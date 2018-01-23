【政策】





1、我国研究制定智能汽车创新发展战略 组建国家平台





在今日(1月22日)举行的宏观经济运行情况新闻发布会上，国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程介绍，围绕推动我国智能汽车创新发展，发改委重点开展了以下三方面工作：一是研究制定智能汽车创新发展战略，从国家层面对智能汽车发展进行全面、系统、长期的战略部署和跨领域、跨产业、跨部门的统筹协调。二是组建国家智能汽车创新发展平台。三是提出突破智能汽车关键技术实现产业化的实施方案，聚焦车载芯片、自动驾驶控制系统等薄弱环节。





上市公司中，路畅科技(002813)是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴，在智能驾驶、无人驾驶领域深耕已久。亚太股份(002284)已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一。









2、水污染治理望加速推进 行业龙头公司有望受益





据环保部消息，截至2017年年底，仍有200多家省级及以上工业集聚区未按时完成《水十条》规定的任务，包括新疆喀什经济开发区和库车经济技术开发区、吉林通化医药高新技术产业开发区等20多家国家级工业集聚区。其中，新疆、青海、云南等省(区)完成率低于60%。下一步，环保部将会同相关部委严格按照《水十条》规定，督促指导相关地方采取暂停审批和核准增加水污染物排放建设项目、依照有关规定撤销园区资格等措施，进一步强化工业集聚区水污染防治工作。





碧水源(300070)公司是污水处理整体解决方案提供商龙头，公司的“MBR+DF”双模工艺水处理技术行业领先。万邦达(300055)是工业水治理行业龙头，公司在工业园水治理领域经验丰富。









【涨价】





1、成本上涨叠加下游需求推动 制冷剂价格集体上调





受原料氢氟酸价格上涨，以及下游空调企业备货需求推动，近期制冷剂价格持续上调。百川资讯数据显示，R125、R410a制冷剂产品，22日分别上涨4%、2.7%，无水氢氟酸涨近2%，均创近期反弹新高。其中R125价格，自2017年9月份低点以来，累计涨幅超60%。





巨化股份(600160)为制冷剂行业龙头，金石资源(603505)主营萤石精粉等产品。









【产业】





1、国内首个艾滋病毒完整治疗方案单片制剂上市 抗病毒重大进步





葛兰素史克(GSK)近日宣布，其控股合资公司ViiV Healthcare 用于治疗HIV的以新一代整合酶抑制剂特威凯(化学名：多替拉韦)为核心的单片复方制剂绥美凯(化学名：多替阿巴拉米片)正式在中国内地上市。这是中国内地HIV治疗领域的首个完整治疗方案的单片复方制剂。绥美凯作为具有明显临床治疗优势的创新性单片复方制剂，能够为HIV感染者的治疗提供极大的便利性。





上市公司中，博腾股份(300363)主要为跨国制药公司提供创新药医药中间体定制研发生产服务，已成功进入葛兰素史克(GSK)核心抗艾滋病药物的三个治疗片段供应链；吉药控股(300108)与沈阳沃森药物研究所，就抗艾滋病药物系列新药的研发达成新药研发合作协议，共同研发HIV-1整合酶抑制剂。









2、北汽新能源拟借壳登陆A股 供货商受益公司做强





渤海活塞(600960)22日晚间公告，拟将所持北汽新能源2.08亿股，作价11.33亿元，出售给S*ST前锋。根据22日公司与前锋以及北汽新能源股东签署的协议，前锋拟通过资产置换及发行股份购买资产的交易方式，收购北汽新能源100%股份。据披露，北汽新能源2016年净利润为1.08亿元，2017年1至10月净利润为3924万元，股东全部权益的评估市场价值为288.5亿元。





上市公司中，国轩高科(002074)为北汽新能源提供动力电池；东方精工(002611)旗下普莱德专业从事电池管理系统设计、生产和动力电池系统PACK，此前公告签下北汽新能源大额采购合同；麦格米特(002851)的电机驱动器产品逐步放量，已是北汽新能源主流供应商。









