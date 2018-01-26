



下周回来就是一月底了，2018年确实是厉害，红彤彤的开门月。 我们在去年12月中旬开始不断提示大家已经进入底部区间，上车上车上车。当时进场的朋友确实是抓到了。 后来虽然市场几次有过调整需求，但是最终都没有兑现。所以也是再一次印证了我们之前反复说的话。投资这种事情，真的就是在最正确的时候做最正确的决断。一步不赶趟，步步落后于人。





所以还是恭喜所有在去年市场最低迷的时候，信任我们的朋友，行情也给了大家最好的回报。





回到今天的盘面，市场算不上强势，沪指、深成指、创业板、上证50，四大指数全部缩量；沪指今天最高3574点，昨天最高点3571.48点，盘中形成了反包，但是又再次回落了。 经过一周多的逼空，市场有点乏了 ，今天没有主线，各板块的蓝筹龙头都来一下。但是各板块的龙头又都非常绅士的点到为止。都没有太过于亮眼的表现。





这个时候我们要给大家一些新的判断。





首先是三浪5已经确认启动了 。这个没什么说的。其次市场完成了一次非典型的热点转换。热点转换大家都好理解，近期创业板基本上底部明确。但是为什么说是非典型呢，因为我们同样不认为市场将形成系统性的上涨机会。什么样的品种有机会呢？我们认为还是低估创蓝筹，这条主线是比较值得关注的。





而指数层面，二连星之后市场形成缩量冲高回落，表明资金分歧在加大，这个大家要心里有数。究竟是增量资金在继续推高，还是跟风资金在高位接盘推高了股价，这是关键。技术上，沪指今日盘中跌破5日均线，是近期比较罕见的，而分时指标呈现背离、短期成交继续萎缩，谨防出现整理回调。





市场有调整需求，而创业板就算全上也不足以吸纳足够的资金，所以再加上目前沪指权重获利盘丰厚，我们认为 后期热点轮动会加速，操作上面不仅仅要选股还要选时 ，不仅仅要选股选时，还要明白什么样的股票值得坚守。





这对于很多投资者是一个考验。





总的来说，元旦后的应该是第四周，提醒大家一句，周线已经形成六连阳，而2638点以来，历次市场的单一波段拉升，都基本在8%~9%之间，这个点位还是应该注意的。短期不建议大家追高了，但是要时刻做好准备，大A在年后始终没有成形的牛回头，如果真的在这个位置回调，那么意味着大量场外关注资金会加速涌入，所以我们也判断， 回调空间不大，回调是大胆进场的机会。中期趋势我们继续看好，大家时刻做好准备。