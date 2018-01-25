【政策】

1、租购并举成为地方两会焦点 房地产龙头受关注

据媒体报道，本周起地方两会将密集召开，住房租赁成为各地的重点内容。北京代市长陈吉宁表示，完善租购并举的住房制度，发展住房租赁市场特别是长期租赁，推进集体建设用地建设租赁住房。上海市市长应勇表示，加强房地产市场调控，加快培育发展住房租赁市场，稳妥有序推进商业办公项目清理整顿，房地产市场保持平稳健康发展。





金地集团(600383)[买卖提示]2017年累计实现签约金额1408.1亿元，同比增长39.9%，新增土地储备1073万方。招商蛇口(001979)[买卖提示]2017年签约销售额同比增加52.54%，目前土地储备超3000万平方米。

2、北京城市副中心建设提速

北京市第十五届人民代表大会第一次会议今日(1月24日)上午开幕，代市长陈吉宁作政府工作报告指出，今年将按照“一核一主一副、两轴多点一区”城市空间布局，编制分区规划实施要点和区域控制性详细规划，包括核心区控规、城市副中心各项规划等都将于年内制定完成。





上市公司中，华远地产(600743)[买卖提示]有两个在建项目位于通州区梨园镇，总建筑面积为56万平方米。京能置业(600791)[买卖提示]为北京市属房地产开发企业，大部分项目都位于北京。





3、粤港澳大湾区将全面启动

广东省十三届人大一次会议将于25日上午正式开幕，粤港澳大湾区建设引热议。粤港澳大湾区建设是中国推动区域协调发展的重大战略部署。去年12月18-20日召开的中央经济工作会议，粤港澳大湾区被列入2018年重点工作，标志着粤港澳大湾区战略规划将进入正式实施、全面启动的新阶段。





上市公司中，世荣兆业(002016)[买卖提示]主营房地产开发，在珠海拥有可以满足未来若干年开发且成本较低的土地储备。格力地产(600185)[买卖提示]为珠海本地企业，主营房地产开发。在珠海拥有大量的项目储备。





4、我国将发布智能光伏产业行动计划 向全球价值链中高端迈进





1月24日从工信部获悉，为进一步规范我国光伏产业发展，推动产业转型升级，促进我国光伏产业迈向全球价值链中高端，工信部将发布《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》，推动光伏产业智能化升级，鼓励大数据、NB-IOT等信息技术在光伏领域应用；推动互联网、大数据、人工智能与光伏产业深度融合。探索推进在建筑、水利、农业、扶贫等领域应用示范建设。合力推动智能光伏产业发展，积极培育世界级先进制造业集群。





上市公司中，林洋能源(601222)[买卖提示]携手东软建团发布Easy Solar 智慧光伏云平台，为光伏电站提供全方位智能化运维管理。爱康科技(002610)[买卖提示]与华为就共同打造智能光伏电站开展全方位合作。





5、可燃冰产业化进程提速、油气产业链率先受益-

据媒体从全国地质调查工作会议上获悉，2018年我国将加快推进可燃冰产业化进程，推进南海神狐海域等天然气水合物先导试验区建设，同时将加强天然气水合物资源评价和环境调查，开展关键技术研发。





石化机械(000852)[买卖提示]主导产品油用钻头在国内市场上一直处于领先优势；潜能恒信(300191)[买卖提示]为石油公司提供勘探开采中所必需的地震数据处理、解释、处理解释一体化技术服务；海默科技(300084)[买卖提示]是亚洲领先的油田多相计量整体解决方案提供商





【涨价】

1、电解锰价格创近8个月新高 年底备货支撑价格继续坚挺

据百川资讯监测，近期电解锰价格持续上涨，本周更是呈现加速上涨态势，湖南、广西等地报价已创下近8个月以来新高。1月24日，湖南长沙、怀化等地电解锰报价12300-12500元/吨，较上一日上调100元/吨，近一个月累计涨幅已达到20%；上海、宁波等地电解锰报价12700-12900元/吨，较上一日上调50元/吨，近一个月累计涨幅超过15%。贵州、广西等地区均有相近涨幅。目前市场现货短缺，部分有少量现货资源的持货商挺价惜售，在下游部分采购刚需的支撑下商谈重心逐渐上移。





可关注红星发展(600367)[买卖提示]、湘潭电化(002125)[买卖提示]等主营电解锰相关产品上市公司。





2、多家尿素企业上调报价 盈利水平继续提升可期

24日，多家尿素企业上调产品报价，晋煤明水化工、华鲁恒升(600426)[买卖提示]、阳煤平原化工等小颗粒尿素报价上涨20元/吨，河南心连心化肥、山东兖矿鲁南报价上涨10元/吨。





尿素行业相关公司未来盈利有望继续提升，如阳煤化工(600691)[买卖提示]、华鲁恒升(600426)[买卖提示]、鲁西化工(000830)[买卖提示]等。









【产业】

1、人造胰腺即将进入临床 糖尿病万亿全球市场迎突破

近日，2017中国(广州)国际创新创业大赛总决赛在广州成功举行。此次赛事涉及22个国家和地区的832个创新团队及项目参赛，最终，来自以色列世界首创的微型人造胰腺项目摘得桂冠。据该项目负责人介绍，该项目荣获2017特拉维夫Biomed最佳生物制药创业奖，通过植入微型人造胰腺，有望根治糖尿病。该项目已经完成了动物实验，正在申请临床人体实验，2019年将在美国进行第一次人类临床实验，3年内有望通过FDA批准，推向美国市场；如果在中国顺利通过相关审批，最快两年左右进入中国市场。