3、Amazon Go将正式对公众开放 无人商店受关注





据外电报道，亚马逊周日宣布，在经过一年多的测试之后，该公司首家无人日杂零售店“Amazon Go”将于本周一正式对公众开放。Amazon Go是亚马逊的重点项目，于2016年12月推出测试。通过消除排队付款现象、节省用户的时间、强化亚马逊以便捷闻名的声誉，Amazon Go堪称是亚马逊改变实体购物体验最具野心的举措。





汇纳科技(300609)拥有的数据采集技术解决方案及产品，可以作为“无人零售”技术解决方案的组成部分。视源股份(002841)成为阿里新零售首家硬件服务供应商，共同构建智慧门店落地生态。









4、全球首款屏下指纹手机本周发布 全面屏开启新时代





周一，Vivo智能手机官方微博发布信息，本周三晚，公司将在北京召开现场品鉴会，X20Plus屏幕指纹版将正式发布。据业内消息称，该手机是全球首款实现量产的屏下指纹手机，预计价格为3998元(比X20 Plus普通版贵300元)，预计于1月25日正式上市。





A股中，汇顶科技(603160)是指纹识别领域龙头；欧菲科技(002456)在屏下超声波和光学方案上是技术和产能的引领者。









5、领先世界 眼擎科技发布全球首款AI成像芯片





近日，AI视觉成像公司眼擎科技正式发布业界首款AI视觉专用成像芯片------eyemore X42。眼擎科技创始人兼CEO朱继志如此描述该芯片所代表的战略蓝图：给机器配置“视觉中枢”，赋能所有的AI视觉公司。据称该芯片是全球第一款完全自主研发并正式对外发布的AI视觉成像芯片，可以从前端解决AI视觉在复杂光线下识别准确率低的核心痛点，输出稳定可靠的高品质视觉图像，提高AI图像识别的效率和准确率。





上市公司中，万讯自控(300112)参股的丹麦Scape公司是机器视觉行业领先企业。；丝路视觉(300556)主营以CG(计算机图像)技术为基础的数字视觉综合服务业务。





【提醒】

1、新股申购——明阳电路(300739)：申购代码明阳电路(300739)，申购上限1.05万股，申购价格22.30元。

2、新股申购——南都物业：申购代码732506，申购上限1.90万股，申购价格16.25元。

3、新股申购——淳中科技(603516)：申购代码732516，申购上限0.80万股，申购价格19.64元。

4、世界经济论坛2018年年会举行

5、乐视网(300104)召开终止重大资产重组事项暨公司经营情况投资者说明会

【要闻】

1、媒体：单靠政府补贴、出售资产等实现业绩改善的将不能避免退市。

2、深交所: 直接融资规模稳步提升，服务实体经济能力迈上新台阶。

3、保监会：2018年保险监管要聚焦股权、资本、资金运用等突出风险。

4、昨日多只创业板ETF现大比例净申购。

5、股票质押"加急"文件：严管三类资金参与，严控存量展期，股票质押业务或开始“入冬”了。

6、发改委新闻发言人严鹏程称，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度；将在集成电路等领域组建若干国家产业创新中心；加快推进东北国企改革专项工作方案，研究推动若干重大企业联合重组。

7、季报显示，去年基金整体扎推龙头蓝筹股。其中，有多达657只主动偏股基金重仓中国平安(601318)，中国平安(601318)也成为重仓基金数量最多、重仓市值最高的头号重仓股。

