份(601777)年报预增73%-121%

中材国际(600970)年报预增80%-100%

太极实业(600667)年报预增70%

大连圣亚(600593)年报预增65%-110%

新经典(603096)年报预增逾五成

电科院(300215)2017年度业绩预增65%-95%

药石科技(300725)2017年度业绩预增77%-94%

腾邦国际(300178)2017年度业绩预增45%-75%

创意信息(300366)2017年度业绩预增45%-75%

联得装备(300545)2017年度业绩预增46%-59%

迪安诊断(300244)2017年度业绩预增30%-50%

光电股份(600184)年报预增47%

江苏舜天(600287)年报预增近七成

碧水源(300070)2017年度业绩预增25%-45%

华大基因(300676)2017年度业绩预增14.22%-29.25%

锌业股份(000751)年报预增60%-75%

京东方A年报预盈75-78亿元

同力水泥(000885)年报净利预计6-7.5亿元

海立股份(600619)年报预增50%-70%

中国巨石(600176)年报预增35%-40%

京东方A年报预盈75-78亿元

*ST重钢年报预计扭亏为盈

玉龙股份(601028)年报预盈

*ST平能年报预计扭亏为盈

一汽轿车(000800)预计年报扭亏为盈

京山轻机(000821)年报预增50%-100%

海利尔(603639)年报预增50%-100%

新华百货(600785)年报预增60%-80%

博信股份(600083)年报预增171%

*ST沈机向上修正年报预增幅度

兄弟科技(002562)：下修2017年业绩预期 净利预增140%-170%

金岭矿业(000655)年报预亏

国民技术(300077)2017年度业绩预亏4.85亿元至4.9亿元

风神股份(600469)：原材料涨价 2017年预亏超4.4亿

长源电力(000966)：去年预亏9000万至1.5亿元

数码科技(300079)：年报净利预降80%-85%





【公告：增减持】

神开股份(002278)获映业文化举牌 持股达5%

通达股份(002560)实控人拟增持2000万元-8000万元

奇信股份(002781)股东金通贸易持股占比低于5%以下

中交地产(000736)股东华夏集团方面拟减持不超1.99%股份

智飞生物(300122)股东吴冠江拟减持不超6%股份

赛托生物(300583)股东实地东辰拟减持不超5.53%股份

先导智能(300450)股东上海祺嘉拟清仓减持2.31%股份

新安股份(600596)一高管拟减持不超60万股

常熟汽饰(603035)两股东拟合计减持不超8.45%股份

美年健康(002044)：股东减持1.01%股份

TCL集团三股东拟合计减持不超1%股份

千山药机(300216)：质押合约发生违约 高管157.95万股股票被强行减持

顺灏股份(002565)：拟择机出售创新股份(002812)不超100万股

摩登大道(002656)：实控人近日减持2%股份





【解禁股】

拓维信息(002261)、金轮股份(002722)、利民股份(002734)、三夫户外(002780)、通源石油(300164)、兴源环境(300266)、楚天科技(300358) 、绿盟科技(300369)、 斯莱克(300382)、伊之密(300415) 、立昂技术(300603)、三星医疗(601567)、健盛集团(603558)、诺力股份(603611) 、 航天工程(603698)、华友钴业(603799)



