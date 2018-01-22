周末浦发银行775亿大案很多人都已看到。事件的发酵源自银监会的4.6亿罚单，和对原成都分行行领导的双开、降职处分。这成为了今天银行板块的一个马蜂窝。 问题的关键不在于罚了多少钱，毕竟对银行每年几百上千亿的盈利而言，四个亿的罚金动不到根基。





问题是在于，这事儿浦发自己早就心知肚明。1月19号的公告称“上述处罚金额已全额计入 2017 年度公司损益”。公司的业绩快报早在1月6号披露。而“经营班子更是早就调整，风险拨备按审慎原则计提，整改按监管要求早已完成。”





这个表态其实是很值得玩味。





其实对于银行系统，我也有过接触，同时进入行业的好友，有不少位于银行圈。浦发在业内挖人向来生猛，这是出了名的。而这次出事的行长去年已到点退休，经查并无经济问题，空壳腾挪掩盖不良贷款，这事儿外人可能看不懂，但是行业内的基本上一点就破——纯属为了业绩为了全行的奖金拼搏。要是你知道他的年薪至少200万以上，也就不会惊讶。高薪养廉并不养德。这个行长原本属于集万千荣耀于一身的全浦发体系和全四川银行业的业绩风云人物。当押宝煤炭矿业风光十载过后，遭遇经济转向，聪明人便会用一个错误去掩盖另一个错误，直至错误的窟窿越来越大，酿成“水门事件”





所以我们说，浦发这事儿的关键是——它很可能不是一个偶然的事件，甚至不是因为纯粹的以权谋私而造成的事件。更像是一个行业的潜规则。





有个之前流传在网络的话——如果普通家庭里发现了一只蟑螂,那你们家一定有两万只蟑螂,不计大小。 所以浦发这事儿更像是对于目前低估蓝筹股热炒的一次突发降温。我们也借此提示大家，低估虽好，不可贪杯。而且尤其是在未来的行情中，要特别提防黑天鹅的出现。





当然，对于低估蓝筹，我们仍然整体充满信心。很多朋友看到今天的创业板，说风格转换了，我觉得有点快了吧，这种一窝蜂的喊声，让我突然有一种梦回元旦前，一群业内高手们喊着不跌到2800誓不回头的错觉。





我们认为，市场这个位置开始有一点变化——开始打破门阀限制，不再纠结于是权重还是题材。题材里面有优质的一定要启动。这个我们在月初的永源财经策略里面写的明白。但同时，低估蓝筹在MSCI带来增量外资的大背景下的比价优势仍然不容忽视。我们周末和大家说了， 上半年的一个大主线，一定是低估品种的补涨 ，这是A股自创立以来未有的变局，所以大家不要以常理度之。





总的来说，春季躁动还在延续， 短期市场强势上攻3500，但成交量始终没有足量放大 。增量资金并没有很好的切入点。这个位置有震荡需求，不管是对于增量资金寻找切口还是存量资金重新修整而言，震荡一定是好事儿。 所以大家还是乐观看多，谨慎操作，逢回调大胆进场。



