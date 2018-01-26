市场两个十字星之后，继续强势拉阳线，但是这个阳线，已经开始进一步强化盘面上量价背离的特征了， 早盘成交1380亿，全天应该会在2400亿附近是比较正常的。量能的急剧萎缩，翻译成比较通俗的说法就是资金的观望情绪在升温。





这种位置的市场其实具有欺骗性。很多散户朋友看到的是“你看指数又走高了”，但是实际上，指数这个位置走高，第一，和个股可能没什么关系，盘面的赚钱效应未必就出众。第二这种走高并非是主力所为，反而很可能是跟风资金在追高。所以市场短期见顶一定是一个量变到质变的过程。我们认为这个位置市场还是有一定的调整需求，大家要小心一点。





消息面其实还是有新的利好出来，人社部表示，地方委托养老金2731.5亿元已到账并开始投资。社保这块是去年最大的增量之一，谈了很多年的养老金入市也在持续。这是一个好事儿，不仅仅是增量资金，更说明从国家这些不能亏也亏不起的资金角度出发，他们是认可A股的投资价值的。





只不过，每一次养老金入市，市场就会有负面解读。好多朋友觉得养老金入市市场就要下跌。因为要给养老金创造低点。我觉得这个逻辑也是挺棒的。说真的，大家不要再把养老金入市当成利空，养老金也是细水长流，还在持续的流入股市，也是一股重要的增量资金、长线资金，进来之后基本就是长期锁仓，特别是针对蓝筹股，就是奔着长期持有拿分红的，继续强化蓝筹牛市的趋势！





回到盘面上，昨天我们和大家说， 目前的市场已经明确进入三浪5的阶段了。 并且出现了一次“非典型热点转换”。什么叫非典型呢？虽然市场看似是主打得创业板反弹，但实际上创业板的选股还是沿用了此前低估品种炒作的大逻辑。所以说是传统意义上的二八转换有点不太相像，反而更像是此前低估品种的炒作延伸。





那基于这个逻辑大家就明白了，创业板的机会也不会是系统性的。后面还会有分化。





近期另外一个热点就是超跌反弹，比较典型的比如千山药机这类，股权质押爆仓的品种二连板。超跌，资金流出小，外加内部自救需求，是这批个股的核心，但是持续性和操作价值比较低，同时不利于短线把握。有能力的朋友可以搏一搏，但是整体来说，我们还是更认可有主线逻辑的品种。





目前的市场逻辑，我们在昨天的永源财经（HLC5678YC）头条文章中给大家做了深入的剖析。过程不再重复了， 强调一下结论。目前大家选择个股还是要把握低估低位有增量这三条逻辑。





总的来说，我们认为春季行情需要也应该迎来一个调整阶段，幅度不会太深， 但是这个周期里面热点的轮动会加快 ，把迈大步的调整变成每个版块小碎步的回调。所以这个位置，第一大家要真正遵循三条逻辑把握底部品种的机会。第二也要踏准节奏，否则轮动很容易被快速洗出场外。不过无论如何，行情没有结束，



