【政策】





1、中农办阐述乡村振兴路径 土地利用将统筹发展





25日开幕的中国金融年度论坛上，中央农村工作领导小组办公室(简称中农办)主任韩俊阐述了实施乡村振兴战略的重点。实施乡村振兴战略，最重要的是重塑城乡关系，推进城乡融合发展，包括统筹城乡的产业发展、人口布局、公共服务、土地利用、生态保护等。韩俊表示，中央农村工作会议提出要改进耕地占补平衡管理办法，这方面的政策空间非常大，下一步要研究建立补充耕地指标跨省调剂等政策机制。





天风证券近日发布研报关注土地流转机遇，看好土地经营效率高的苏垦农发、土地面积大的北大荒(600598) 等公司。另据统计，自2004年以来连续14年的一号文件都与“三农”相关，且发布时间往往集中在1月底到2月初。









2、青海省将大力发展盐湖提锂 部分公司抢先布局





从青海省两会上获悉，该省政府工作报告中提出，将在2018年开展工业强基发展年活动，运用新技术、新工艺、新材料和新设备，改造提升盐湖化工等传统产业，全面建成金属镁一体化、一里坪盐湖资源综合利用等项目，推动盐湖资源开发上升为国家战略。实施锂电产业和光伏制造扩能提升等五大工程。





在盐湖提锂领域提前布局的公司有盐湖股份(000792) 、科达洁能(600499) ，相关项目已取得青海省经济和信息化委员会备案通知书。









3、河北强化大气污染治理 非电领域改造或将提速





河北省第十三届人民代表大会第一次会议1月25日召开，政府工作报告指出2017年已超额完成国家“大气十条”任务，2018年将着眼治本开展大气污染综合治理，实现全省PM2.5年平均浓度下降5%。今年还将编制实施蓝天保卫战三年作战计划和冬季清洁取暖三年规划，大力开展工业企业全面达标排放行动，彻底整治散乱污企业，推进散煤和燃煤锅炉治理。





非电领域提标改造的加速将有利相关公司业绩提升，如清新环境(002573) 、龙净环保(600388) 等。









4、全国粮食工作会议召开 确定支持一批粮食龙头企业





今日(1月25日)从国家发改委获悉，全国粮食流通工作会议近日在京召开。会议指出，2018年将大力发展粮食产业经济。实行分类指导、因企制宜，确定支持一批龙头企业，扶持做强一批骨干企业，加快新旧动能转换，有效促进优化升级。此外，创新粮食产品和业态，加快粮食企业改革发展，加大优惠政策扶持。





上市公司中，金健米业(600127) 是我国粮食系统的第一家上市公司；北大荒(600598) 是目前我国最大的以粮食生产为主的上市公司。









【产业】





1、二手车交易市场延续高增长 相关公司有望受益





据媒体报道，2018年商务部将继续推动全面取消二手车限迁政策，加快修订《二手车流通管理办法》，推进二手车信息和信用体系建设，规范二手车交易秩序，促进二手车市场潜力进一步释放，同时带动汽配、维修、保险等相关服务业的发展，促进我国汽车市场不断优化结构，在五大发展理念的指引下高质量地发展。





广汇汽车(600297) 目前已发展为中国汽车经销商中最大的二手车代理商。庞大集团(601258) 二手车业务的顶层设计已经在2017年初完成，目前正在逐步实施。





2、新一代车用锂电池明年商用 钛铌材料成就颠覆性技术





据媒体报道，东芝官方近期宣布已成功研发新一代车用锂离子电池，有望在2019年商用。该电池采用钛铌氧化物阳极材料，相对目前三元、磷酸铁锂等技术，实现了一个颠覆性的进步。新电池具备能量密度高、充电效率快等优点，只需充电6分钟就能达到90%的电量，在日本JC08测试标准下，可行驶320公里。目前锂电池平均需要30分钟才能充至80%电量。同时，该电池在充放电5000次之后，仍能保持90%以上的电池容量，损耗率极低。而且在零下10度的低温环境中也能实现快充，在零下30度仍可正常使用。照此计算，如果每天充电一次，该电池可使用近14年。





A股中，东方钽业(000962) 是国内最大的铌产品生产基地，是国内科技先导型的钽铌研究中心；宝钛股份(600456) 是国内最大的钛及钛合金生产、科研基地。





3、世界首个克隆猴诞生 中国生命科学取得重大突破





中国科学院24日举行新闻发布会，宣布我国在国际上首次实现了非人灵长类动物的体细胞克隆：2017年11月27日，世界上首个体细胞克隆猴“中中”在中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心的非人灵长类平台诞生；12月5日第二个克隆猴“华华”诞生。生物学国际顶尖学术期刊《细胞》(Cell)今日(1月25日)以封面文章发表此项成果。





上市公司中，中源协和(600645) 有涉及干细胞治疗脑梗和神经退行性疾病等脑科学相关研究；复旦复华(600624) 大股东的脑科学研究实力领先。





4、高通宣布5G领航计划 将助力智能终端加速上市

在25日举办的2018美国高通中国技术与合作峰会上，高通与中国手机等相关厂商宣布了5G领航计划，预计最早于2019年推出符合5G新空口(NR)标准的商用终端。高通近期开展的5G消费者调查显示，60%的中国受访者表示有意愿在5G智能手机上市后进行购买。中兴通讯(000063) 在会上表示，致力于成为5G商用设备和解决方案的领先供应商，并计划于2019年推出相应产品。闻泰科技(600745) 称，将深化与高通现有的合作，助力中国手机厂商打造更多高端智能手机产品。