上市公司公司中，香雪制药(300147)[买卖提示]、西陇科学(002584)[买卖提示]已与微型人造胰腺项目签订战略合作协议，负责在中国的审批、临床及市场推广。





2、弃风电量弃风率实现双降 风电建设或迎抢装潮

国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏24日表示，2017年，全国风电弃风电量同比减少78亿千瓦时，弃风率同比下降5.2个百分点，实现弃风电量和弃风率“双降”。大部分弃风限电严重地区的形势均有所好转。申万宏源指出，随着可再生能源消纳情况的不断好转，部分地区将退出红色预警区域的限制，对2018年的新能源发电开发的有效指标规模表示乐观。





上市公司中，金风科技(002202)[买卖提示]产品线齐全，国内市占率最大；天顺风能(002531)[买卖提示]风塔产品供应国际一线大厂；泰胜风能(300129)[买卖提示]抢占海上风电先机，布局军民融合业务。









【提醒】

1、新股申购——嘉友国际(603871)：申购代码732871，申购上限2.00万股，申购价格41.89元。

2、中签缴款：明阳电路(300739、淳中科技(603516)、南都物业





【要闻】

1、中央政法工作会议：要开展专项行动 重点打击非法集资、内幕交易等经济犯。

2、监管发通报为基金爆款“降温”，追热点、捧明星、过度非理性营销将被重点关注。

3、刘：中国将用三年时间让金融杠杆率得到有效控制。

4、证监会：昨日上会的5家企业1公司首发过会，1家暂缓表决，3家被否。

5、深交所绘制国际化地图：将继续推进境内外市场互联互通。

6、媒体：国务院已批准中核与中核建重组。

7、中金所：正式启用日内过度交易防范功能和自成交防范功能。

8、工信部就移动通信转售业务正式商用征意见。

9、雄安新区预算草案已编入今年河北省省级和全省政府预算草案。

10、海航投资(000616)[买卖提示]停牌，海航系A股停牌公司达7家。

11、道指创收盘纪录新高，纳指跌0.61%；WTI 3月原油期货价格收涨1.8%；COMEX 2月黄金期货价格收涨1.5%。





【复牌】

南山控股(002314)：吸收合并深基地B获无条件通过；

华灿光电(300323)发行股份购买资产事项获有条件通过，

东杰智能(300486)发行股份购买资产事项获无条件通过。

永辉超市(601933）：投资家乐福的股权比例暂不确定





【公告：中标类】

岭南园林(002717)：中标24亿元PPP项目

上海建工(600170)：联合中标杭州搬迁安置房PPP项目

中国铁建(601186)：中标深圳地铁16号线项目 中标价184亿

大千生态(603955)：联合体中标1.4亿元项目

国祯环保(300388)：中标2.5亿元PPP项目 年报预增35%-65%





【其他公告】

新希望：拟32亿元内蒙古投建养猪项目

招商蛇口(001979)：与商汤科技合作，推动人工智能产业聚集

南纺股份(600250)：控股股东终止转让公司控股权

古越龙山(600059)：部分产品将于3月起提价

中电广通(600764)：30日起更名为“中国海防”

亚光科技(300123)：明日起更名为“亚光科技”

嘉化能源(600273)：拟26.9亿收购实控人旗下美福石化

丽珠集团(000513)因高派息收深交所关注函

新能泰山(000720)：8.3亿出售电力煤炭业务 向供应链服务商转型

国民技术(300077)“失联事件”最新进展：深圳市公安局立案侦查

ST云网：撤销公司股票交易其他风险警示

立昂技术(300603)：占公司总股本 30.96%的限售股下周一解禁

南纺股份(600250)：控股股东终止协议转让公司控股权事项





【公告：分红及送转】

龙韵股份(603729)：拟10转4并派现

中钨高新(000657)：行业回暖 年报净利预增超8倍

四川双马(000935)：受益水泥涨价 年报净利预增113%-160%

先导智能(300450)：锂电设备业务快速增长 年报预增70%-100%

中信证券：净利约115亿同比增11%

华股份：年报净利同比增三成

达刚路机(300103)：年报净利预增80%-110%

勘设股份(603458)：年报预增90%-110%

东材科技(601208)：年报净利预增125%到149%

新黄浦(600638)：年报净利预增518%到538%

中油工程(600339)：年度净利预降近五成 汇兑损失约5亿元

安利股份(300218)：预计年报净利同比由盈转亏

江铃汽车(000550)：2017年净利6.9亿 同比降47.65%





【公告：增减持】

民生银行：“泛海系”持股比例升至6.94%

春秋航空(601021)]：股东拟增持500万股-800万股

春秋航空(601021)：9名高管计划增持不超800万股

华茂股份(000850)：减持广发证券491万股 获益5800万元

浩丰科技(300419)：股东拟清仓减持3.62%股份

银星能源(000862)：财通基金拟减持不超3%股份

吉大通信(300597)：股东拟清仓减持1350万股

智慧能源：控股股东减持2.6%股份





【解禁股】



