几个大家关注度很高的事件在近期同时发酵了。第一个是 美国政府又停摆了 ，北京时间20日13点，美国共和、民主两党未能就临时预算案达成妥协，美国联邦政府将因此暂时停摆。上一次停摆是在奥巴马执政的2013年，不过想想当初70年代末，美国政府几乎是年年停摆，美国人民倒也神经大条的一路走过来。不过进入新世纪之后，停摆密度降低。但是 这一次比较特殊在于特朗普刚刚上任，就面临政府预算谈不拢的情况 ，自然会显露出一种其对两院掌控力度不足的推论。进而形成对于美元的压制。事实上美政府停摆几乎是近期最压制美元上行的因素。





而美元走弱， 人民币维持升值预期。我们认为这是对于A股最大得利好 。因为人民币只要维持升值或者哪怕是保值，那就同样就意味着人民币资产的升值和保值，而股票是最典型的人民币资产之一。恰恰这个背景又是在MSCI味道渐浓，外资关注度不断提升的背景下。因此，包括人民币对美元的升值态势，实际上也就变相在加速外部资金对于大A的认可。这算是最大的一个增量利好。





所以我们认为有了这些因素， 大家对于中期行情的方向还是不用担心的。不过中期无恙不代表短线可以心安。市场这个位置还是有震荡调整的需求。 大家其实能够看到周一早盘市场石油、中小银行、证券、这些前期领跑的低估蓝筹品种开始呈现调整了。为什么，因为大家要看到浦发银行在周末爆出的近千亿坏账和被处以的4个多亿的罚金。





那浦发这事儿出来之后，大家其实对于市场会有很多的猜测，是一个个例吗？还是大家手脚都不干净？叠加这近期的涨幅，因此呈现了早盘的分化。这就是我们要给大家讲的，高位品种在目前的市场中，一定要谨防类似的黑天鹅风险。





但同时我们也要和大家说，低估蓝筹的故事是没有讲完的。为什么， 因为MSCI，因为入摩，因为A股的开放在加速，市场开放必然带来比价效应下的上涨。 这是不变的真理。大A之所以在过去能够特立独行的蓝筹低估无人睬，小票高企没人卖，因为市场是封闭的，资金在封闭市场没必要过多考虑外界的估值比价。但是随着市场开放，不一样了，你不参考，别人会参考。所以这种调整是必然。





很多朋友看到创业板起来了，说是不是轮动了。我们认为现在谈轮动太早。创业板的问题我们上周说过，不排除为了平抑乐视网的风险，会拉升白马进行对冲。现在我们认为很可能是在走这一步。诚然创业板很多品种的估值已经不高。但是我们认为小票不存在普涨的机会。仙股还是会继续慢性死亡。





所以这个位置，大家还是要睁大眼睛。 纯的低估蓝筹要防黑天鹅，而小票则要选择真正的优质品种。 我们周末给大家讲了其中一部分个股的筛选方法。有兴趣的朋友还是关注“永源财经”HLC5678YC，回复“策略”。





总的来说，市场有调整需求，但是行情没有走完，中期的春季躁动也仍然在继续。目前的波动也好，轮动也好，都是在寻找下一个爆发点在做提前布局。 大家这个位置要特别珍惜，因为是难得能获取主力同价筹码的机会。逢回调继续做补仓。



