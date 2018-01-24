【政策】





1、政策支持电商快递协同发展 推广智能箱等新技术





国务院办公厅23日发布关于推进电子商务 与快递物流协同发展的意见，从优化政策法规环境、完善基础设施、优化配送通行管理、提升末端服务能力、提高协同运行效率、发展绿色生态链等六大方面做了总体部署。《意见》提出，引导电商平台 逐步实现商品定价与快递服务定价相分离，促进快递企业发展面向消费 者的增值服务；鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目，加快在社区等末端节点的布局；鼓励快递物流企业提升快递物流装备 的自动化、专业化水平。





韵达股份(002120)和申通快递(002468)近日均对从事智能快件箱业务的丰巢科技进行了增资，以降低末端收派快递的成本。









2、“沪伦通”可行性报告上报 券商有望迎来新增长点





据媒体报道，伦敦证券交易所国际部总监、沪伦通项目负责人马丁娜·加西亚日前表示，自2015年中英两国政府宣布启动“沪伦通”可行性研究后，上交所和伦敦证交所建立了良好的沟通和工作机制，目前已完成中英两地股票市场互联互通的可行性研究报告，并上报两国政府和监管机构。虽然何时正式施行还没有确切的时间表，各种迹象都显示“沪伦通”正在提速。





大型券商估值溢价显现，可关注华泰证券、中国银河等。









3、地方两会密集召开 新疆加快打造丝路经济带核心区





新疆维吾尔自治区十三届人大一次会议1月22日开幕。自治区主席雪克来提-扎克尔在政府工作报告表示，要加快丝绸之路经济带核心区建设，构建全方位开放格局。





上市公司中，西部建设(002302)大部分业务集中在新疆地区。北新路桥(002307)为新疆规模最大、实力最强的公路工程施工企业。天山股份(000877)是新疆最大水泥生产企业，市场份额占全疆的50%。









【涨价】





1、缺货趋势确立 铝电解电容打响2018年涨价第一枪





生意社23日消息，铝电解电容龙头企业尼吉康发布通知表示，公司决定对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号提价5%，自2018年2月1日起生效。





上市公司中，艾华集团(603989)是国内铝电解电容龙头；江海股份(002484)主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。









2、陶瓷电容龙头股价再创新高 缺货状况今年仍难缓解





据台湾媒体报道，全球MLCC(陶瓷电容)巨头国巨 (2327.TW)表示，目前缺货的MLCC型号已占到公司产品线的65%，供需紧张状况仍在延续。由于智能手机高端化、汽车智能化等对MLCC需求持续加大，公司今年业绩同比增幅将在20%以上，再次冲击历史新高。此前媒体报道，公司于本月10日，连续五个季度上调产品价格15%-20%。周二，公司股价早盘再创新高，本月最高涨幅近18%。





风华高科(000636)、三环集团(300408)等MLCC生产商今年盈利高增长可期。









【题材】





1、永辉腾讯拟投资家乐福中国 超市行业整合空间大





据媒体报道，家乐福宣布计划2022年前投资28亿欧元发展在线商业业务。腾讯、永辉超市(601933)连锁店与家乐福签署投资条款清单，可能入股家乐福中国。国泰君安指出，参照美国市场，国内超市行业集中度亟待提升，其中有望诞生超大市值公司。此外，国内超市企业相对国外费用率优势明显，毛利率提升空间巨大。国信证券预计，今年CPI增速将处于上行阶段，加上春节效应，或将对超市行业企业收入端起到推动作用。





家家悦(603708)是山东省领先的连锁超市；红旗连锁(002697)为西南便利连锁超市龙头。









2、蚁金服首家无人体验店开启无感支付 买完“抬脚就走”





近日蚂蚁金服上线了首家无人体验店WithAnt，主要售卖蚂蚁金服周边衍生产品。根据官方介绍，无人体验店WithAnt将开放整套可拆解无人零售技术解决方案，改善新零售。





上市公司中，天喻信息(300205)与支付宝、腾讯在技术层面合作，旗下有多种形态产品支持无感支付。捷顺科技(002609)目前已推出捷停车“无感支付”，同时也正在积极推动与支付宝的合作开发。









8、毫米波雷达优势凸显 军转民用空间广阔

据新华社报道，中国航天 科工集团二院23所研制的机载毫米波测绘雷达在成都西部山区获得首幅1比5000比例尺图像，使国内测绘市场第一次拥有了机载毫米波测绘雷达测绘出的图像。据了解，23所研发的机载毫米波测绘雷达无论阴晴雨雪均可工作，体积小、装机适应性强，且毫米波雷达由于波长短、频率高，使其具有测量精度高的特点。

