今天行情给，给了所有认为风格转换的朋友一个非常经典的教学课。





我觉得，所有认为创业板行情来了，或者说市场风格完全转换的朋友，都忘了两个最根本的问题——既是 本轮行情的主要资金增量在哪，以及本轮行情资金进场的核心逻辑是什么！





这两个问题相辅相成，我尽量试着分开给大家做解读。首先，市场的资金情况如何？显然本轮行情的整体流动性，明显要弱于2014年，因为当时货币宽松和杠杆抬升的大环境是与目前完全截然不同也无法复制的。那么在这种环境下， 我们讲的主要增量资金在哪呢？一个是外资 ——年初以来，人民币汇率持续走高，一方面抬升了包括A股股票在内的人民币计价资产的价值，另一方面也标示着外部资金就是在流入购买人民币资产，这里面股市是一个大头。这些资金的进场， 以MSCI作为一个重要标志，同时也成为所有增量最重要的“标杆”——其他资金明显沿用了外资选股的特征 。





而除了外资之外，其他的增量资金在哪呢？一部分是此前投资于楼市等实体方面的资金，一部分是此前投资于金融套利的资金，这两块受到监管收紧，离开原先的投资方向。除此之外，还有受到行情感召的观望资金，这些以此前日募集300亿的蓝筹基金为代表。显然也是受到了之前外资主到行情的影响。





那么问题来了， 这些资金为什么要配置A股？ 这就是我们刚才讲的第二个问题——本轮行情资金进场的核心逻辑是什么！





我们认为是低估。这个低估来自于哪？来自于纳入MSCI带来的市场开放后，开放市场比价效应下，低估品种的外资吸引力。 所以我们说，MSCI是所有行情的导火索，外资是打火石，而外资进场吸纳低估筹码或者说，预期外资会吸纳低估筹码而先行吸纳低估筹码的资金所主导的行情，这是市场的核心逻辑。





那么于是说到这儿就好理解了。 市场有没有可能跳出这条逻辑来寻找新的投资方向呢？有可能！但是这需要一个更加重要的前提，就是必须要有跳出这条逻辑的新的增量资金进场。 那么大家看到目前有明显的充足的增量的尤其是不同于以往的资金能够充足到主导行情吗？





没有。年初至今的两波长连阳的拉升走势中，真正能够站上3000亿的也只有两天，别说3500亿，连3200亿都没有。 所以资金结构并没有发生变化。这样我们倒推回去，就能够明白，市场在这个位置不存在所谓大面积风格转换的基础。





既然没有转换，那么就说明市场还是延续了之前的炒作模式，低估低位有增量。这是我们讲的本轮行情的选股逻辑。因此我们认为所谓的转换不存在，创业板可能企稳了，但是创业板的炒作，不是单纯的追求题材，而同样是在选择指数中的蓝筹权重，或者我们叫他 创蓝筹品种，选择其中的低估品种来进行参与。 所以大家才会看到，早盘一窝蜂冲进市场中的跟风资金基本上都吃瘪了。





那么明白这一点，我们也能够明白，为什么资金开始选择创蓝筹的低估品种呢？因为主板权重低估板块基本上完成了一轮轮动。所以这个位置指数层面开始呈现出调整的需求了——事实上昨天在银行股已经非常明确。但是如果指数回调，什么样的品种有机会呢？ 我们认为还是遵循这三条大的思路去买入，低估，低位，有增量。这是本轮行情市场不变的真理。



