盘面我觉得大家注意几点：





第一，近期最火的金融权重，是今天盘中集中调整的方向。有没有问题？我们认为没有问题 ，金融的问题，是短期对均线的乖离太高了，同时市场始终没有放量，我们之前说过3000亿是入门，3500亿是皆大欢喜，今天看量能的萎缩情况，全天基本上也就是3000亿的水平，持续放量不足。无法支撑这种超级权重的持续行情。





第二，市场是不是风格转换。我觉得叫轮动比较合适，转换根本谈不上。 大家看到的是近期创业板的反弹，但是我认为，这种反弹不是所谓的风格转换，而应该当做风格延续，什么风格呢？是针对低估行情的风格延续。只不过，过去大家集中的将目光放在了大盘股的低估品种中。但是现在大家开始寻找创业板的低估标的了（也仅仅是开始）。大家会说，创业板的估值不是高吗？确实高，目前创业板平均估值48倍，已经是历史极低的水平，但是对标纳斯达克22倍的市盈率，还是高一倍以上。创业板确实估值还是偏高。但是不可否认这里面同样大量存在低估品种。





比如说今天盘面上领跑的顺网科技，行业估值46倍，自己今年的预期股指应该在22左右。是不是低估？是的。比如近期持续上涨的网宿科技，行业平均45，自己35.是不是低估？也是的。





所以我们讲， 叫创业板整体的估值挤泡沫，和创业板个股结构性的估值低估是不矛盾的。这种低估我们认为是近期创业板启动的核心。 尤其是近期持续启动的传媒板块，事实上传媒可以说是创业板里面为数不多基本面不错但是持续回调的品种。传媒各自板块市场份额领导者 2018年市盈率大部分落在 15 倍至 25 倍，参考其内生增速，不少标的的 PEG已落至 1.0 以下甚至更低。是不是低估？是的





所以大家这个位置不要过多纠结是不是权重结束、资金拥抱创业板。我们认为还谈不上。权重从来不是系统性行情，创业板也没有集体性机会。 大家都是择优进行拉升，这个优的标准，仍然是我们讲的低估低位有增量。





所以，总的来说，早盘市场是一个在低谷品种中轮动的市场，创业板早盘有一批跟风资金再追高，目测要套一批人。毕竟以目前的创业板成交，想要突破1840~1927的箱体平台，还需要些时间。只不过说， 创业板要开始改变过去纯配角的定位了，开始和主板蓝筹一起在低估的大逻辑下形成联动和轮动，这是大家需要注意的 。



