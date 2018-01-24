乐视网复牌算得上是市场今天最大的看点了。然而创业板并没有形成强势下跌，反而快速拉升。 我们在本周周初就和大家说，乐视的复牌不会成为创业板的下跌契机，反而很可能会成为创业板底部出现的信号——但是不可否认，市场比我们预期的要更强。





说明资金的活跃度确实是在超预期的提升。而乐视作为打压市场的最后一枚定时炸弹，拆弹算是成功。比较惊讶的是创业板早盘还有2500万成交，很服气这个时候敢抄底的朋友。我们在和大家强调一次观点。即乐视复牌特别是乐视开板很可能不会像大家预期的那种十多个跌停，因为乐视里面套牢的机构资金太多了。大家会抱团自救。而乐视复牌后至开板前这个阶段，很可能会持续上演今天早盘大家看到的——权重和题材的跷跷板行情。一旦乐视开板，意味着创业板实质性的见底，而主板蓝筹行情将迎来一个调整周期。





早盘市场启动的一个核心是次新，贵州燃气作为人气总龙头再一次拉板，带动了次新的反弹。但是从分时上面能够看出来，贵燃的抛压开始变重了，这是一个不利因素。所以纯粹的炒作风险开始加剧。而 真正出现底部放量启动的强势标的，则基本集中在创蓝筹。





我们在年初的永源财经（HLC5678YC）上面给大家进行过详细解读，我们说科技白马或者叫创蓝筹一定会有机会，但一定是在蓝筹权重高位修整的阶段才会爆发。目前看，市场正处于这个交替的阶段。我们不认为风格会快速切换。反而大概率会形成反复的交替。但创业板如果能够放量站稳1810，我们认为创业板底部应该是可以确认的。大家如果布局，还是沿着优质创业板权重的路线进行。





而主板方面，很多人觉得行情结束的时候，临近午盘证券石油品种拉升带动指数翻红，沪指今天能够上3000亿成交，但是说大小齐涨我觉得比较困难。只是和大家说， 低估品种的炒作没有结束，所以创业板的启动不是普涨，主板的震荡调整也不会是齐跌。 因此看到市场纷繁的外貌，能够透过现象看本质才是最重要的





这里面尤其让大家警惕以下超跌品种，没有实质性利好的板块把握起来就和赌博一样 。比如说早盘市场又开始拉升雄安，但是从根本上看，第一没有新政策，第二没有新利好，第三没有业绩增量。这种程度的超跌反弹，参与难度和持续性是要打折扣的。是不是一定不会涨？我们不好说。





我们只告诉大家，这个位置是市场主力资金完成一个阶段调仓换股之后强势拉升的节点。这个位置所有的品种都会上涨。但是对于超跌板块，一旦市场证伪选择抛弃，你就算能够第一时间离场，也将错过真正中期牛股最佳的最安全的布局窗口。这才是最大的损失。





所以， 我们本周以来提示风格转变，昨天也点明乐视将是风格变化的契机。现在看，节奏把握不错，大家要特别珍惜现阶段的建仓机会了。



