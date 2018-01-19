



近期市场赚钱效应放大，上证50指数已经完成16连涨的壮举，地产、银行、保险等较低估的大盘蓝筹相继发力， 低估蓝筹的牛市意味有点浓 。 单纯从大盘蓝筹来看，当前的低估蓝筹行情跟14年底的蓝筹走牛，有很多相似之处。但不同的是，大小指数全面的上涨在当前的背景下是不太可能的。这里面钱是一个问题。 毕竟，2014年底，无风险利率在下行，杠杆资金在上行，这种背景是完全无法复制的，而当前的资金面跟2014年底也是完全不同的，小盘股的流动性依然是很大的风险，套牢盘也比较沉重。





如果说有好消息的话，前几日，偏向蓝筹的兴全合宜的公募基金单日募集资金可以达到300亿元，这些偏蓝筹风格的资金是要砸到蓝筹里面的。 能这么搞，说明基金认可蓝筹行情，敢这么买，说明市场也认可蓝筹行情 。可以说，当前的优质蓝筹、白马的高度决定了市场的高度。在估值修复的背景下，资金的合力推动正在强化蓝筹的慢牛特征。





从估值上看，上证50市盈率13，恒生指数14，恒生国企指数9.3，标普50指数25。未来的海外联动效应将越来越明显。而以银行为代表的上证指数在全球资本市场来看，依然具备较大的估值优势。





目前的市场已经比较明显，银行为代表的大盘优质蓝筹已经成为资金合力推动标的。虽然大蓝筹业绩增速不具备想象力，但是足够稳健，有高分红率，估值也有提升空间。而且从近两年的市场来看，绝大多数行业龙头的稳健性和成长性超出了市场预期。“以胖为美”，正在成为市场中一部分人的信仰。有的朋友说现在市场都已经这样了还能不能买？我们还是抛出两条大思路： 一条是低估值低位置有业绩增量的品种，另外一条比较直观，就是深挖MSCI成分个股中业绩增量明显的品种。





这两条主线第一符合目前监管环境下，以及场外资金加速进场配置过程中对于安全边际的考量。其次也符合今年外资继续唱主角，msci大背景下增量外资配置的主线。因此当前的强分化走势中，我们认为这两条主线大家是可以相对大胆的进行操作的。而至于究竟如何选股，究竟有哪些品种，我们将在周末的永源财经（HLC5678YC）中给大家带来解读。有兴趣的朋友可以关注一下。





最后说一下板块，周五收官，市场选择了券商作为板块龙头，很多朋友表示不明白看不懂，券商的PE很高啊！这个我们要和大家解释一下， 包括券商在内，尤其是券商，有时候PE是不太合适的。





简单解释一下——券商股的特性就是因为它的业绩与大A的牛熊划分相关性太强，而股价也如此，有着明显的周期性。因此大家看到牛市来了的时候，券商的净利润往往会爆发，但同时它的股价也会拉升。但因为这两个用于计算企业市盈率的分子和分母同时提高了。所以企业的市盈率（PE）并不一定会提升，往往大多数时候股价的提升幅度低于净利润的提升幅度则股票市盈率（PE）反而会变小。这就是2015年之前大家看到的券商越涨越便宜！反之，在行情萧条时期，券商的净利润下滑速度往往会超过股价的下降速度，此时股票的市盈率（PE）反而会变大。因此对于券商而言，单纯的市盈率高低并不一定代表着企业估值。还是要综合其他因素来判断。





但无论如何吧，我们昨天和大家说了， 低估行情展开，恰恰符合我们对于今年MSCI前市场风格的判断。 因此大家近期一定要做好这条主线的布局操作，我们一起寻找春季躁动的下一个金坑！



