近期市场赚钱效应放大，上证50指数已经完成16连涨的壮举，地产、银行、券商等较低估的大盘蓝筹相继发力，低估蓝筹的牛市意味有点浓。单纯从大盘蓝筹来看，当前的低估蓝筹行情跟14年底的蓝筹走牛，有很多相似之处。但不同的是，大小指数全面的上涨在当前的背景下是不太可能的。这里面钱是一个问题。毕竟，2014年底，无风险利率在下行，杠杆资金在上行，这种背景是完全无法复制的，而当前的资金面跟2014年底也是完全不同的，小盘股的流动性依然是很大的风险，套牢盘也比较沉重。



那么其实问题来了——在市场连续上涨之后，究竟哪些品种还能够走出强势上攻，或者持续性上攻呢？这个点位去盲目追高大权重显然并不是最合理的选择。而对于强分化的市场环境下，显然未得到资金关注的品种也表现得并没有实质性的赚钱效应。所以，选股很重要。



我们认为蓝筹权重这个位置的启动，其实标志了市场的一个变化——增量资金的主体变化，搞明白这个问题，大家其实就能明白接下来的风口在哪了。

其实很多朋友对于近期启动的超级权重非常迷惑，因为所谓的低估值权重，在历年都是低估的，比如说银行高股息低估值已经N多年了，为什么往年不炒，甚至2014年大牛市银行都是金融最弱的，但是偏偏今年炒呢？这就是我们要说的，2018年市场最大的变化——增量资金的成分变了——过去可能是公募社保唱主角，但是自去年三季度开始外资加速流入，这成为了大A最大的变化！



大家不管从年初的人民币汇率，还是我们监测的外资进出情况来看，事实上年初以来，外资仍然在加速A股的配置。而这种趋势很可能最终会持续至6月正式纳入MSCI指数。外资加速的涌入其实会带来A股天翻地覆的变化。

简单来说，过去的A股几乎是封闭的市场，那么这个市场中老百姓爱吃肉（喜欢炒题材），肉就会供不应求（小市值品种高到变态还有人炒）。而因为市场参与者不爱吃“菜”（蓝筹权重），所以菜再健康再便宜（估值再低）也没有人喜欢——这其实就是为什么，过去那么多年，大家经常听到市场或者监管喊：蓝筹权重估值远低于欧美同业，但是始终无人问津。因为市场不开放，所以不存在比价效应，市场的估值峰谷，仅取决于市场内部资金的喜好。



但是一旦今年大A正式入摩，那么意味着市场开放了。你的青菜你的蓝筹权重太便宜，你自己不愿意买，随着市场开放，外面的人会来买——大A明确入摩，实际上已经带来了海外的增量外资，这种情况下，开放的A股与美股港股等成熟市场的比价效应就必须会显现出来。这就是为什么去年以来，题材股始终走势极差，但是蓝筹权重却能一直唱主角。



那么说到这儿其实大家能够明白了，上周以来低估蓝筹的上涨，其实仅仅是现象，本质是外资进场之下对于这类品种的偏好提升。

那么大家又会问：如果这类品种继续遭遇爆炒，会不会引来监管重拳？我们认为至少短期不会，如果乐观一点，很可能中期看，上半年低估品种将是唯一有可能出现真正意义上妖股的板块！



为什么？这涉及到年初这一轮蓝筹上涨的另一个本质！就是监管认可！大家要明白，监管不管出于什么考虑，都应该是认可低估值品种的炒作。



第一更健康这毫无疑问。第二最重要的是，如果当前再不让国内资金放开手脚去炒作这些品种，把估值拉高，那么意味着6月份随着A股入摩，这些低估品种将成为外资的一块大肥肉。说不好听点，到时候所谓的外资抄底就将变成贱卖了我国最优质的企业资产——这是监管最不希望看到的。