A股公司中的麦捷科技(300319) 等在该领域已有所布局。





5、滴滴发布交通大脑 AI技术助力智慧交通





滴滴今日(1月25日)发布智慧交通战略产品：“交通大脑”，携手交管部门，运用AI的决策能力解决交通工具与承载系统之间的协调问题。据介绍，滴滴交通大脑是兼备云计算、AI技术、交通大数据和交通工程的智能系统，也是智慧城市面向未来的标配。





上市公司中，银江股份(300020) 与阿里云合作建设杭州城市交通大脑。数源科技(000909) 参与建设云栖小镇车联网平台，为车辆提供最适宜的行驶方案。





【提醒】

1、新股申购——南京聚隆(300644) ：申购代码南京聚隆(300644) ，申购上限1.60万股，申购价格18.03元

2、统计局发布工业经济效益月度报告

3、原油调价窗口

4、中签缴款：华西证券

【要闻】

1、深交所：持续推动债市高质量健康发展，不断拓展债券市场服务实体经济的深度和广度。

2、据消息人士称，中国计划加强对国内公司在海外创立的私募股权基金的监管。

3、发改委：落实2018年中央1号文件要求，开展了编制乡村振兴战略规划实地调研。

4、国资委主任肖亚庆：要不断扩大混合所有制范围广度和深度。

5、新华社：定向降准靴子落地，稳健货币政策不改。

6、央行等八部委发布改进和加强海洋经济发展金融服务的指导意见。

7、国土部：同意11城利用集体建设用地建租赁房试点方案。

8、许勤：举全省之力，高起点规划、高标准建设雄安新区。

9、2017年证券交易印花税1069亿元，同比下降14.6%。

10、乐视网(300104) ：若贾跃亭无法及时追加担保，实控人可能发生变更。

11、道指标普均再创历史收盘新高。道指涨0.54%；COMEX 2月黄金期货涨0.5%；WTI 3月原油期货跌0.15%。

【公告：复牌】

蓝晓科技(300487) ：停牌核查完成

三次闯关 山西焦化(600740) 重组获通过

【公告：投资并购类】

德豪润达(002005) ：启动对LED 照明制造资产的并购

茂业商业(600828) ：拟4亿元收购重庆茂业

全新好(000007) ：拟不超1.5亿元参与证券投资

永安药业(002365) ：年产3万吨牛磺酸项目今年上半年投产

华发股份(600325) ：拟5亿参设投资基金

鹏起科技(600614) ：拟12.5亿出售丰越环保 51%股权

【其他公告】

神雾节能(000820) ：签订8.45亿元合同

红旗连锁(002697) ：控股股东转让股份完成过户，永辉超市(601933) 成第二大股东

丽珠集团(000513) ：公司资金充裕 具备实施利润分配基础

乐视网(300104) ：若股价大跌，贾跃亭无法及时追加担保，或致实控人变更

中国船舶(600150) ：两下属企业拟实施债转股，将获增资54亿

红星发展(600367) 涨停后澄清：电解锰涨价与公司无关

沱牌舍得(600702) ：2月1日起更名 “舍得酒业”

斯太尔(000760) ：控股股东尚有4.82亿业绩补偿款待支付

中船防务(600685) ：两下属企业拟实施债转股，将获增资48亿元

千山药机(300216) ：部分股东质押股票跌破平仓线

顺威股份(002676) ：华安证券将大股东所持1%股份强制平仓

宏达矿业(600532) ：实际控制人发生变更

【公告：分红及业绩】

先达股份：实控人提议10转4派1.5

靖远煤电(000552) ：煤炭销售量价齐升 年报预增 149%

兴化股份(002109) ：向上修正业绩 去年净利预增超6倍

粤高速A：2017年净利15亿 同比增逾五成

方大化工(000818) ：化工产品价格上涨 去年净利增116%

金冠电气(300510) ：年报净利预计翻倍

深康佳A：年报净利预增51倍-52倍

隆基股份(601012) ：光伏行业 快速增长 年度净利预增超110%

宝钢股份(600019) ：年度净利预增超110% 湛江钢铁超预期全面盈利

正虹科技(000702) ：2017年净利预增592%-789%

紫光股份(000938) ：年报净利预增89%-99%

鲁抗医药(600789) ：年度净利预增约3倍 四季度泰乐霉素大幅涨价

沱牌舍得(600702) ：年度净利预增超六成 中高档产品占比上升

华谊兄弟(300027) ：年报预计预增0%-20%

中国铁建(601186) ：2017年度新签合同额1.51万亿 同比增24%

东方财富：年报净利预降1.93%-13%

汇冠股份(300282) ：年报净利预降70%-90%

【公告：增减持】

吉林化纤(000420)：控股股东增持800万股

大连电瓷(002606) ：控股股东今日增持1%股份

川大智胜(002253) ：董事长大宗交易增持122万股

瑞特股份(300600) ：股东拟清仓减持3.75%股份

兴齐眼药(300573) ：第二大股东拟减持不超6%股份

欧普康视(300595) ：嘉岳九鼎拟清仓减持股份

康普顿(603798) ：路邦投资拟减持不超3%股份

华凯创意(300592) ：两股东拟合计减持不超12%股份

嘉凯城(000918) ：国大集团拟减持不超1400万股

特力A：控股股东减持计划到期 未减持股份

【解禁股】

申万宏源、中兵红箭(000519) 、漳泽电力(000767) 、京新药业(002020) 、湘潭电化(002125) 、北斗星通(002151) 、光迅科技(002281) 、杭锅股份(002534) 、圣阳股份(002580) 、东江环保(002672) 、劲胜智能(300083) 、坚瑞沃能(300116) 、会畅通讯(300578) 、飞荣达(300602) 、宏昌电子(603002) 、正裕工业(603089) 、火炬电子(603678) 、龙马环卫(603686)



