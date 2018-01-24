市场终于有一点牛市的味道了。市场在今天完成了几个重要任务。





第一是再一次放量3000亿，第二是创业板放量站上1810前期平台支撑，底部基本确认。第三是新年以来首次呈现大小齐涨的动人景象。





乐视网复牌毫无疑问是这个位置市场突然爆发的关键。因为这等于是解除了市场最后一枚心理炸弹，大家此前多少还是忌惮乐视的拖累，早盘看了一下没影响，资金完全不犹豫，直接启动反弹。我们之前说过乐视开板即为创业板底部，也说了乐视开板大蓝筹要有些许调整，看来市场情绪比预期要更强一些。





毫无疑问市场拉升其实还是围绕着低估的路线在走。创业板方面，创蓝筹继续作为主力，而主板方面券商股的启动拉升，也在填平近期最后一个估值谷地 。热门品种我们不掺和了，还是和大家说，蓝筹、低估，这是两个最重要的选股参数，不管是主板还是创业板，都要以此为条件进行选择，才能够真正意义上的把握强势标的的建仓机会。





我们这里面重点给大家讲一下今天冲高回落的银行，因为同样是近期试产关注度最高的品种。银行股到底还有没有行情，这个大家关注度很高。同时，银行股能否持续其实对于行情整体节奏的判断也至关重要。





近期，银行“关注度”密集提升的两个时点。一是在一周多之前，地产股持续大幅走高，市场明显能够感觉到银行的关注度提升：市场的逻辑是低估值蓝筹股是大家共识，地产股估值上去后，银行股估值“洼地”显现，毕竟银行与地产的关联性是非常高的。二是上周一，市场传兴全基金募集金额300亿，直接对焦的就是蓝筹，这里面银行算是低估最明显的蓝筹品种之一。市场边际增量资金的风格决定市场风格这个道理决定了， 我们认为蓝筹低估行情没有结束，也决定了，什么样的创业板品种能够走出鹤立鸡群的走势。





这里面我们借着银行板块，也给大家讲一下本轮行情的资金面情况，事实上银行股上涨的核心动力是社会大类资金重新配置。这个必须要讲，和此前2014年行情是很相似的。当时是正好赶上大宗商品、地产（阶段性）、文玩市场见顶。这里面文玩是一个非常典型的打顶。大量资金流出之后，发现了A股的洼地，加上杠杆放松。而本轮行情前，社会大类资金重点配置的集中在房地产地产和金融产品——地产收益源于地产价格不断上升、金融收益源于金融套利。强监管之后，社会大类资金会寻找新方向。股市是为数不多的选择，该类资金预计更青睐于低估值的蓝筹。银行高ROE、低估值的稳健基本面，在A股中比较突出，但是也不是唯一。 所以大家不要轻易下什么蓝筹行情彻底结束的结论。会有轮动，但是大的主线是不变的。因为资金属性决定行情特征





至于说后面 包括银行股在内的大蓝筹低估品种，还有没有机会？ 我们认为向上趋势明确，但波动率会加大。市场与14年下半年金融股大牛市的前提相似，但是也有更大的不同。14年下半年是整个流动性放松，大量资金持续流入股市，金融股是波澜壮阔的行情，于是高歌猛进一路向北！本次行情是社会大类资金配置的结构发生变化，这是大趋势，所以蓝筹低估行情趋势是明确；但同时的背景是社会流动性持续收缩。对配置低估蓝筹的总体资金量而言—— 结构性是明确向好，总流动性是偏负面。其间的过程有可能会比较波动大





总的来说，反正是机会多多，春季燥起来， 现在想想我们在元旦前反复提示就是底部区间就是底部区间，元旦后市场加速爆发的推测——听话上车的朋友真是开心死了。



