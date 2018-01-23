昨天和大家强调，市场主线其实没有改变，仍然是围绕低估品种上涨。昨天也在节目里面和大家讲了，银行股，浦发这事儿是个警钟，但是大家不要忽视， 浦发这事儿改变不了银行整体估值仍然偏低的事实。改变不了这个事实，那么银行就一定还会继续上行。





之所以这么说，因为市场的主线确实就在这里。很多朋友会发现，昨天领跌的银行股，今天领跑了，而昨天领涨的家电消费，今天回调了，还是领跌之一。这种快速的轮动，是不是说市场完全没有持续性热点？我们认为并非如此。因为不管是今天的银行，还是昨天的家电， 其实本质上还是低估蓝筹。





特别是大家看昨天领跑的格力电器，估值上对标大金的话，对方是22倍，格力16,17年年报出来还可能下调。换句话说，是家电板块中，估值折价最高的。所以其实市场在当前位置的风格并没有明显的切换。





如果说行业，我们认为值得关注的仍然是周期、消费。而如果说概念，那么就是符合低估低位有增量，这三条标准的品种 。具体什么叫低估低位有增量，我们周末在永源财经（HLC5678YC）讲得很清楚，有兴趣的朋友，可以关注回复关键词“策略”，去查看。





所以总的来说，市场目前仍然是围绕着这一条标准在进行个股炒作。





今天早盘银行一枝独秀，券商也走出跟风反弹，题材板块虽然偏弱，却没有跌的特别多的板块，今天的资金分布还算均匀，还没有出现抽血现象，从各指数的量比就能看出来！午后看看会不会有虹吸





指数层面放量仍然不太够。这是一个硬伤，所以大家看到这种无量的情况，想要上涨，就必须快速轮动。 就好像没力气爬坡，就必须小碎步紧捯饬（板块切换快）。而有力气的年轻人，则可能迈大步（板块持续性长）。 什么时候市场量能能够有效改善，什么时候市场的持续性会好转。





但是无论如何，我们年初至今重点和大家讲的消费、地产、低估品种，周期，这些目前看趋势都还是非常强势。





而除了这些蓝筹之外，很多朋友问说创业板是不是见底，我们认为创业板目前大家也要看里面的低估权重。但目前还是反弹。 创业板底部我们大胆预判会在乐视网复牌并且从跌停开板的时候才会出现。而届时也很可能是蓝筹熄火调整的时候。 所以大家不妨期待一下。





总的来说，目前上涨势头还是很猛，大家还是重点把握优质低估品种的机会。







