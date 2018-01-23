恍惚间以为自己回到了14年牛市。市场这已经不是单纯的说涨到多少，也不是说上证50怎么18连阳的问题，更重要的是，就在今天，沪指收出了反弹以来最大的单日涨幅。你越觉得不可能的时候，人家就越来劲了。





银行板块继续高歌猛进，但是开始有一点不一样的声音了。大家能看到银行股在午后两点半左右，是有一次集中放量的。 这个放量和过去拉升有一点不同了，非常像是踏空的观望资金集中追买进场。这个信号，大家要小心一点了 。





当然资金打银行股不是没有原因，拿今天拉升8%的建行来看， 建设银行目前市值2.4万亿，看着多，但是这里面财政部持有60%，国家队加机构持有30%多，流通市值只有900多亿，实际的流通盘还要更少！ 所以，只要有资金买，就算它拉涨停板也不稀奇。但是这个理由已经不能说是价值投资





我们之前说过，市场虽然是围绕低估蓝筹炒作，但是如果把价值投资变成价值投机，那么就是另外一回事了。大权重明显开始有过热的情绪，毕竟去年还能维持低估和成长双行，但是今年开局就只能照顾到前者，应该说是明显有过热的味道， 尤其我们从沪指的层面看市场仍然没有修复量价背离的尴尬局面，继续维持3000亿以下的成交水平，继续拉高会后继乏力 。





而市场明天要面临一个大家特别关注的时间了——今天上午，$乐视网(SZ300104)$ 召开终止重组暨经营情况投资者说明会，对于投资者提出的复牌时间表问题，乐视网称“公司股票复牌时间请关注公司公告信息”。记者从消息人士处获悉， 乐视网股票将于明日（1月24日）复牌交易





乐视复牌，有人喊20个板，有人喊10个板，有人喊3个。我觉得是这样，3个肯定是太少了。但是5个之后，基本上也就差不多了。而乐视网的复牌不会成为创业板新一轮杀跌的标志与之相反， 一旦乐视网跌停开板，很可能将促成创业板真正意义上的见底——当然见底未必反弹，机会还是结构性的。





近期市场在权重开启疯狂模式，我们也不妨大胆预测一下， 很多朋友说蓝筹行情何时见顶，我们认为这个时间点，也很可能会是在乐视网开板的一刻。蓝筹将短期形成调整





但是无论如何，我们讲春季躁动的大趋势，是没有结束的。后面市场还会有机会，机会仍然会集中在低估品种上，板块上大家可以继续以消费+周期来参与。至于为什么。 因为，MSCI临近和IPO常态化这两个是2018年的主线事件，这两条主线的方向不改，那么以这两条线所划定的“路径”方向就一定是不会改变的。





因此大家一定要注意近期临近的这个“变盘”窗口，以及随之而来，我们补仓以及换股的机会！



