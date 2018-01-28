大A开启了疯狂的开门红，整个一月行情运行至今，仅仅收出两根阴线。应该说超出了很多朋友的预期。 我们在去年12月中旬，不断提示大家，3250就是底部，一定要买，一定要买，一定要买。 当时很多朋友不相信，认为我们是死多头。现在再看看，市场认可了我们的判断，恐怕这部分没听话的朋友还是有踏空了。 大A启动至今，验证了我们“春季躁动将超预期”的观点 ，期间虽然几次有过调整预期，但是不得不说，A股的强势确实是无人能挡。这也让很多错过头班车的投资者非常尴尬。



不过，没办法，有的时候投资就是这样，只有最优的时间点的最优选择，没有退而求其次，也没有折中。这是投资的魅力，也是必须要敬畏的所在。



不过上周，市场悄然迎来一次变化。我们在上周初和大家一样，关注到了一个重要事件——乐视复牌。当时很多朋友认为，乐视网复牌将成为创业板丧钟。然而我们非常明确地和大家说， 乐视网的复牌，不仅不是创业板的丧钟，反而很可能是创业板见底的信号 ，而与此同时，真正可能形成调整的将会是蓝筹品种。而上周三以来的市场运行，很好的再次验证了这一点。



很多朋友讲， 是不是创业板机会来了，是不是风格转换了？我们说：是！也不是！



第一，创业板确实迎来了机会。 这个机会我们认为大家应该是要重点把握的。为什么？因为错过了去年年底上车的朋友，就完全错过了蓝筹行情布局的机会。但是创业板现在大量品种刚刚出现底部放量，换句话说——创业板一部分品种，将真正由底部启动一波大行情！这是底部，请一定注意！



第二，为什么说不是？因为我们不认为这是创业板的系统性机会！ 上周我们花了大篇幅和大家说明：市场的逻辑没有改变。首先是市场始终没有放量，证明资金结构没有改变。其次资金结构未变意味着资金偏好仍然将维持上一波行情的选股思路是以低估为主。其三IPO常态化的模式也没有改变，这意味着市场中的大部分品种仍然将在IPO常态化中失去稀缺性，而真正拥有稀缺性的一定是市场中的行业龙头。



所以大家应该明白：这是创业板一部分品种的底部信号，要特别注意。 究竟哪些创蓝筹有机会？应该遵循哪些选股思路？我们在本周末的永源财经（HLC5678YC）策略文章中，已经做出了明确的解答，欢迎大家关注 永源财经（HLC5678）公众号 ，回复关键词 “策略” ，索取创蓝筹核心策略观点。

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