华域汽车(600741)24G Hz后向毫米波雷达部分产品已获整车客户订单 ；亚太股份(002284)参股的智波科技也有毫米波雷达产品。









【提醒】





1、新股申购——华西证券：申购代码华西证券 (002926)，申购上限15.75万股，申购价格9.46元

【要闻】

1、深改组：重点推进国企国资、垄断行业等关键领域改革。

2、深交所：2018年把防范化解重大风险作为首要核心任务。

3、证监会副主席方星海：中国有能力防控金融风险，试图做空中国来牟利的行为行不通。

4、保监会：坚决打击保险市场违法违规行为，推动保险公司探索多种方式登陆资本市场。

5、国务院：推进电子商务与快递物流协同发展，鼓励快递物流领域加快推广使用新能源汽车。

6、上周新增投资者数30.41， 环比增加14.15%。

7、上海市市长应勇：依托洋山深水港和浦东国际机场探索建设自由贸易港。

8、工信部：推动人工智能和实体经济深度融合。

9、财政部：去年国企实现利润约2.9万亿元。

10、北京市住建委：严查变相首付贷，强化楼市调控成效。

11、乐视网(300104)今日复牌，公告终止重组。

12、上证报：上海自由贸易港方案或在今年全国两会后亮相。

13、IPO单日否决家数创纪录，昨日上会7否6！

14、标普和纳指齐创收盘历史新高，纳指涨0.71%；WTI 3月原油期货价格收涨1.4%，创逾三年新高；COMEX 2月黄金期货价格收涨0.4%。

【公告：复牌】

乐视网(300104)：终止重大资产重组

步森股份(002569)：前实控人徐茂栋正式退出 刘钧接盘

融钰集团(002622)：拟6000万控股购汽车电商杭州驭缘

金力泰(300225)：控股股东协议转让部分股份 控制权拟变更

九洲药业(603456)回复高送转问询函：控股股东承诺不减持

中环装备(300140)：拟7.2亿元收购兆盛环保100%股权

三诺生物(300298)：已与强生糖尿病业务潜在卖方初步接触 尚未形成明确意向

【公告：中标类】

中原环保(000544)：联合预中标8.19亿元PPP项目

中国中铁(601390)：中标深圳地铁14号线项目 合同额235亿

花王股份(603007)：预中标超8亿元PPP项目

三花智控(002050)：子公司成为沃尔沃水冷板供货商

【公告：投资并购类】

山西汾酒(600809)：今年拟投入4.6亿元实施品牌传播策略

鱼跃医疗(002223)：拟不超5.5亿元收购中优医药38.38%股权 实现全资控股

宏润建设(002062)：拟不超10亿收购智能制造方案提供商巨什科技

华侨城A：57.59亿元杭州拿地





【其他公告】

佳发安泰(300559)：拟更名为“佳发教育”

万邦德(002082)：明日起更名为“万邦德”

凯文教育(002659)：明起简称变更为“凯文教育”

九强生物(300406)：拟回购不少于7500万元股份

复星医药(600196)：自主研发肿瘤创新药获批临床试验

永辉超市(601933)：联合腾讯与家乐福达成股权投资意向

华微电子(600360)：拟配股募资10亿元 拓展芯片加工能力

赤天化(600227)：终止重大资产重组及资产出售事项

国民技术(300077)遭深交所问询 要求说明合作方失联案件进展

【公告：高送转】

振东制药(300158)：股东计划减持不超过6%股份 拟10转10派0.4元

传艺科技(002866)：拟10转8派1.2元 一季度预增30%-45.49%

木林森(002745)：实控人提议年报10转16派2.47

丽珠集团(000513)：控股股东提议10转3派20元

【公告：业绩】

安琪酵母(600298)：毛利率提升 年度业绩预增超5成

鸿利智汇(300219)：主营稳定增长 年报预增150%-175%

东方精工(002611)：大幅上调业绩预告 汽车动力电池业务超预期

苏大维格(300331)：年报净利预增近两倍

中金岭南(000060)：受益铅锌价格上涨 年报预增超两倍

伊之密(300415)：年报净利预增156%-165%

招商银行：2017年净利润突破700亿 同比增长13%

海王生物(000078)：2017年净利预增51%-98%

中国重汽(000951)：2017年净利预增100%-140%

紫金矿业(601899)：年报净利预增超八成

广聚能源(000096)：年报净利预降约49%

富瑞特装(300228)：LNG装备需求增长 预计年报扭亏

中海油服(601808)：年度业绩预计扭亏为盈

科新机电(300092)：年报净利预降73%-86%

厦门港务(000905)：2017年净利预降逾4成

四川九洲(000801)：年报净利预降92%-100%

创维数字(000810)：原材料涨价 去年净利预降约八成

招商轮船(601872)：油轮运输市场供需失衡 净利预降超六成

陕天然气(002267)：2017年净利同比降18.85%

【公告：增减持】

乐通股份(002319)：控股股东累计增持5%股份 持股比例升至18%

同方股份(600100)：拟不超8亿元增持国都证券股份

爱司凯(300521)：股东拟减持不超2%股份

飞荣达(300602)：高特佳拟减持不超5.82%股份

【解禁股】

南洋股份(002212)、中南文化(002445)、利源精制(002501)、张家港行(002839)、思创医惠(300078)、智慧松德(300173)、欣旺达(300207)、迪森股份(300335)、东方通、苏试试验(300416)、健帆生物(300529)、吉大通信(300597)、雄塑科技(300599)