8、2017年保险业预计利润同比增长29.72%达到2567亿元，保险资金运用收益率为5.77%。

9、北汽新能源将借壳S*ST前锋上市，评估值288.5亿。

10、沪市首份年报出炉：杭电股份(603618)2017年净利同比下降28.78%。

11、美国三大股指2018年第七次齐创收盘纪录新高，纳指涨0.98%；WTI 2月原油期货价格收涨0.4%；COMEX 2月黄金期货价格收跌0.1%。

【公告：复牌】

金一文化(002721)：拟定增 募资近15亿 收购两珠宝 公司股权

汇金股份(300368)：拟3.61亿收购中科拓达70%股权

东方通(300379)：实控人变更为黄永军

ST景谷终止筹划重大资产重组

皇台酒业(000995)：终止出售白酒 资产 继续推进投资中幼教育

【公告：中标类】

中国西电(601179)：预中标国网近10亿元设备采购项目

中原环保(000544)：联合预中标9.45亿元PPP 项目

【公告：投资并购类】

宗申动力(001696)：拟9.5亿现金收购大江动力

九州通(600998)：3.6亿认购太极集团(600129)增发股，将持股4.21%

万科A(000002)：私有化普洛斯交易完成

申通快递(002468)：全资子公司1.82亿增资丰巢科技

【其他公告】

山河智能(002097)：与陆军军事交通学院在无人机 系统等领域合作

越秀金控(000987)：子公司广州证券获上交所两奖项

小商品城(600415)：向福州泰禾转让南昌茵梦湖项目 预计增利7亿元

任子行(300311)：获批建设国家地方联合工程研究中心

中原特钢(002423) ：控股股东所持股份无偿划至中粮集团

东方锆业(002167)：二氧化锆等部分产品提价

江苏舜天(600287)：参股公司南京聚隆获IPO批文

天业股份(600807)：实控人或变更为山东国资委

优博讯(300531)：区块链相关技术在公司尚未形成任何相关产品或应用、销售

北汽新能源将上市，国轩高科(002074)将持有S*ST前锋1735万股

欧菲科技(002456)：间接持有北汽新能源8000万股

乐视网(300104)：公司关联欠款余额达到75.31亿元 股权转让价款尚未确定

【公告：高送转】

铁汉生态(300197)：年报预增30%-60% 实控人提议10转5派0.5

集友股份(603429)拟10转4派2

【公告：业绩】

智飞生物(300122)：二类疫苗销售陆续恢复，年报预增约12倍

祁连山(600720)：水泥售价上涨 年度净利预增超240%

北方稀土(600111)：年度净利预增超3倍 稀土供求关系改善

华友钴业(603799)：年度业绩预增 超22倍 2.64亿首发限售股将上市流通

吉林化纤(000420)：2017年净利预增146%-192%

融钰集团(002622)：上修业绩预告至355.01%-385%

陕西黑猫(601015)：去年焦炭 销售收入增长74% 售价增长近九成

三鑫医疗(300453)：2017年净利同比增10%-20%

申万宏源(000166)：2017年净利46.53亿 同比降近14%

中国神华(601088)：经济向好 上年度煤炭 、电力销量同比增逾10%

桐昆股份(601233)：盈利能力增强 年度业绩预增55%至61%

北新建材(000786)：上调2017年业绩预期 四季度销售好于预期

达威股份(300535)：原材料价格上涨 2017年净利预降5%-15%

红旗连锁(002697)：上调业绩预期 2017年净利预增5%-20%

申万宏源(000166)：2017年净利46.53亿 同比降近14%

【公告：增减持】

喜临门(603008)：获部分加盟商、供应商增持约1%股份

光迅科技(002281)：中天科技(600522)投资公司再抛减持计划

欧普康视(300595)：苏州文景拟清仓减持7.36%股份

盛天网络(300494)：三名高管拟合计减持不超165万股

【解禁股】

华控赛格(000068)、新希望(000876)、湘潭电化(002125)、海宁皮城(002344)、顺丰控股(002352)、爱迪尔（002740)、数字政通(300075)、长亮科技(300348)、汇中股份(300371)、伊之密(300415) 、南华仪器(300417)、暴风集团(300431)、华凯创意(300592)、中源协和(600645)、中国银河(601881)、永艺股份(603600)





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